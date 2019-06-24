Городские сумасшедшие: как изуродовали мужчин в Париже

В Париже закончилась Неделя мужской моды сезона «Весна-лето 2020». Это событие из мероприятия, призванного продемонстрировать всем, кто интересуется модой, что придумали модельеры для мужчин на будущий год, давно превратилось в культурное событие, оказывающееся для всех причастных поводом съехаться в столицу Франции и покрасоваться на улицах Парижа. Стритстайл Недель моды уже привычно интересует модных критиков и СМИ больше, чем то, что происходит на подиуме.

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Возможно, поэтому задачей дизайнеров, которые привозят свои коллекции в Париж становится не столько предложить мужчинам свои идеи, сколько развлечь, удивить, шокировать или хотя бы развлечь зрителей. А что носить – они решают по итогам Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, которые проходят весной и осенью, поскольку дизайнеры вот уже несколько лет предпочитают показывать свои линии и мужчинам, и женщинам одновременно.

Разумеется, по итогам парижской недели, закончившейся в воскресенье, можно сделать какие-то выводы. Например, о том, что на смену спортивному шику все же придет в обозримом будущем элегантность, предложенная в виде узких костюмов Hermes, Dior Homme и Berluti, и следующим летом мужчины совершенно спокойно могут выбирать одежду светло-розовых, ярко-синих, мятных, оранжевых и нежных бежевых оттенков. Или даже серебристые штаны и плащи, как предложил Оливье Рустен из Balmain.

Знамя стритстайла пока еще высоко держит Louis Vuitton, что для респектабельного модного дома было бы неожиданно, если бы мы не знали, что мужскую линию для него создает король уличной моды Вирджил Абло.

Однако и в его коллекции ощущается влияние бельгийских и японских дизайнеров с их стремлением нарушать пропорции и превращать одежду в произведение искусства: его вполне консервативные, хотя и очень широкие, костюмные брюки, летние пальто, вероятно, станут тем самым новым уличным стилем, которого так давно хочется.

Странного на Неделе было достаточно – и это даже если забыть о показах Thom Browne, поскольку от американского дизайнера и создателя именного бренда ждут исключительно эпатажа. Его показы – настоящие шоу: в этот раз в дефиле солировал танцор балета в бумажной пачке и белом пиджаке. Однако о том, чтобы обсуждать его произведения как одежду, а не как произведения искусства, говорить сложно.

Проще обсуждать странные предметы гардероба, которые предложили мужчинам некоторые модельеры.

Kenzo

Alessandro Lucioni/Gorunway.com/Vogue.it

Будущим летом дизайнеры бренда Кэрол Лим и Умберто Леон рекомендуют мужчинам нарядиться в костюмы бабушек: плащ, косынка, удобные шлепанцы, авоська в руках – и модный образ готов. Авоська, кстати, была доминирующим аксессуаром на показе, что можно только приветствовать, потому что не изобретена еще другая настолько экологичная сумка, которая так легко убирается в карман.

LOEWE

Alessandro Lucioni/Gorunway.com/Vogue.it

У испанского бренда было много странных идей, но наш фаворит – это странный свитерок, который тоже подойдет бабушке, но не простой, а слегка с приветом.

Плащи и косынки – удел старомодных добрых старушек.

Белый свитер с бахромой, асимметричным рукавом, который получился не совсем пропорциональным, поскольку кто-то ошибся в расчетах и подобием эполета на одном плече, тоже выполненным в виде бахромы – идеален для городской сумасшедшей, которая когда-то была ого-го-го, но уже распугала всех своих консервативных подруг. Образ, что и говорить, яркий.

Vetements

Filippo Fior/Gorunway.com/Vogue.it

Обойти коллекцию Демны Гвасалии для его собственного бренда Vetements невозможно хотя бы потому, что несколько лет назад дизайнер стал сенсацией.

Особенно удивителен был тот факт, что его пригласили создавать коллекции для старинного и респектабельного дома Balenciaga, после чего бренд прогремел, выпустив, в частности, сумку, практически идентичную баулу из Ikea, только ценой в $2150.

Похожие идеи Демна Гвасалия продвигает и в коллекциях собственного бренда – в Париже на его дефиле вышли «росгвардейцы», «продавцы и Макдональдса» и другие любопытные персонажи. Единственное, что может в этой связи интересовать наблюдателя – это дальнейшая судьба этих одежд: очень хочется посмотреть на Канье Уэста в костюме бойца Росгвардии.