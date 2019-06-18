Меган в пролете: как королева поддержала Кейт на скачках

Скачки в Аскоте — событие, которое интересует не только любителей соревнований лошадей. Их, скорее, меньшинство — большинство же волнуют совсем другие вещи. В этом году букмекеры в Аскоте организовали никак не связанный со скачками тотализатор — всем желающим предлагали поставить на то, какой цвет шляпки выберет Елизавета II на этот раз.

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Любители азартных игр слишком редко умудряются обыгрывать Виндзоров — больше всего ставок было сделано на желтый цвет головного убора (5 к 1), который, стоит признать, королева действительно очень любит. Но сегодня Ее величество предпочла надеть куда более сдержанный васильковый ансамбль и шляпку, разумеется, в тон: классическое пальто и почти неизменные черные лоферы дополнила шляпа с тканевыми синими и голубыми розами.

Вместе 93-летней королевой в запряженной лошадьми каретой на скачки приехали в этом году гости семьи — нидерландский король Вильгельм-Александр и королева Максима. 48-летняя уроженка Аргентины также выбрала одноцветный образ, но уже в телесных тонах, а ее шляпа напоминала вертикальную утонченную версию десятков детских вертушек.

Интересно, что герцогиня Кембриджская Кэтрин приехала в другой карете, но в точно такой же цветовой гамме, что и Елизавета II. На Кейт Миддлтон было летящее васильковое платье по щиколотку, украшенное кружевной вышивкой и бантом. Наряд создал дом Ellie Saab, а шляпку — излюбленные модисты родственников королевы из Philip Treacy.

О том, что супруга принца Уильяма нравится старшим Виндзорам куда больше, чем жена Гарри, было известно давно, так что совпадение цветовой гаммы нарядов Елизаветы II и Кейт Миддлтон можно можно трактовать как еще одну попытку Букингемского дворца показать свою благосклонность к герцогине Кембриджской.

Самый неординарный выбор в первый день королевских скачек продемонстрировали сестры Йоркские, принцессы Евгения и Беатрис. Беатрис предпочла пастельно-голубое кружевное платье от французского бренда Maje и необычную шляпу с разноцветными кистями от британского дома Bundle MacLaren. Евгения, которая в октябре вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбенка, надела синее платье с полоской желтой ткани — именно с ней координировалась инкрустированная бисером шляпа.

Владелица шляпной мастерской Atelier Millinery Джорджина Абботт рассказала зарубежным СМИ о тенденциях, которые следует ждать на Аскоте в этом году: «Одним из громких трендов станет возвращение большой шляпы с широкими полями». Абботт также добавила, что сейчас популярность приобретают шляпки нейтральных тонов, напоминающие цвет обуви, которую в последнее время выбирает герцогиня Кембриджская. «Многие люди покупают туфли телесных оттенков, потому что они сочетаются с любыми нарядами, как и светло-бежевая шляпка».

Джорджина призналась, что большое влияние на взгляды женщин на моду оказала Меган Маркл: «Она продемонстрировала важность выбора правильного силуэта (шляпы — «Газета.Ru»), который подходит вам, после чего не нужно уделять дополнительное внимание отделке. Она предпочитает очень чистые, стильные и гладкие образы, и многие наши клиенты просят нас о подобном».

Сами герцоги Сассекские решили пропустить событие, так как Меган все еще находится в декретном отпуске, которым она пожертвовала ради государственного праздника, Дня рождения монарха, 8 июня.

В этом году члены королевской семьи вдохновили высший свет британской аристократии на переделку тех предметов гардероба, которые они уже носили. Таким образом Виндзоры ненавязчиво вводят тренд на своего рода экологичность.

Королевские скачки в Аскоте представляют собой как спортивное, так и модное соревнование. В среду состоится «День леди» — традиционное мероприятие, которое получило свое название из-за того, что в этот день женщины могли наблюдать за заездами бесплатно или за сравнительно небольшую плату. Для леди выделялся на скачках один день, когда они могли посетить светское мероприятие, предназначенное для джентльменов, и до сих пор каждая среда в Аскоте становится днем модного состязания — именно в этот день стоит ожидать появления самых безумных головных уборов.

В этом году «День леди» посетит праправнучка Уинстона Черчилля Серена, которая в этом году окончила химический факультет Эдинбургского университета и собирается стать экологическим консультантом.

Судя по количеству упоминаний ее имени в британской прессе за последние несколько дней, за ее нарядом будут следить многие. За чем именно следить — уже известно: в этом году потомок самого знаменитого премьера Великобритании в главный для всех местных модников день наденет шляпу из переработанных материалов, украшенную пластиковыми бабочками.

Она заранее дала интервью Associated Press, в котором объяснила, что она стала частью проекта художницы, желавшей посвятить свою работу сохранению окружающей среды. Серена Черчилль призналась: «Я думаю, что это потрясающий пример красоты и бабочек. Мне особенно нравится как ей удалось передать ощущение того, как хрупка наша естественная среда обитания, со всей деликатностью этих красивых радужных бабочек, сделанных из переработанного пластика».

В интервью Черчилль высказала предположение, что ее знаменитый предок поддержал бы ее стремление привлечь общественное внимание к вымиранию многих видов бабочек. По мнению выпускницы престижного университета, Уинстон Черчилль бы одобрил фасинатор из-за собственной любви к моде и природе. Серена добавила: «У него было много животных, включая собак, свиней и черных гусей. Я думаю, что если бы он до сих пор был жив, он бы поддержал меня на 100 процентов, чтобы спасти нашу планету и нашу прекрасную сельскую местность».

Очевидно, Серене не рассказали о том, что именно ее прапрадедушку до сих пор винят в Великом смоге1952 года — худшем случае загрязнения воздуха за всю историю Великобритании. Тогда за четыре дня смога, который сформировался из-за выбросов продуктов горения угля (электростанции находились прямо в городе), погибло примерно 12 тысяч человек.