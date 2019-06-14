Стильный дед: как сделать Дональда Трампа модным

14 июня Дональд Трамп празднует свой 73-й день рождения. За минувшие два с половиной года на посту президента США бывший девелопер подвергся самой масштабной волне критики, которой когда-либо удостаивался американский лидер. В самом начале его политического пути модные отделы американских СМИ постоянно рекомендовали миллиардеру прислушаться к голосам стилистов — купить более узкие и современные галстуки, обзавестись портным и смыть автозагар.

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За все это время рыжий цвет лица действительно стерся, галстуки и сам Трамп значительно уменьшились в объемах, а рукава пиджаков и пальто (известно, что президент выбирает итальянские костюмы Brioni), наконец, «укоротились» и перестали делать его руки визуально меньше.

Но что если для полного перевоплощения президенту стоит посмотреть не только на общепринятые классические нормы, но и на мировые подиумы?

Заметные изменения во внешности Трампа произошли 2 июня, когда президент появился в библейской церкви McLean во Вьенне, штат Вирджиния, куда он пришел, чтобы почтить память жертв массовой стрельбы в Вирджиния-Бич. Политический лидер, известный своим рыжеватым блондом и укладкой, в которой критики когда-то подозревали парик, изменил знаменитой прическе и зачесал волосы назад.

Пока пастор произносил молитву, Дональд Трамп стоял с бейсбольной кепкой в руке, а собравшиеся в церкви пристально следили за результатом парикмахерского эксперимента и расслабленным лидером в синей рубашке-поло, черном пиджаке и кремовых брюках с кожаным ремнем.

Его версия образа «рядового американца» произвела большое впечатление на пользователей соцсетей, которые сначала приняли снимок за фальшивку, а затем решили, что президент задумался о новом гардеробе перед своим первым официальным визитом в Великобританию и встречей с Елизаветой II.

Перемена оказалась мимолетной и вызвала, как и следовало ожидать, смешанные чувства у наблюдателей. Но рейтинг президента во многом зависит от его внешности, потому что избиратель часто любит глазами. А ведь Трамп мог пойти дальше и присмотреться к модным трендам нынешнего сезона, чтобы выделиться из толпы остальных политиков. Последние тенденции сезона «Весна-лето 2019» совершенно не исключают возможность для мужчины выглядеть модно в не самые спортивные 73 года.

Начать стоит с того, чтобы подкорректировать цветовую гамму в гардеробе. Многие дизайнеры предложили в этом сезоне мужчинам носить вещи цвета шалфея и высушенного лаврового листа — приглушенный зеленый будет неплохо оттенять цвет волос Дональда Трампа и все еще не слишком естественный загар.

Возможно, подобный выбор дал бы Трампу преимущество среди остальных западных лидеров — обычно сдержанные оттенки зеленого рискуют сделать вид бледных людей болезненным.

Кстати говоря, для поездки к Виндзорам можно рассмотреть английский твид схожего оттенка.

Еще один тренд, возвращение которого порадует консервативного лидера — свободные двубортные пиджаки из 80-х. В эту эпоху сегодняшний именинник мог не иметь дело с обвинениями в сексуальных домогательствах и шовинизме. Поэтому если вы в ближайшее время увидите президента в пиджаке как будто украденного у актеров фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», не спешите обвинять его в старомодности. Ведь все мы знаем, что мода, как и популярность Дональда Трампа, крайне циклична.

Кроме цикличного, в моде есть и вечное — и тут Трампу можно было бы взять пример со своего предшественника Барака Обамы. На выходных 44 президента США можно было увидеть в просторных светло-голубых джинсах, занимающих ключевую позицию в современной повседневной моде, и белых кроссовках.

Американская классика будет актуальна всегда, так что если Трамп решит не надевать костюм в свой выходной день, он может воспользоваться приемом предшественника.

Если продолжать брать пример с Обамы, стоило бы еще и сбросить вес — годы поедания гамбургеров и картошки фри неизбежно сказываются на фигуре. Но физическое здоровье и подтянутость имеют определенное значение в глазах народа — несмотря на моду на философию бодипозитивизма, единственного мужчину с большим животом, которого любят все американцы, зовут Санта Клаус.

На пользу имиджу Барака Обамы в свое время шла и дружба с рэпером Джей Зи, однако в случае с Трампом его приятельские отношения со знаменитым рэп-исполнителем, скорее, вредят последнему. Во всяком случае, Канье Уэста, который открыто поддерживает Трампа и высказывается в его защиту, бывшие поклонники уже несколько лет считают практически недееспособным — они утверждают, что рэпер страдает прогрессирующим биполярным расстройством. Так что, скорее всего, Трампу никогда не удастся завести дружбу с еще каким-нибудь популярным исполнителем: там, в США, звездам, поддерживающим нынешнего президента, грозит суровая критика в соцсетях и СМИ.