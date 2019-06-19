«Я тебе не бренд»: Зеленский возмутил украинок

В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня. Посещая стартап-кампус в Париже, украинский лидер заявил, что красивые женщины – туристический бренд Украины.

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«Я хочу сказать, что всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается нашим брендом», — заявил Зеленский.

Жительниц Украины возмутил тот факт, что президент назвал их туристическим брендом наравне с национальными блюдами страны. Они требуют извинений от президента.

«Я человек, и сама строю свою жизнь. Я могу использовать свои преимущества по собственной воле, но я не крепостная, чтобы чужой господин считал меня «брендом» для своих целей, — написала в фейсбуке киевлянка Людмила Мачехина. – Я не могу считать двусмысленные слова от человека, который гадит на мою страну и заврался по уши, «комплиментом». По-моему, такие ляпы требуют извинений».

Писательница и сценарист Мила Березюк напомнила, что такое потребительское отношение к женщине, которое выразил Зеленский, приводит к самым страшным последствиям.

«Этот мужчина реально не понимает цинизма своих слов – до каких катастроф это приводит», — написала она. Киевлянка напомнила, что из-за подобного сексизма женщины подвергаются насилию, объективируются, лишаются выбора и возможности самореализации, рассматриваются мужчинами как обслуга и при этом абсолютно беззащитны. «Моя бабушка, пусть ей здоровится, всегда говорила: женщина должна терпеть все. Ну и далее по тексту. И, что самое страшное, раньше я думала, что это нормально! Благодаря такому опыту я понимаю, что должна быть феминисткой и делать свою жизнь лучше!» — заключила Мила Березюк.

Слова президента Украины показались женщинам не только оскорбительным, но и поверхностным суждением. «Ну что, солнышко, кухня и женщины теперь бренд – то, что имеет высокий спрос и доверие у потребителя? Еще раз убедилась в безграмотности и абсолютной поверхностности суждений новоизбранного», — написала художница Вита Бартош. Она уже успела создать принт для футболки в знак протеста против потребительского отношения к женщинам.

К флешмобу #Ятобінебренд призывают присоединиться и мужчин – фотограф Алексей Болгов, опубликовал видеоролик, в котором заявил: «Нельзя позволять называть наших матерей, сестер, жен, дочерей товаром. Нельзя называть их брендом». Он обратился к другим украинским мужчинам участвовать в акции.

На Украине уже сравнивают заявление Зеленского с высказыванием другого президента. СМИ напоминают, что Виктор Янукович, выступая в Давосе в 2011 году, тоже допустил сексистский комментарий в адрес своих соотечественниц. Тогда это тоже был сомнительный комплимент, адресованный потенциальным туристам. «Для того, чтобы понять Украину, достаточно посмотреть на нее своими глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидите такую красоту – это удивительно», — сказал тогдашний президент Украины.

Попытку оправдать нового украинского лидера сделала его гендерный советник Марина Бардина.

Как передает издание «Повага», она заявила, что он вовсе не хотел предложить туристам воспользоваться красотой соотечественниц. «Владимир Зеленский точно не тот президент, который хотел бы, чтобы его страну воспринимали таким образом, как это интерпретируют в социальных сетях», — сказала она.

По словам Бардиной, Зеленский имел в виду, что так, как он сказал, Украину воспринимают в мире. «И, если посмотреть, проанализировать сказанное полностью, то господин Владимир констатировал проблему внешнего восприятия Украины миром и отметил, что мы наоборот имеем широкий спектр достижений для позиционирования страны, чтобы разрушить стереотипное и устаревшее видение, узкое восприятие», — заявила гендерный советник.

Марина Бардина отметила, что своими действиями президент подтверждает, что с уважением относится к представительницам противоположного пола – по ее словам, в партии «Слуга народа» 30% женщин.