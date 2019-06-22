Женские крики и удары: как Бориса Джонсона гнали из дома

Великобританию потрясла драматичная история, связанная с именем наиболее вероятного кандидата на пост главы партии тори и премьер-министра страны. Речь идет о Борисе Джонсоне, который ранее был министром иностранных дел Великобритании, а до этого – мэром Лондона.

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Ночью в пятницу, 21 июня, в дом Джонсона и его возлюбленной Кэрри Симондс, которую британские СМИ уже расценивают как вероятную первую леди Великобритании, была вызвана полиция. Сотрудники правоохранительных органов прибыли после звонка соседей, обеспокоенных тем, что творится в квартире: оттуда слышались звуки громкой ссоры – женские крики и хлопки.

Стычка была чрезвычайно шумной: как рассказали The Guardian люди, проживающие по соседству с парой, они слышали, что кричала женщина, а за этим последовали грохот и звуки шлепков. В какой-то момент они разобрали, что Симондс кричала Джонсону «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры». Также соседи рассказали, что сам политик кричал «отвали от моего ноутбука» и отказывался покидать квартиру, после чего послышались звуки борьбы.

«Был звук, похожий на то, что бьются тарелки, — рассказал изданию один из свидетелей. – Была пара женских криков, и я уверен, что кричала Кэрри, и она много раз прокричала: «Убирайся из моей квартиры», а он отвечал: «Нет».

Сосед, вызвавший полицейских, рассказал, что что весьма обеспокоился и решил постучать в дверь к ссорящимся людям. Однако ему никто не ответил. «Я надеялся, что кто-то ответит и скажет: «Мы в порядке». Я постучал три раза, но никто не подошел к двери», — признался неравнодушный лондонец.

По словам соседа, тогда он и принял решение вызвать полицию. Две полицейские машины и один минивэн стремительно примчались по вызову, однако Джонсон и Симондс уверили сотрудников сил охраны правопорядка, что у них все нормально.

О деталях операции полиция Лондона сообщила в своем заявлении. «В 00.24 в пятницу, 21 июня, полиция отреагировала на звонок местного жителя. Звонивший был озабочен благополучием своей соседки женского пола. Полиция прибыла и поговорила со всеми проживающими по этому адресу, которые были в безопасности и благополучии. Там не было никаких правонарушений или других поводов для беспокойства офицеров полиции – никаких причин для того, чтобы принимать меры по охране правопорядка», — сообщила лондонская полиция.

Джонсон и Симондс проживают в доме в викторианском стиле на юге Лондона последние несколько недель – британские СМИ уже ждут, что они переедут на Даунинг-стрит, 10 вместе. С Кэри Симондс Джонсон встречается около года – отношения завязались, когда он развелся с первой женой, Мариной Уилер.

Кэри Симондс возглавляла службу по связям с общественностью Консервативной партии до 2018 года, когда она ушла, чтобы поддерживать Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра. 31-летнюю женщину сегодня считают одной из самых влиятельных фигур в сфере политического пиара в Великобритании. Главным стратегом службы по связям с общественностью партии тори она стала после того, как некоторое время поработала советником Зака Голдсмита, депутата парламента от Консервативной партии.

Первые слухи о том, что влиятельная пиарщица встречается с бывшим министром иностранных дел Великобритании, появились в британских СМИ в феврале прошлого года. Тогда стало известно, что она рассказывала друзьям, как провела с Борисом Джонсоном ночь в загородном доме в Оксфордшире.

В последнее время пара часто появляется на публике, что и дало возможности британским СМИ заговорить о вероятной будущей первой леди. Если Борис Джонсон займет кресло премьер-министра, они, скорее всего, поженятся. Впрочем, по словам источников, у бывшего главы МИДа и так – серьезные намерения. «Он хочет помолвки, — сообщил источник изданию The Sun. – Он полностью пленен Кэрри. Влюблен без памяти».

Пятничный инцидент стал сюрпризом для всех – ранее источники утверждали, что 55-летний Джонсон буквально преклоняется перед своей возлюбленной. «Так мило за этим наблюдать, — отмечает инсайдер The Sun. – Он рядом с ней, как щенок, очень заботлив, но отчаянно избегает любых конфликтов».