Молод и глуп: почему Дженнифер Энистон отвергла принца Гарри

Принцу Гарри всегда нравились актрисы, и он пытался сделать герцогиней Сассекской одну из них задолго до того, как познакомился с Меган Маркл. В молодости внук Елизаветы II был практически «одержим» звездой сериала «Друзья» и бывшей женой Брэда Питта Дженнифер Энистон.

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Об этом говорится в книге американского писателя Иана Гальперина — Гарри был «увлечен ей на протяжении многих лет» и в 2009-м даже назвал Энистон подходящей кандидатурой на роль принцессы после выхода ее обложки для журнала GQ.

Потенциальная принцесса позировала для снимка совершенно обнаженной: на ней был только полосатый галстук — тогда страна называла ее «настоящей американской девушкой».

Авторы биографической книги и документального фильма, снятого в честь 50-летия Дженнифер Энистон, утверждают, что принц Гарри однажды взял у актрисы номер телефона и присылал ей смайлики. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Оказалось, что во времена своей бурной молодости внук Елизаветы II летал в Лос-Анджелес, где «ходил на вечеринки с большим количеством моделей» — так пишет Гальперин. Писатель продолжил:

«Он рассказал своему близкому другу, что его любимой актрисой была Джен, и получил ее номер». Однако источник, якобы приближенный к звезде, признался биографу, что голливудская актриса хорошо знала о том, что молодой человек в нее влюблен, но не хотела поощрять его действия из-за большой разницы в возрасте.

Стоит признать, что Гарри действительно вряд ли бы позволили сделать Дженнифер своей принцессой — она старше его на 16 лет. Конечно, в развитых странах мира такие браки давно никого не удивляют, но консервативные родственники младшего сына принцессы Дианы вряд ли бы позволили этому союзу случиться, да и представить себе Энистон, которая согласится только рожать наследников и заниматься благотворительностью, довольно нелегко.

В ответ на заявления Иана Гальперина официальный представитель Энистон сказал, что «эти утверждения абсолютно ложные» — как и все остальные, которые он делает относительно звезды комедий в последнее время. В свою защиты писатель подчеркнул, что он не откажется ни от одного слова из книги или фильма.

Пока никто, кроме биографа голливудской актрисы, не подтверждает эту информацию. Между тем, в мае выяснилось, что Меган Маркл тоже пытались свести с кем-то кроме ее нынешнего мужа до знакомства с ним. По слухам, 37-летняя актриса — рангом все же ниже Энистон — чуть не сошлась с футболистом британского «Челси» Эшли Коулом.

Британская телеведущая Лиззи Канди рассказала ведущим утренней программы «This Morning» Рут Лангсфорд и Имонну Холмсу, что она почти «свела Меган» с бывшим мужем певицы Шерил Коул.

В разговоре об американской герцогине Канди заявила, что они очень быстро нашли общий язык: «Она была очень смешной, обожала Лондон и хотела найти здесь бойфренда». По словам Лиззи, она спросила у Маркл, любит ли та футболистов, потому что она знала нескольких свободных, которые могли ей подойти. «Я подумала про Эшли Коула, потому что он только расстался с Шерил, и внешне они были чем-то похожи, так что я сказала, что она могла бы ему понравиться».

Согласно рассказанной легенде, в ответ на это звезда сериала «Форс-мажоры» отвергла предложение из-за не лучшей репутации Коула — после его разрыва с британской поп-звездой пресса говорила о его супружеских изменах и громких семейных скандалах. Как известно из других материалов таблоидов, сразу несколько друзей Меган Маркл были заинтересованы в том, чтобы найти ей выгодную партию, поэтому футболист не подошел, а личность главного «сводника» в ее жизни до сих пор остается под вопросом.

Перед свадьбой американки и британского принца влюбленные рассказали, что их познакомили общие друзья, но не уточнили кто именно. Существуют предположения, что на самом деле их представил близкий друг Меган, по совместительству менеджер элитарного клуба «Сохо» в Лондоне, который посещал Гарри.

К желанию Гарри жениться на актрисе скептически отнесся его дед, герцог Эдинбургский принц Филипп — по слухам, он не одобрил его намерения жениться на Меган Маркл. Как сообщило недавно издание Sun, супругу Елизаветы II приписывают фразу «С актрисами гуляют, на них не женятся», якобы сказанную по поводу его планов связать свою судьбу со звездой «Форс-мажоров».