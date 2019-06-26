Жуткая тайна: у Кейт Миддлтон нашли неизлечимую болезнь

Кейт Миддлтон страдает от той же болезни, что и королева Елизавета II: герцогиня Кембриджская страдает от укачивания и не может побороть тошноту, которая накатывает на нее на официальных королевских мероприятиях, когда нужно передвигаться в карете. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.

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Такая информация появилась после того, как СМИ бросились обсуждать странное поведение Кейт на скачках в Аскоте. Герцогиню Кембриджскую заподозрили в очередной беременности, однако, возможно, ее необычным манерам есть более прозаичное объяснение.

Как Sunday Mirror сообщил источник, близкий к королевской семье, «правда кроется в том, что герцогиня Кембриджская сильно болеет, и она не терпит раскачивающиеся экипажи». Инсайдер добавил, что тот факт, что она может почувствовать себя неважно на таком серьезном мероприятии, как скачки, только добавляет ей стресса.

«Согласно протоколу, у нее не было другого выбора, кроме как проехаться на повозке», — объяснил источник.

В прошлом году Елизавета II призналась, что ее коронация 1953 года была очень непростой. Она назвала свою двухчасовую поездку «ужасной», поскольку она проходила в запряженном восемью лошадьми четырехтонном экипаже, возраст которого превышал 200 лет. По словам королевы, болезнь отразилась на цвете кожи, и ей было «не очень комфортно».

Способов побороть тошноту для герцогини Кембриджской пока не нашли. По словам доктора Кадира Аршада из Имперского колледжа Лондона, «самый эффективный препарат [от укачивания] вызывает сонливость, поэтому не подходит для членов королевской семьи на государственных мероприятиях». Однако он заверил, что в уже скоро появится более подходящее лекарство от морской болезни.

«Мы разработали технику с применением электричества, чтобы стимулировать части мозга для облегчения симптомов», — сказал Аршад британским журналистам.

Ранее поклонники королевской семьи сильно оживились после того, как репортеры отметили странный жест Кейт Миддлтон: герцогиня то и дело держалась за живот, пока разговаривала с Зарой Тиндалл и принцессой Евгенией на скачках в Аскоте. Масла в огонь подлило то, что подруга 37-летней матери троих детей рассказывала таблоидам, что герцоги Кембриджские запланировали рождение еще одного наследника уже на конец этого года.

Однако те, кто в курсе того, как проходили три предыдущие беременности Кейт, не спешат с категоричными выводами, потому что вряд ли герцогиня так легко и быстро решилась бы на четвертого ребенка, учитывая, сколько неудобств ей доставляли беременности.

Еще в апреле королевский эксперт Эмили Нэш давала таблоиду Express интервью, в котором высказала предположение, что Кейт не очень наслаждалась процессом вынашивания своих любимых детей.

Нэш заявила, что первый триместр всех трех беременностей герцогини сопровождался постоянной тошнотой и рвотой по утрам. А в случае с третьим ребенком Луи это проявилось настолько интенсивно, что Кейт пришлось прервать совместную с Уильямом трехдневную поездку в Финляндию, чтобы отправиться в британскую больницу.

Несмотря на это,

букмекеры уже начали снова принимать ставки и ждать официального объявления о беременности, явно забыв о том, что даже сама Кейт уже отвечала на этот волнующий всех вопрос.

В феврале в поездке в Северную Ирландию герцогиня общалась с поклонниками, среди которых был мужчина с пятимесячным ребенком на руках. Королевский репортер Роберт Джонсон опубликовал твит, в котором передал слова Кейт, которая якобы почувствовала себя наседкой после встречи с малышом. Толпа вокруг мгновенно отреагировала на публикацию и начала громко вопрошать: «Четвертого?». Но герцогиня быстро прервала открытые спекуляции, сказав: «Думаю, что Уильям был бы немного обеспокоен!». Кажется, принц не так горит этой идеей, как фанаты королевской семьи.

Тем временем, Букингемский дворец молчит и не комментирует гипотезы СМИ, нам остается только гадать, что стряслось с Кейт Миддлтон.