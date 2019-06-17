Конец эпохи: дом Sotheby's ушел с молотка

Аукционный дом Sotheby's ушел с молотка: сегодня он объявил, что переходит в частные руки. Теперь он будет принадлежать франко-израильскому миллионеру Патрику Драи, главе телекоммуникационной группы Altice. Его компания BidFair USA приобрела Sotheby's за $3,7 млрд. Акционеры компании, которая превратится из публичной в частную, получат $57 денежными средствами за акцию, что на 61% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу, и на 56% больше средней цены за последний месяц.

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После закрытия сделки акции Sotheby's больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, как это происходило последний 31 года.

Сделку еще должны утвердить акционеры компании и регуляторы – ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале этого года, — а вот Совет директоров ее уже одобрил. «После всестороннего рассмотрения с энтузиазмом поддерживает предложение господина Драи, которая принесет существенные выплаты нашим акционерам, — заявил председатель Совета директоров компании Доменико де Соле. – После более чем 30 лет в качестве публичной компании пришло время вернуть Sotheby's в частные руки, чтобы продолжить путь к росту и процветанию.

Сам Патрик Драи, миллиардер и коллекционер предметов искусства, назвал крупнейший и старейший аукционный дом мира «самым элегантным и вдохновляющим брендом».

«Как многолетний клиент и вечный почитатель компании я приобретаю Sotheby's вместе с семьей», — отметил телекоммуникационный магнат.

Sotheby's – аукционный дом с многолетний дом с многолетней историей. Его основал Сэмюэль Бейкер в 1744 году: в Лондоне он устроил букинистическую распродажу, на которой за редкие книги из библиотеки короля Джона Стэнли выручил сразу пару сотен фунтов стерлингов. Однако компания получила имя его партнеров – Ли и Джона Сотби, , основавших в 1804 году собственный аукционный дом для продажи редких книг.

Изначально Sotheby's представлял собой закрытое сообщество, с которым могли взаимодействовать исключительно аристократы, но сегодня в открытых торгах может поучаствовать любой человек.

В 1955 году у «Сотбис» появилось отделение в Нью-Йорке, которое вскоре стало главным офисом компании. Сегодня филиалы аукционного дома можно встретить в Париже, Цюрихе, Амстердаме, Милане, Торонто, Дохе и в других крупных городах 40 стран мира. Sotheby's также стал первым из значимых аукционных домов, открывших свой филиал в Москве в 2007 году. Старое русское искусство считается перспективным направлением в этой отрасли, однако пока что составляет менее 1% от общего оборота фирмы.

Каждый сезон аукционы Sotheby's наводят много шума в мире искусства. Компания продает исторические и культурные ценности огромной значимости: работы Рубенса и Пикассо, драгоценности из коллекций английской аристократии и русского императорского дома, недвижимость и объекты из частных коллекций знаменитостей, оригиналы важных политических документов и даже останки динозавров.

В 80-е годы прошлого века аукционный дом переживал кризис – после того, как в 1977-м Sotheby's стал британской публичной компанией, продажи серьезно упали.

В 1983 году компания была продана американскому предпринимателю Альфреду Таубману, который также владел крупной сетью американских магазинов. В этот момент второй по значимости аукционный дом Christie's произвел попытку вытеснить конкурента с рынка, снижая тарифы на услуги, в результате чего всего за четыре года выручка Sotheby's снизилась более чем в два раза.

Именно Таубман в 1988 году принял решение снова сделать компанию публичной, чтобы ее акции торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 1993 году в Christie's пришел новый руководитель Энтони Теннант, с которым Таубман неформально договорился о фиксировании тарифов на услуги. В Великобритании это не запрещено, однако в США где компания получала большую часть выручки, такая практика нарушает Антимонопольный закон. Договоренность Таубмана и Тенната была раскрыта ФБР, в результате чего в 2001 году Таубмана обвинили в преступном сговоре и приговорили к 1 году и 1 дню тюремного заключения.

Однако с тех пор компания серьезно выросла – сейчас она по-прежнему соперничает с Christie's, которые наравне с Sotheby's продают произведения искусства и драгоценности за рекордные суммы. Одной из последних удач аукционного дома была продажа скульптуры Альберто Джакометти «Идущий человек» в 2010 году – тогда она ушла с молотка за $103,7 млн, установив рекорд первый рекорд нового десятилетия.