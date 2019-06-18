Новая пара? Кого взяла за руку Ирина Шейк

После расставания с Брэдли Купером модель Ирина Шейк находит утешение в общении с лучшей подругой. В пятницу, 14 июня, «ангел» Victoria's Secret была замечена на улицах итальянской Флоренции в компании Стеллы Максвелл, своей лучшей подруги и тоже «ангела» знаменитого бельевого бренда. На фотографиях, опубликованных изданием Daily Mail, видно, что женщины смеются и держатся за руки – в общем, прекрасно проводят время в одном из самых популярных у туристов городов Италии.

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Днем позже – в субботу, 15 июня, — лучших подруг заметили выходящими с показа мужской коллекции Versace в Милане, где сейчас проходит Неделя мужской моды. Тогда же Шейк выложила в инстаграм фото с Донателлой Версаче, видеоролик с показа и огромные пакеты с подарками от модного дома.

После выхода с показа Versace журнал Vogue назвал Шейк и Максвелл «ходячей рекламной кампанией» бренда, поскольку обе были полностью одеты в вещи этого модного дома. По оценке модных критиков, две женщины часто выбирают для совместных выходов сочетающиеся комплекты.

Появление Ирины Шейк на публике вместе со Стеллой Максвелл породило разговоры о романтических отношениях между двумя супермоделями и, безусловно, очень красивыми женщинами.

Дело в том, что если Ирина Шейк раньше не проявляла публично влечения к людям своего пола, то Стелла Максвелл не скрывает своей гомосексуальной ориентации.

В течение нескольких лет Стелла Максвелл встречалась с американской актрисой Кристен Стюарт — звездой киносаги «Сумерки», которая в 2016 году объявила о своей бисексуальности и рассказала публике, что у нее есть девушка. В интервью британскому Elle Стюарт призналась, что у нее есть нестабильные отношения с продюсером Алисией Каргайл. «Прямо сейчас я просто очень влюблена в свою девушку, — призналась актриса. – Мы несколько раз расставались и снова сходились и в этот раз это было для меня что-то типа «о, наконец-то я могу чувствовать»».

Говорить с уверенностью о том, что Ирину Шейк и Стеллу Максвелл связывают именно романтические, а не дружеские отношения, разумеется, нельзя – как не стоит и распускать неподтвержденные слухи. Тем более, что буквально накануне их флорентийского выхода на публику – в четверг, 13 июня, — СМИ сообщили, что Стелла Максвелл и Кристен Стюарт воссоединились после полугодового перерыва.

О том, что звезда «Сумерек» встречается с «ангелом» Victoria's Secret, впервые заговорили в 2016-м, когда модель навестила Кристен Стюарт в городе Саванна в штате Джродия, где проходили съемки фильма Лиззи. Месяцем спустя девушек заметили в парке развлечений в Лос-Анджелесе, где они держались за руки.

Вскоре СМИ сообщили, что Стелла Максвелл и Кристен Стюарт стали жить вместе, а лето провели в путешествиях – от Парижа до Виннипега и Нью-Орлеана. Еще осень 2018 года пара выглядела достаточно крепкой когда Максвелл навестила Стюарт в Европе на съемках новых «Ангелов Чарли». Однако вскоре поползли слухи о возможном расставании женщин – после того, как Стюарт видели держащейся за руки со стилистом Сарой Динкин.

Актриса не подтвердила свои отношения с Динкин. Она вообще старается не распространяться с своей жизни – впрочем, папарацци ее и так буквально преследуют.

В июне этого года в СМИ уже появились фотографии ее со Стеллой Максвелл в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, из чего наблюдатели заключают, что отношения восстановлены.

С Ириной Шейк модель дружит давно. В прошлом году Стелла Максвелл и Ирина Шейк создали капсульную коллекцию сумочек для бренда Kooples. Изначально на роль звездного дизайнера аксессуаров бренд пригласил только Стеллу Максвелл, однако потом его представители решили, что хотя, чтобы капсульную коллекцию создала пара – это бы отражало концепцию марки. Когда Стеллу Максвелл спросили, кого бы она хотела взять в партнеры, она, не задумываясь, ответила: «Конечно, Ирину Шейк!».

«Это было совпадение, созданное на небесах, потому что у нас очень разные характеры и стили, так что наши идеи не столкнутся», — цитирует ее Vogue.