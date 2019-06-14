Чтобы он пожалел? Как ведет себя Шейк после расставания

Ирина Шейк впервые появилась на публике после новостей о расставании с Брэдли Купером. Ночью 14 июня во Флоренции состоялся грандиозный показ CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show.

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Супермодель дефилировала в облегающем кожаном черном платье Ermanno Scervino. Смелый образ дополняли перчатки из того же материала, чулки с полоской и лакированные туфли на каблуке Dorateymur. Ее волосы стилисты уложили в гладкий пучок.

Второй лук Ирины Шейк стал продолжением первого: она сменила платье на черный костюм Mugler в тонкую полоску. Под жакетом на модели был полупрозрачный топ, а из разреза на юбке до бедра выглядывали все те же чулки и застежка от пояса. Сексуальности образу добавили перчатки из сетки и тонкий шарф на шее знаменитости.

Также Ирину заметили на одной из улиц Флоренции.

Папарацци запечатлели ее в легком образе, совершенно противоположном тому, что она продемонстрировала на показе. Модель надела фисташковое мини-платье и кроссовки с деталями похожего цвета, дополнив лук лимонно-салатовой поясной сумкой.

После того, как сразу несколько источников заявили о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не вместе, поклонники пристально следят за каждой публикацией модели в инстаграме. Это все, что им остается делать, поскольку Купера нет в социальных сетях, а официально свои отношения звезды никак не комментируют.

Через два дня после предполагаемого расставания Шейк выложила фотографию со съемок для итальянской марки одежды, которые прошли в Исландии. Также модель выкладывала историю, где показала съемки ледников и заснеженных гор с вертолета.

Следующий пост Ирины наделал гораздо больше шума. На свежей фотографии модель позирует спиной в купальнике на фоне живописного водопада. Под публикацией можно прочесть тысячи похожих комментариев: «Брэдли, взгляни, кого ты потерял!», «Где-то тихо плачет Купер».

О причинах расставания пары сейчас не думает только ленивый поклонник пары. Многие таблоиды сваливают вину на Леди Гагу, однако звезда уверяет, что романтические отношения между ней и Купером — исключительно постановочные.

«Да, люди увидели любовь, — сказала она на шоу Джимми Киммелана следующий день после знаменитого выступления на «Оскаре».. — И знаете, что? Мы хотели, чтобы вы ее увидели. Знаете, «Shallow» — это песня о любви. Фильм «Звезда родилась» — это история любви. Мы очень много работали. Мы всю неделю трудились над этим выступлением», — объяснила певица.

Большинство предполагает, что инициатором расставания стала сама супермодель. Как рассказал знакомый Ирины Шейк Entertainment Tonight, именно модель почувствовала, что пришло время поставить точку в отношениях.

«Недавно Ирина решила, что с нее хватит. Она не чувствовала, что получает достаточно поддержки от него, и бесконечная борьба сделала ее жизнь невыносимой», — рассказал источник. Он добавил, что «они очень разные люди, и как только они поняли, что вместе их держит только ребенок, пришло время расставаться».

По словам источника, некоторые знакомые пары всегда чувствовали, что у Ирины и Брэдли было мало времени, чтобы «узнать друг друга вне семьи». Их отношения закончились очень быстро, считает инсайдер.

Возможно, они были несчастливы в отношениях в течение достаточно долгого времени. Как сообщил источник, они почти разошлись во время выхода фильма «Звезда родилась», но им посоветовали не делать этого из-за того, потому что новости об их расставании могли затмить релиз картины. Когда рекламный тур по фильму закончился, Ирине казалось, что у них будет шанс наладить свои отношения, но к сожалению, ее надежды не оправдались.

«Ирина искренне надеялась на их счастливое совместное будущее и чувствовала, что, как только их ребенок родится, они найдут время для свадьбы, но это так и не произошло», — утверждает источник. «Она хотела большего от Брэдли во всех смыслах. Но она была несчастна и понимала, что он слишком много времени уделяет работе», — добавил он.