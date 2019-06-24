Свадьба лучших друзей: как провела выходные жена Абрамовича

Карли Клосс и Джошуа Кушнер продолжают отмечать свою свадьбу. Восемь месяцев спустя после официальной церемонии бракосочетания 26-летняя модель и 34-летний бизнесмен устроили вечеринку в штате Вайоминг, что подтверждают многочисленные фотографии, опубликованные гостями вечеринки в инстаграме в воскресенье, 23 июня. Об этом сообщает таблоид People.

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«Свадьба наших лучших друзей», — подписала новый снимок молодых, на котором хорошо заметно изящное белое платье Карли с открытыми плечами в стиле кантри, супруга Романа Абрамовича Даша Жукова. «Пусть ваш брак будет таким же крепким и долгим, как и мое похмелье после этих выходных», — это уже пожелал в инстаграме журналист и модный обозреватель Дерек Бласберг, которого СМИ называют профессиональным другом звезд.

На торжестве также присутствовали Кэти Перри и Орландо Блум, которые обручились в феврале: они также опубликовали романтичный снимок с торжественного мероприятия, на котором звездные гости примерили ковбойские образы.

Представитель Карли Клосс объявлял ранее, что пара планирует сделать еще один большой праздник для друзей и близких весной. Кажется, молодожены все же сдержали обещание, хоть и с небольшим опозданием.

Клосс и Кушнер встречаются с 2012 года. Они иногда появляются вместе на красных дорожках и часто публикуют совместные фотографии в инстаграме. Предложение руки и сердца Кушнер, который известен как младший брат Джареда Кушнера, старшего советника и зятя президента Дональда Трампа, сделал в июле 2018 года. Через три месяца после того, как Клосс и Кушнер объявили о помолвке, молодые провели скромную церемонию бракосочетания в северной части штата Нью-Йорк в еврейских традициях, поскольку семья Кушнеров — ортодоксальные иудеи.

В преддверии свадьбы супермодель изучала Тору под руководством раввина в одной из самых знаменитых синагог Нью-Йорка — Кехилат Йешурун. Клосс обратилась в иудаизм, как это сделала и Иванка Трамп, дочь президента США, перед тем, как выйти замуж за Джареда Кушнера, брата супруга супермодели.

На приватное торжество было приглашено всего менее 80 человек. Для этой церемонии Клосс выбрала скромное платье Dior с V-образным вырезом и кружевным верхом. Супермодель призналась, что при составлении образа вдохновлялась подвенечным платьем герцогини Сассекской Меган Маркл: Карли Клосс была в числе гостей королевской свадьбы, которая состоялась в мае прошлого года. Спустя два месяца после своего торжества молодожены отправились в медовый месяц, который провели в Южной Африке.

В начале января Клосс приоткрыла завесу тайны своей свадьбы и опубликовала на своем канале в YouTube видео с кадрами со дня церемонии. В 9-минутном ролике собраны все самые яркие моменты 2018 года в жизни модели, относящиеся к свадьбе, включая кадры примерки свадебных платьев в ателье Dior в Париже.

«Я буквально начала плакать, как только увидела [платье], — говорит Клосс в клипе, восхищаясь своим длинным кружевным платьем и обнимая главу модного дома Марию Грацию Кьюри.

В другом своем видео Клосс позирует со своими сестрами и матерью, целуя отца в щеку во время фотосессии. Также в ролике присутствуют кадры со съемок Джошуа и Карли для официальных свадебных фото.

В то время как Джошуа не дал ни одного интервью за все семь лет, пока они с Карли вместе, супермодель, с радостью рассказывает о том, как она счастлива в браке. «Мне нравится быть женой», — призналась модель, выступив на зимней встрече Ассоциации телевизионных критиков в 2019 году.

«Честно говоря, я просто чувствую себя действительно счастливой. Так приятно иметь дом как основу. На самом деле я не могу объяснить. Ничего действительно не изменилось, но во всех отношениях это ощущается по-другому. Мне это нравится», — рассказала супермодель.

Клосс добавила: «Я уверена, что каждый манипулирует 10 вещами и даже этого не осознает. Для меня, как и для любой женщины, важно просто понять, как продолжить строить карьеру и найти баланс между своей личной и профессиональной жизнями. Я очень благодарна за то, что у меня есть партнер, мой муж, который невероятно поддерживает меня и помогает мне осуществить все мечты, какими бы они ни были».