Нужен только ужин: ради чего девушки ходят на свидания

Примерно треть женщин ходят на свидания только ради того, чтобы бесплатно поесть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты наблюдений социологов, опубликованные в журнале SPPS.

Ученые уже на протяжении многих лет ищут ответ на вопрос, почему, в отличие от большинства других приматов, люди склонны к моногамному образу жизни, и среди нас принято жить с одним и тем же партнером на протяжении долгих лет.

Какая часть мозга человека, какие гормоны отвечают за формирование этих связей в супружеских парах, а также, что мотивирует их поддерживать отношения на протяжении всей жизни, ученые до сих пор не выяснили. Ни нейрофизиологи, ни психологи также все еще не могут однозначно сказать, что такое любовь, и чем она отличается от обычного полового влечения.

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Однако при наблюдении за жизнью шимпанзе и других диких животных, выясняются весьма любопытные факты. Например то, что самки часто заводят близкие или постоянные отношения с самцами в обмен на пищу. Исходя из этого, можно предположить, что именно подобные формы поведения наших непосредственных предков могли привести к развитию моногамии и привычке заботиться о потомстве. К тому же, каждый из нас неоднократно слышал выражение «кормилец семьи», но вряд ли задумывался о том, насколько прямое значение оно имеет.

Ученые решили проверить, действительно ли пища играет такую интересную роль в межполовых отношениях. Они набрали группу из восьмисот девушек-добровольцев, согласившихся пройти опрос. С его помощью ученые составили психологический портрет каждой девушки и выяснили, как они относятся к несерьезным свиданиям.

«Мы заинтересовались этой проблемой после того, как прочитали об этом в новостях», — рассказал Брайан Коллиссон из университета города Азуса, имея в виду свидания, на которые девушки идут только ради того, чтобы поесть.

Коллиссона и его коллег заинтересовала одна история из газеты, в которой говорилось о том, что многие девушки соглашаются на свидания с малознакомыми мужчинами только ради бесплатного обеда или ужина в дорогом ресторане.

Результаты наблюдений очень удивили Коллиссона и его коллег. Выяснилось, что четверть опрошенных девушек хотя бы однажды поступали подобным образом, несмотря на то, что большинство из них считали такую модель поведения принципиально недопустимой.

Ученые провели повторный эксперимент, но уже в такой группе девушек, где не было представительниц меньшинств. Оказалось, что доля любительниц бесплатно поужинать только возросла, достигнув отметки в 33 процента.

Также социологи обратились к психологическим портретам опрошенных. При их анализе была выявлена еще одна любопытная закономерность: девушки, часто прибегавшие к подобному приему, выделялись определенным набором негативных черт характера. Эта комбинация включала в себя нарциссизм, макиавеллизм и психопатию — группу личностных черт, которые также известны в психологии как «темная триада».

«Что интересно, чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин», — рассказывает Брайан Коллиссон.

Носителям «триады», как правило, свойственно хорошее умение манипулировать людьми, а также низкий уровень эмпатии, который может объяснять их подобное поведение на свиданиях.

Тем не менее, социологи не исключают, что какая-то часть девушек заявляет о таком поведении из-за нежелания признавать, что свидание потерпело фиаско. Вероятно, так они себя успокаивают: думая, что изначально не ожидали ничего хорошего от визави, и так оно и вышло.

Коллиссон также подчеркивает, что это вовсе не говорит о том, что такие формы поведения характерны исключительно для женского пола. Точно так же вести себя могут и мужчины, но пока что никто не оценивал, насколько часто они так поступают. Вполне возможно, что немалый процент мужчин хотели бы так поступать, однако установка «кавалер угощает даму» мешает им это сделать. Именно поэтому гораздо проще дела с «целью» свидания обстоят в странах, где принято всегда просить раздельный счет.