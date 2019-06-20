Это несправедливо: Меган отказалась подчиняться Кейт

Меган Маркл строит амбициозные планы на будущее – как выяснил портал RadarOnline, она планирует практически совершить революцию в отдельно взятой монаршей семье после возвращения из декрета.

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Как сообщил источник издания, звезда сериала «Форс-мажоры» «борется за равенство» в Букингемском дворце. Меган Маркл понимает, что в будущем королевой-консортом суждено стать не ей, а Кейт Миддлтон – ее супруг, герцог Кембриджский, находится на втором месте в очереди на королевский престол. Однако, по словам инсайдера, герцогиня Сассекская считает несправедливым, что ей придется «склоняться перед ней».

«Меган и Гарри чувствуют, что правила и установления королевского протокола устарели для миллениалов, привыкших двигаться вперед, — объяснил источник. – Меган и Гарри уважают традиции, однако они хотят свободно делать свою работу и развивать собственные проекты без каких-либо препятствий».

По словам человека, знакомого с ситуацией, речь не идет о соперничестве Меган Маркл с Кейт Миддлтон или принца Гарри – со своим братом Уильямом. Дело в амбициях бывшей актрисы.

«У Меган большие амбиции и высокие цели, и ей кажется несправедливым, что ее бескомпромиссное отношение к работе принимается в штыки, потому что другие не могут держаться ее уровня», — отметил источник.

Стиль работы герцогини Сассекской действительно разительно отличается от того, к чему привыкли во дворце. Еще в конце прошлого года в британской прессе появились жалобы сотрудников дворца (на тот момент она еще жила и работала в Кенсингтоне). Меган Маркл уже тогда назвали «Ураганом Меган» или «Трудной Меган» из-за бешеной энергии, которую она распространяла вокруг и завышенных требований, которые она предъявляла к подчиненным. Шесть-семь сообщений советникам в день начинали поступать от нее в пять утра – Меган уже тогда придумала, как утвердить свою роль во дворце. Как сообщало издание Daily Mail, она помимо участия в публичных мероприятиях Меган за спиной у всех встречалась с представителями британской общественности, которых выбирала на свое усмотрению.

Американцы пытаются защитить свою Меган – в США издания, анализируя стиль ее работы, сходятся на том, что энтузиазм и повышенная требовательность проявляются в ней потому, что это свойственно американским руководителям. «Меган ведет себя очень по-американски и хочет, чтобы дело было сделано – так, как она хочет», — говорила в начале года изданию People Ингрид Сюард, автор биографической книги о королевской семье «Мой муж и я».

Меган Маркл и принц Гарри уже дали понять и семье, и общественности, что собираются вести самостоятельные проекты. С начала 2019 года они обосноваться в отдельном офисе в Букингемском дворце с отдельным штатом сотрудников, переехать из Кенсингтона в коттедж Фрогмор, завести собственный инстаграм-аккаунт, оставив официальную страницу Кенсингтонского дворца герцогам Кембриджским и практически отделиться от принца Уильяма и Кейт Миддлтон в работе – они больше не будут совместно с ними поддерживать деятельность Королевского фонда, основанного братьями десять лет назад.

Сейчас под патронажем Меган находятся четыре организации – в январе 2019-го было объявлено, что под ее попечение переходят Национальный театр, Ассоциация университетов Содружества, благотворительная организация для женщин «Умные дела» и служба спасения животных «Мэйхью».

Источник RadarOnline, поделившийся с изданием информацией о том, что Меган намерена вести собственную политику в Букингемском дворце, считает, что высокие требования к сотрудникам и амбициозные планы герцогини Сассекской не связаны с ее желанием конкурировать с Кейт Миддлтон.

«Для Меган это не соревнование, она хочет усердно работать и получать результат – она сфокусирована на этом с остротой лазера», — сказал он. После рождения первенца Меган Маркл некоторое время еще будет оставаться в декрете, однако когда она выйдет из него, она, видимо, развернет кипучую деятельность.

«Стоит ожидать мощного возвращения после того, как закончится отпуск по уходу за ребенком, — пообещал инсайдер. – Вы будете видеть ее повсюду, а планы у нее построены уже до 2021 года».