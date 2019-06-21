Скучно, девицы: громкие скандалы принца Уильяма

Принц Уильям отмечает день рождения: 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет. С самого своего рождения он был обречен на довольно унылую жизнь: наследник престола, второй в очереди после своего отца, принца Чарльза, он вынужден тщательно оберегать свою репутацию и следить за тем, чтобы с его именем не было связано ни одного крупного скандала.

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Принц Уильям ведет себя так, как приличествует будущему королю, всю жизнь. С раннего детства он знает, какая судьба ему уготована – ему постоянно об этом напоминали. Когда ему было семь лет, принц как-то признался матери, принцессе Диане, что когда вырастет, хотел бы стать полицейским. Болтавшийся поблизости младший брат – пятилетний принц Гарри – в ответ на это бросил: «Ой, ты не можешь. Ты должен стать королем».

Для молодого человека это может звучать как проклятие – ведь он не мог позволить себе ничего из того, что устраивал младший брат. Несмотря на то, что оба сына принца Чарльза и принцессы Дианы входят в так называемую «блистательную банду», состоящую из британской знати, выпускников самых престижных школ и университетов, принц Уильям никогда не был замечен за участием в безумных вечеринках как Гарри и его бесшабашные и избалованные друзья (с которыми ему теперь запрещено общаться).

Фоторепортаж: День рождения принца Уильяма __is_photorep_included10730993: 1

Играть голым в бильярд в Лас-Вегасе, наряжаться в нацистскую форму на костюмированную вечеринку, фотографироваться в Африке рядом с убитым на охоте водяным буйволом назло защитникам животных, — все эти сомнительные удовольствия были доступны лишь принцу Гарри, хотя они и провоцировали скандалы, за которыми следовали оправдания и извинения.

Истории, связанные с принцем Уильямом, оказываются лишь бледными их копиями, а репутация герцога Кембриджского остается вполне безупречной.

В том числе, и потому, что любое сомнительное сообщение о принце Уильяме в прессе грозит судебными исками. Все это делает Уильяма чрезвычайно скучным принцем, о котором и сказать-то нечего.

Даже за скучными проколами принца Уильяма пресса внимательно следит. Если его брата осуждали за фотографию с буйволом, то его самого — за высказывание в защиту охоты на диких животных. В 2016 году в интервью ITV News герцог Кембриджский сказал: «Коммерческой охоте должно быть место в Африке, как и во всем мире. Это не всем подходит, но аргумент в пользу регулируемой и тщательно контролируемой охоты – то, что убийство старого больного животного дает деньги на защиту других особей».

Принц Уильям уточнил, что сам не стал бы этим заниматься. Но если кто-то готов заплатить за возможность пристрелить старое животное, утратившее способность к размножению, то это поможет сохранить виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Эти слова огорчили противников охоты как таковой. В частности, глава благотворительной организации «Помощь львам» Питер Кат заявил, что ему было грустно от того, что сказал Уильям.

Если одни ищут возможности поймать принца Уильяма на неэтичном высказывании, другие ловят его на аморальном поведении. Что тоже получается слабо. Одним из самых громких скандалов в его жизни стала недавняя история, когда Уильяма сфотографировали танцующим с посторонними женщинами.

В марте 2017 года, когда наследник престола отдыхал с друзьями на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, оставив дома жену и двоих детей, папарацци поймали его в клубе.

Скандальная история стала известна всему миру: принц Уильям сначала танцевал с австралийской моделью Софи Тейлор, сняв с нее ковбойскую шляпу и кокетливо надев ее себе на голову, а потом оказался в танце с другой неизвестной женщиной – и даже позволил себе положить руку ей на талию.

В этом году принца Уильяма уже успели обвинить в измене – однако, разумеется, никакого подтверждения этому нет. В конце марта СМИ рассказали, что Кейт Миддлтон потребовала, чтобы принц Уильям прекратил общаться с маркизами Чамли – Роуз Ханбери и ее ее мужем Дэвидом Роксэведжем, которые проживают в замке в Норфолке неподалеку от резиденции герцогов Кембриджских, Анмер-Хауза. Причина размолвки не уточнялась, однако таблоиды предположили, что речь идет о романе, который якобы завязался между Роуз Ханбери, с которой долгое время была дружна Кейт, и Уильямом.

Эта история обсуждалась, в основном, американской прессой – дело в том, что британские таблоиды опасались иска за клевету. Который, кстати, собирались подать Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери – но передумали, не желая раздувать скандал. В итоге он действительно затух, так и не разгоревшись, потому что любая история, в которой оказывается замешан принц Уильям – ужасно скучная.