Дурная компания: Меган запретила друзей Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к обряду крещения своего первенца Арчи Харрисона – как сообщили британские СМИ, он запланирован на следующий месяц. Церемония пройдет в уже знакомой молодой матери часовне Святого Георгия в Виндзоре, и присутствовать на ней будут главные члены королевской семьи, за исключением королевы Елизаветы – она пропустит событие из-за того, что на этот день у нее были запланированы другие мероприятия.

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Главный вопрос, который интересует сейчас всех поклонников королевской семьи, — кого же герцоги Сассекские выберут в крестные? Дело в том, что еще в начале мая стало известно, что по этому поводу в семье могу пройти баталии, поскольку Меган Маркл готова запретить мужу приглашать на эту роль кое-кого из своих друзей.

Как рассказал изданию IBT эксперт по делам королевской семьи Гевин Грей, в качестве крестных родителей, скорее всего, рассматривают родственников по линии принцессы Дианы и членов королевской семьи.

«К тому же, конечно, есть друзья, но приятели, с которыми Гарри раньше водил дружбу, обычно сбивали его с пути, и до меня дошли слухи, что Меган склонна увеличить пространство между ним и его близкими друзьями», — сказал он.

О том, что, став семейным человеком, принц Гарри практически прекратил общаться со старыми приятелями из школ Итон и Ладгроув, начали говорить еще в прошлом году. Еще в октябре издание Express рассказало, что под влиянием Меган бывший озорной гуляка остепенился и разорвал связи с людьми, с которыми кутил в прошлом. В опале оказались некоторые из членов называемой «glosse posse» – «блистательной банды», в которую входят молодые члены королевской семьи и представители близкой к монархии британской аристократии.

Решительнее всего Меган исключила из круга друзей принца Гарри двоих людей. Прежде всего, это Астрид Харборд, дочь ныне покойного аристократа и издателя Чарльза Харборд. Старинная подруга принца Гарри сблизилась с принцем в 2009 году после его расставания с Челси Дейви: в Великобритании у нее репутация отчаянной любительницы вечеринок, как и у ее сестры Давины. Рассказы о том, как Астрид Харборд и принц Гарри ходили на лондонские рейвы в заброшенных домах, сейчас не идут на пользу репутации герцогов Сассекских, и хотя британцы вряд ли когда-нибудь забудут прежнего Гарри, короля вечеринок, Астрид Харборд предпочли не приглашать даже на торжественный ужин на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в прошлом году.

Еще одна жертва отбора, произведенного Меган Маркл, — Том «Скиппи» Инскип, с которым принц Гарри дружил еще со времен учебы в Итоне. Как и Астрид Харборд, Том Инскип был рядом с внуком Елизаветы II на самых громких и безумных вечеринках – в частности, именно он развлекался вместе с Гарри на знаменитой скандальной гулянке в Лас-Вегасе, когда тот играл в бильярд нагишом и оказался в таком виде на снимках папарацци, разошедшихся по таблоидам.

О том, что Том Инскип вычеркнут из числа людей, допущенных к принцу Гарри, издание Sun сообщило еще в октябре прошлого года. «Как и некоторые другие люди, влияние которых на принца Гарри в старые дурные холостяцкие времена было оценено как сомнительное, Том был отвергнут, хотя у него самого есть прелестная жена Лара», — сообщил источник таблоида.

Меган Маркл знакома и с Томом Инскипом, и с его женой – в 2017 году она вместе с принцем Гарри побывала на их свадьбе на Ямайке, где, кстати, в 2011 году выходила замуж в первый раз.

Свадебное торжество стало для Меган, которая в тот момент встречалась с членом британской королевской семьи меньше года, возможностью показать папарацци – а значит, и всему миру, — что ее связывают с принцем Гарри весьма серьезные отношения. На снимках, опубликованных таблоидами, было видно, как крепко она держит за руку молодого человека, который на тот момент не стал ее женихом.

Нелюбовь Меган Маркл к старым друзьям принца Гарри – скорее всего, взаимна. «Я думаю, она непопулярна в определенных кругах, поскольку они обожают Гарри и, кажется, думают, что она взяла ситуацию под контроль», — сказала недавно в передаче «Меган и Гарри плюс один», вышедшей на CBS, королевский биограф Анджела Левин.

Ричард Фицуильямс, эксперт по делам королевской семьи Великобритании, предполагает, что это может быть связано с тем, что с тех пор, как Гарри встретил Меган, его стиль жизни совершенно изменился.

«Я думаю, эти сообщения связаны с несомненным фактом, что Гарри изменился, и образ жизни Меган, основанный на философии «нью-эйдж», сейчас подходит ему идеально», — сказал недавно Фицуильямс изданию The Insider. Действительно, его старым друзьям-аристократам вряд ли понравятся модные привычки жителей Калифорнии, которые внедрила Меган в своей семье: йога, натуропатия, фруктовые смузи и медитации чужды британской знати.