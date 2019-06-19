Корона давит: Кейт Миддлтон обвинили в неуважении к королеве

Пользователи соцсетей обвинили герцогиню Кембриджскую в неучтивости по отношению к королеве Летиции. 46-летняя жена короля Испании была вместе с 37-летней герцогиней Кэтрин в Виндзорском замке на торжественном вручении высшей рыцарской награды Великобритании Ордена Подвязки, когда пользователи соцсетей заметили неладное.

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На первый взгляд, церемония и все предшествующие и последовавшие ей мероприятия (если не обращать внимание на тот факт, что по дороге туда конвой принца Уильяма сбил 83-летнюю женщину в западном Лондоне), прошли вполне гладко. Однако самые внимательные пользователи твиттера убеждены в том, что между Кейт Миддлтон и Летицией произошел конфликт, а саму британку упрекнули в хамском поведении.

Предметом критики стало то, что Кэтрин не сделала реверанс перед Летицией, хотя международный королевский протокол предполагает соблюдение строгой иерархии, и хотя Миддлтон рано или поздно тоже станет королевой-консортом, до тех пор она обязана действовать как нижестоящее лицо.

По содержанию твиты были примерно следующими: «Что Летиция сделала Кейт? Когда они приезжали в прошлый раз, она делала то же самое, игнорировала ее на государственном ужине с недовольным лицом весь вечер. С ее стороны было грубо не поклониться». Еще в одном написали: «Следите за языком тела — Кейт даже не признает существование Летиции», а другой твит просто содержал в себе упоминание о том, что мать троих детей слишком зазналась и ведет себя неприлично.

Заявлениям такого рода часто пытаются придать правдоподобности с помощью профессиональных экспертов по языку тела, как это произошло и в данном случае. Портал Express предложил разобраться в теме эксперту Джуди Джеймс. По ее мнению, есть куда более простое объяснение несвойственному будущей королеве-консорту поведению. «Ключ к разгадке может заключаться в том, что Кейт явно недолюбливает поездки на карете, потому что там ее начинает укачивать», — предположила Джеймс. Она продолжила: «Ее телодвижения отражают напряжение во время поездки на Дне рождения монарха (тогда Миддлтон в последний раз обвинили в неприязни к герцогине Сассекской), и здесь возможна схожая проблема».

Хотя Джуди Джеймс отметила, что никаких «очевидных знаков близких отношений» в карете ей определить не удалось, она подчеркнула, что причин думать, будто Кейт намеренно игнорирует королеву Летицию, нет. «Это также могло произойти по той причине, что между ними было значительное расстояние, пока они обе слушали то, что говорили их супруги».

На самом деле, «игнорирование», предъявленное герцогине Кэтрин как раз и может быть тем самым королевским протоколом, который не предусматривает демонстрацию личных чувств или настоятельно рекомендует минимизировать выражение симпатии или антипатии. Эксперт заметила это в своем разборе.

«Конечно в этих позах женщины не будут сидеть и хихикать друг с другом, а также показывать сестринское взаимопонимание, не стоит и забывать, что с большим вкусом одетая Летиция вряд ли будет хватать Кейт за руку и шептать что-то ей на ухо».

Кроме того, вопреки заверениям комментаторов в сети, специалисты убеждены в том, что у двух женщин есть много общего. Кейт стояла отдельно от королевы Летиции, но когда члены двух королевских семей выстроились по порядку, женщины были как будто зеркальными отражениями друг друга, а это явление может означать схожесть их взглядов на подобного рода мероприятия.

Да и если присматриваться к фотографиям, сделанным в преддверии церемонии, повнимательнее, можно заметить вполне искреннюю улыбку герцогини, а вот поведение королевы Испании действительно кажется более отстраненным.

Жене герцога Кембриджского довольно часто приписывают конфликты с аристократами и членами королевской семьи — достаточно вспомнить случай с Роуз Ханбери, маркизой Чамли, с которой Кейт якобы изменил муж, когда она была беременна принцем Луи в 2018-м. Сюда же относится и ее знаменитая размолвка с Меган Маркл, существование которой еще внятно не подтвердил.