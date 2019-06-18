Паралич и воспаление мозга: что грозит туристам в Европе

В Греции вот-вот начнется пик туристического сезона — в этом году страна планирует принять около 31 млн отдыхающих, и это почти в три раза больше, чем общее число населения страны. Пока туристы пакуют чемоданы и составляют список достопримечательностей, которые непременно нужно увидеть, власти страны предупреждают местных жителей и путешественников, планирующих посетить этим летом юго-восточную часть Европы, что и следует остерегаться укусов комаров.

Дело в том, что они могут оказаться смертельными.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Греции включило насекомых в число потенциальных опасностей, которые грозят туристам в стране. Представители министерства здравоохранения призывают отдыхающих принять меры предосторожности, чтобы уберечься от вируса лихорадки Западного Нила, вспышка которой в прошлом году унесла жизни нескольких десятков человек.

Реклама

Как рассказал The Guardian Данай Перваниду, глава отделения по борьбе с трансмиссивными болезнями (переносимыми кровососущими насекомыми), африканскую лихорадку в Грецию принесли перелетные птицы. Они являются его источниками, а комары, питаясь зараженной кровью, передают вирус человеку. Помимо людей этой инфекции подвержены лошади.

«Мы рекомендуем всем принимать меры индивидуальной защиты: носить одежду с длинными рукавами, избегать мест с застоявшейся водой, использовать противомоскитные сетки и репелленты», — призывает чиновник.

В прошлом году лихорадкой Западного Нила заразились 316 человек, в результате чего погибли 50 греков. По словам Перваниду, случаи заболеваний были зафиксированы как в сельской местности, так и в городах.

«Невозможно предсказать зону распространения вируса из-за его сложной эпидемиологии, но мы знаем, что он переместился из деревень и водно-болотных местностей в сельских районах в крупные городские центры, включая Салоники и всю Аттику», — предупреждает собеседник The Guardian.

При заражении этим вирусом симптомы не проявляются. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, лишь у около 20% заразившихся встречаются головные боли, лихорадка и прочие симптомы, которые характерны для обычного гриппа. Тяжелые симптомы, такие как энцефалит, менингит и острый паралич, развиваются лишь у 1% заразившихся.

Уже сейчас в Греции предпринимаются активные меры по борьбе с лихорадкой. Представители посольства США в Афинах призывают местных жителей помочь предотвратить распространение опасных насекомых, скашивая высокую траву и обрезая кустарники.

«Так же, как зимой мы ожидаем вспышку гриппа, теперь мы должны ожидать лихорадку Западного Нила. Мы должны быть готовы», — предупреждает Данай Перваниду.

Греция — далеко не единственная европейская страна, страдающая от этой лихорадки.

Крупные вспышки вируса также были зарегистрированы в Сербии (126 случаев) и Италии (123 заболевших). О тревожных случаях заразившихся лихорадкой также сообщали Франция, Чехия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Косово и другие страны южной и юго-восточной Европы.Только в 2018 году уровень заражения превысил общее число заболевших лихорадкой Западного Нила за последние семь лет. Последняя крупная вспышка была зарегистрирована 7 лет назад, но в 2012 году было зафиксировано лишь 262 случая заболеваний по всей Европе, из которых 35 закончились летальным исходом.

На данный момент в мире не существует ни вакцины против лихорадки Западного Нила, ни медикаментов для лечения вирусного заболевания. Лекарствами можно облегчить лишь симптомы, если болезнь проходит в легкой форме.

Инкубационный период составляет от трех дней до двух недель: чаще всего симптомы у зараженного проявляются через 3-5 дней. Как правило, лихорадка в легкой форме проходит сама по себе, а зачастую даже и вовсе не дает о себе знать. Однако осложнения могут возникнуть спустя несколько месяцев после исчезновения симптомов. Ощущение хронической усталости, мышечная боль, нарушение концентрации могут сигнализировать о продолжении болезни. В таких случаях вирус может привести к развитию острого паралича, воспалению мозга и мозговой оболочки, что чревато летальным исходом.