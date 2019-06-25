Опасные каникулы: Франция задыхается от жары

Франция задыхается от жары: в 53 департаментах страны объявлен оранжевый уровень опасности. Во вторник, 25 июня, в Париже и Реймсе столбики должны подняться до 34 градусов, в Страсбурге и Меце – до 36, в Лионе – до 37, а в Гренобле – до 39.

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По словам Эммануэля Демаеля, синоптика агентства Meteo France, подобной жары не было с середины прошлого века. «Такая жара беспрецедентна для июня, такого не было с 1947 года», — цитируют его французские СМИ. Как правило, знойные дни наступают во Франции в июле или августе – такое, например, было в 2017 году, — однако в июне, когда ночи существенно короче дней и земля не успевает остыть, жара особенно опасна. Особенно если учесть, что французы не могут себе позволить изнывать днем от зноя и ничего не делать — у детей еще не начались летние каникулы, в городах идут стройки, не может прекращать работу и общественный транспорт.

В этих условиях французы вспоминают жару 2003 года, когда во Франции умерли 15 тысяч человек. А власти городов принимают меры, чтобы не повторить той ситуации.

Мэрия Парижа уже объявила, что для пожилых людей в мэрии каждого аррондисмана предусмотрены комнаты прохлады, также они есть во всех учреждениях для престарелых. Для бездомных в Иль-де-Франсе открыты 138 дополнительных передвижных приютов, где можно освежиться, из них 80 — в самом Париже. В детских садах и школах установлены дополнительные вентиляторы, а на улицах Парижа — распылители воды. Кроме того, мэрия Парижа пообещала, что сады и парки будут открыты по ночам. В темное время суток температура не будет опускаться ниже 20 градусов тепла, так что прогулка по ночному парку станет единственным способом вдохнуть хоть какую-то прохладу.

Сами парижане спасаются от жары, как могут — в столице Франции до конца недели из-за жары можно будет наблюдать картины, заставляющие вспомнить о дне ВДВ, только в фонтанах купаются не десантники, а дети. Взрослые же расстегивают рубашки и прячутся в водяной пыли фонтанов, пытаясь хоть как-то спастись от палящего зноя.

Министр здравоохранения Аньес Бузин посетовала в понедельник в беседе с Franceinfo, что не все французы до конца осознают опасность, которую беспрецедентная жара представляет для всех без исключения. Она напомнила, что это касается каждого. А не только тех, кто особенно уязвим. «Меня беспокоят те сограждане, которые недооценивают ситуацию, которые как ни в чем не бывало продолжают заниматься спортом или которые остаются на солнце, хотя положение очень рискованное, особенно в середине недели, в большинстве городов». Она предложила родителям не отправлять детей в школу в четверг и пятницу, когда в большинстве городов Франции температура поднимется до 40 градусов.

Министр труда Мюриэль Пенико обратилась к работодателям: она напомнила, что они обязаны следить за здоровьем сотрудников, поэтому должны заботиться о том, чтобы у них было достаточно воды, пересмотреть рабочие часы в связи с жарой и внести изменения в офисный дресс-код. Что же касается строителей, которые трудятся на открытом воздухе, то работодателей тоже обязали пересмотреть их рабочее время и обеспечить каждому по три литра воды в день.

Жара, разумеется, оказала влияние на туристическую индустрию Франции — пока в большинстве городов люди изнывают даже в тени, в Нормандии, в Вогезах и Лотарингии, в Средних Пиренеях и регионе Рона-Альпы туризм процветает.

Как это обычно бывает в жару, участились бронирования в последний момент – французы бегут от зноя Парижа, Лиона и Гренобля в прохладу Альп и свежесть термальных курортов в Вогезах. А Нормандию наводняют туристы с юга Франции – этот регион славится не только своими яблочными пирогами, но и вечной прохладой, дающей отдых человеку, которому на такой жаре не нужно никакого Лазурного берега, где жара переваливает за 40 градусов.

Во французской столице, однако, туристов меньше не стало — они по-прежнему готовы увидеть Париж, пусть умерев от жары. Однако изменились их предпочтения – в палящий зной они забиваются в места, где есть кондиционер, и остаются там до вечера.