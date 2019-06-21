Затмить Меган любой ценой: Кейт Миддлтон снова беременна

СМИ сообщают, что герцогиня Кембриджская беременна четвертым ребенком. Если верить новой информации, подруга 37-летней матери троих детей рассказала таблоидам, что рождение еще одного наследника принца Уильяма намечено на конец года.

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В поддержку этой теории пресса также заметила несвойственное Кэтрин поведение во время королевских скачек в Аскоте.

По словам корреспондентов, будущая королева-консорт периодически прикасалась к своему животу когда стояла и общалась со своими родственницами Зарой Тиндалл и принцессой Евгенией. Однако те, кто знаком с ходом трех предыдущих беременностей герцогини и эксперты сильно сомневаются в том, что Миддлтон могла решиться рожать еще одного ребенка.

Специалист по планированию беременности Виктория Дженнингс рассказала порталу Express, что знаков того, что в данной семье не стоит ждать прибавления, достаточно много. Дженнингс отметила, что Кейт явно привязана к годовалому принцу Луи больше, чем к Шарлотте или Джорджу, когда те были в его возрасте.

«Как мать троих детей, я полностью понимаю почему все выглядит так, будто Луи стал любимым ребёнком Кейт Миддлтон, — призналась эксперт. — Для родителей время идет слишком быстро, поэтому о младшем ребенке хочется заботиться так долго, насколько это возможно. Тебе просто хочется нянчить третьего ребёнка настолько долго, насколько это возможно, особенно если знаешь, что это твой последний».

Kate Middleton's Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https://t.co/pvxvZTNidC pic.twitter.com/NVaQFVuw4b — Daily Express (@Daily_Express) 19 июня 2019 г.

К тому же, существует более правдоподобное объяснение жестикуляции герцогини Кэтрин во время разговора с Евгенией — дочь принца Эндрю Йоркского вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбенка в октябре прошлого года, так что вполне возможно, что она ждет своего первого ребенка.

Герцогиня Кембриджская родила принца Луи 23 апреля 2018-го, так что с рождения последнего ребенка прошло чуть больше года. Его старшие брат и сестра родились с разницей в два года, поэтому даже если она планирует новые роды, скорее всего жена принца Уильяма сделает это, когда младший еще немного подрастет.

Но есть и другие факторы, которые могут помешать семье внука Елизаветы II стать больше. В апреле королевский эксперт Эмили Нэш дала газете Express интервью, в котором предположила, что Кейт не так сильно наслаждалась своей беременностью, как «светящаяся от счастья» Меган Маркл из-за сильного токсикоза.

Нэш заявила, что в случае со «старшей герцогиней» первый триместр (10-12 недель) всех трех беременностей сопровождался сильной тошнотой и рвотой по утрам. В случае с Луи патология проявлялась настолько интенсивно, что герцогине пришлось прервать совместную с супругом трехдневную поездку в Финляндию, чтобы отправиться в больницу в Великобритании.

При ярко выраженных симптомах болезнь провоцирует опасную степень обезвоживания из-за примерно 30-ти случаев рвоты в день.

Едва ли подобные воспоминания греют душу даже самой любящей и заботливой матери, а в этих качествах Миддлтон сомневаться не приходится.

Тем не менее, букмекеры уже начали принимать ставки и ждать скорого официального объявления, но они явно забыли, что в феврале Кейт уже дала ответ на волнующий всех вопрос. Во время поездки в Северную Ирландию 37-летняя родственница королевы общалась с поклонниками и познакомилась с пятимесячным ребенком и его отцом. Королевский репортер Роберт Джонсон твитнул, что Кейт призналась молодому отцу, что она почувствовала себя как наседка после встречи с малышом. Стоящая вокруг толпа мгновенно отреагировала на высказывание и начала громко спрашивать: «Четвертого?». Но она быстро прервала открытые спекуляции и сказала: «Думаю, что Уильям был бы немного обеспокоен!» Очевидно будущий король не так горит этой идеей, как фанаты супружеской четы.

Можно точно сказать, что если герцогиня и беременна сейчас, она явно не думала об этом в марте, когда вместе с Уильямом посетила парад в честь Дня святого Патрика. В одном из пабов Кэтрин очень элегантно выпила половину пинты Гиннеса, что беременные обычно себе не позволяют.