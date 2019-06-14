Назло всем: Меган не будет воспитывать сына по-королевски

Новая няня, которую нанимают принц Гарри и Меган Маркл для своего первенца Арчи Харрисона, должна будет подписать договор о неразглашении информации. О том, что герцоги Сассекские примут такие исключительные меры, чтобы скрыть жизнь своей семьи от репортеров, сообщила королевский биограф Кейти Николл.

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«Я слышала из очень надежных источников, что новая няня, которую принимают на работу герцоги Сассекские, была вынуждена подписать довольно объемный договор о неразглашении», — рассказала биограф изданию ET. Кейти Николл добавила, что по ночам ребенком продолжит заниматься сама Меган. «Она встает к ребенку по ночам – кормить по требованию приходится каждые несколько часов. Оказывается, он довольно голодный малыш».

По данным источников, в поисках няни принц Гарри и Меган Маркл нарушили давнюю королевскую традицию, согласно которой маленькими принцами и принцессами занимаются выпускницы колледжа Норлэнд, воспитывающие, например, детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

«Я думаю, что они будут искать кого-то, безусловно, опытного, но обладающего широкими взглядами на воспитание детей», — рассказала изданию Express Виктория Говард, историк королевской семьи.

По мнению эксперта, герцоги Сассекские надеялись найти человека, который будет заботиться о душевном благополучии ребенка – того, кто умеет в работе с детьми «стимулировать творческий потенциал и позволять им быть самим собой».

Виктория Говард, исходя из этого, предположила, что няня должна иметь нетрадиционные взгляды и, вероятно, в поисках такого человека Меган Маркл обратилась к кому-то из своих друзей в Голливуде.

Предположения, что герцоги Сассекские наймут американскую няню, эксперт не отвергла. Однако все же предположила, что это маловероятно. «Это возможно, однако, больше похоже на то, что это все же будет кто-то из британцев, поскольку живут они в Великобритании», — заявила она.

Двоюродных братьев и сестру Арчи Харрисона – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту – воспитывает одна няня. Марию Терезу Туррион Боралло, уроженку испанского города Паленсия, часто можно видеть на фотографиях вместе с королевскими детьми. И не только с Джорджем, Шарлоттой и Луи – например, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл она держала одну из маленьких девочек, выполнявших роль пажей – во время церемонии она расплакалась, и королевская няня взяла на себя роль утешительницы.

Мария Боралло окончила престижный колледж Норлэнд – британскую альма-матер современных Мэри Поппинс. Основанный в 1892 году колледж славится давними традициями – он был основан в 1892 году во времена, когда маленькими детьми занимались горничные, и не всегда удачно.

В Норлэнде же в течение трех лет женщинам и иногда даже мужчинам преподают различные техники всестороннего развития детей, учат, как развлекать малышей и даже защищать их. Выпускники и выпускницы колледжа владеют тхэквондо и готовы, если придется, бороться с террористами и похитителями людей. Более того, они умеют ловко управлять автомобилем, уходя от внимания папарацци – в общем, получают все знания и навыки, которые позволят воспитывать королевских отпрысков.

Если бы принц Гарри и Меган Маркл были согласны нанять традиционную няню из Норлэнда, им даже не пришлось бы заставлять ее подписывать отдельный договор о неразглашении информации: выпускники колледжа серьезно относятся к необходимости хранить семейные тайны своих работодателей.

С 2014 года – то есть с того момента, как Мария Боралло поступила на службу к герцогам Кембриджским и взялась за воспитание восьмимесячного Джорджа, она не становилась источником слухов и сплетен, которые после опубликовали бы таблоиды. И они могли бы быть уверены, что с их ребенком обращаются крайне бережно – ни одна выпускница престижного учебного заведения не может себе позволить шлепнуть доверенного ей аристократического отпрыска или закричать на него.

Впрочем, и у детей есть свои обязательства. Одно из строжайших правил, установленных для них няней – они не должны проявлять раздражение или агрессию на публике. Кроме того, у них довольно жесткий график: в семь вечера принц Джордж и принцесса Шарлотта оказываются в постели, проведя день за играми на свежем воздухе и изучением испанского вместе со своей няней. Однако такие правила, видимо, не устраивают Меган Маркл – она обязательно установит свои. Только какими они будут, никто, видимо, не узнает.