«Их так уважали»: как поймали поддельного Джорджа Клуни

В Таиланде арестовали мошенников, использующих имя знаменитости для продвижения своего бренда: пару, на протяжении долгого времени продававшую одежду от лица известного голливудского актера Джорджа Клуни, прозвали «итальянскими Бонни и Клайдом». Сейчас аферисты взяты под стражу.

Реклама

О задержании итальянцев, пользовавшихся именем звезды Голливуда для продажи одежды, рассказал телеканал CNN. По сведениям, полученным от итальянской полиции, 58-летний Франческо Галделли и его 45-летняя жена Ваня Гоффи, находившиеся в бегах на протяжении шести лет, были пойманы в тайском городе Паттайя в эту субботу. В Паттайе проводилась совместная спецоперация Королевской полиции Таиланда и итальянских агентов Интерпола.

Еще в 2010 году Джордж Клуни подал в суд на мошенников, использующих его имя и его подписи для распространения своей линейки одежды.

Итальянская полиция выяснила, что Галделли и Гоффи также обманывали покупателей, торгуя поддельными часами Rolex или вовсе отправляя вместо них пакеты с солью.

В результате судебного разбирательства, проведенного в 2014 году, Верховный суд Италии приговорил пару к тюремному заключению: Галделли к 8 годам и 4 месяцам, Гоффи — к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы. Однако приговор был вынесен заочно — к тому времени они успели покинуть страну, поэтому были объявлены в розыск итальянским Интерполом.

«До 2013 года они постоянно ездили в Таиланд туда и обратно, — рассказали CNN представители итальянской полиции. — Члены итальянской общины в Таиланде их уважали и даже считали благодетелями. Галделли делал огромные пожертвования в качестве благотворительной помощи детям-инвалидам и детям с ВИЧ. Затем они подались в бега».

По словам сотрудников полиции, мошенников удалось поймать, окружив роскошную виллу, на которой они скрывались. Франческо Галделли арестовали по обвинению в незаконном въезде и пребывании в Таиланде, поскольку у него «не было никакой законной миграционной записи о его нынешнем въезде и пребывании» в стране, как сообщает полиция. Въезд супруги Галделли в Таиланд был зарегистрирован, однако ее пребывание в стране тоже нарушает закон. Галделли пришлось сознаться в том, что все это время он выдавал себя за Джорджа Клуни, чтобы обманывать покупателей.

Галделли ранее уже арестовывали в Таиланде в 2014 году в отеле Dusit Thani, однако ему удалось сбежать на следующий день. Как выяснила местная полиция, нарушитель подкупил охранников, отвечающих за его транспортировку, заплатив им 20 тыс. тайских батов (около 50 тыс. рублей), которые он лично снял в банкомате, находясь под стражей.

Сейчас Франческо Галделли и Ваню Гоффи держат в следственном изоляторе миграционного бюро в Паттайе в ожидании выдачи итальянским правоохранительным органам.

Несмотря на арест мошенников, в мире еще осталось множество людей, которые верят, что одежду от Галделли и Гоффи выпускает Джордж Клуни. В связи с этим стоит вспомнить, к каким брендам на самом деле имеет отношение популярный актер.

Первое, что многим приходит на ум — текила премиум-класса Casamigos. Этот бренд Клуни основал вместе со своими приятелями — мужем Синди Кроуфорд Рэнди Гербером и девелопером Майком Мелдманом. Позже актер признался, что изначально они не планировали основывать крупный бренд, а просто хотели попробовать себя в этом бизнесе. Спустя четыре года после запуска Casamigos продали другому производителю алкоголя за $1 млрд, а европейским амбассадором фирмы стал Джек Бруксбэнк, ставший в прошлом году членом королевской семьи Великобритании, когда женился на внучке королевы принцессе Евгении Йоркской.

Джордж Клуни также рекламировал алкогольные бренды Martini и Budweiser, однако самым запоминающейся рекламой с актером считаются рекламные ролики бренда Nespresso, лицом которого Клуни является с 2006 года. Примерный доход актера от сотрудничества с Nespresso оценивается в $40 млн.

Особенно много шума наделала свежая реклама бренда по мотивам популярного сериала «Игра Престолов», где актер снялся в роли рыцаря. Помимо того, что Джордж Клуни частенько рекламирует кофе, он также принимает участие в развитии кофейных плантаций и помогает восстановить кофейную промышленность в Южном Судане.