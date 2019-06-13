Непреодолимая связь: что скрывают Леди Гага и Брэдли Купер

После того, как стало известно, что актер Брэдли Купер и его возлюбленная, супермодель Ирина Шейк, расстались, СМИ не могут молчать о его предполагаемой связи с Леди Гагой. Корреспонденты издания People пообщались с близкими к артистам источниками, чтобы узнать подробности взаимоотношений звезд.

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«У Купера огромная и непреодолимая связь с Гагой, но превратится ли это в историю любви в реальной жизни, которую увидит весь мир, — преждевременно [предполагать]», — уверяет один из источников издания.

Мощная «химия» между артистами позволила им весьма убедительно сыграть влюбленных в фильме «Звезда родилась», что принесло картине большой успех. Однако слухи о возможном романе между Леди Гагой и Брэдли Купером могли спровоцировать расставание актера с супермоделью.

Волна слухов прокатилась по СМИ, когда Гага и Купер взбудоражили общественность после чувственного исполнения песни «Shallow», которое принесло певице «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня». Тем не менее,

инсайдер утверждает, что «слухи о том, что у Брэдли и Гаги настоящий роман, никак не помогли актеру, особенно в его постоянных [рекламных] турах».

Прежде другой источник рассказывал изданию, что еще до того, как новости о расставании звездной пары просочились в СМИ, Купер и Шейк «проводили много времени вдали друг от друга». «Ирину не волнует звездная роль или слава – она просто хочет защитить свою семью», – утверждает инсайдер. По его словам, Брэдли, в свою очередь, «очень сфокусирован на работе и в данный момент пытается использовать все возможности карьерного роста».

Однако другой источник сообщал People в апреле, что по окончании периода вручения кинонаград Купер все же сосредоточился на семье. «После того, как сезон вручения наград закончился, Купер решил сфокусироваться на своей семье», — рассказывал инсайдер. Он добавил, что актер проводил с дочерью и возлюбленой каждый день.

На прошлой неделе стало известно, что Брэдли Купер и Ирина Шейк окончательно расстались после четырех лет совместной жизни и теперь решают, как разделить опеку над их общей дочерью Леей, которая родилась в марте 2017 года. Официальные представители пары так и не прокомментировали эту новость, однако вполне возможно, что подтверждений или опровержений мы так и не дождемся.

О расставании Купера и Шейк сообщали еще в прошлом месяце: новость опубликовал американский таблоид MTO со ссылкой на собственный источник, которому можно «полностью доверять». Инсайдер издания был убежден, что голливудские знаменитости «больше не вместе, а объявление о том, что они разошлись, может последовать или не последовать». Это вполне вероятно, учитывая то, как Шейк и Купер не любят говорить о своей личной жизни публично, о чем неоднократно предупреждали в своих интервью.

«У меня много друзей, которые публично демонстрируют свою личную жизнь в инстаграме или других социальных сетях. Я восхищаюсь этим и считаю, что это здорово, но все же это личный выбор каждого», — рассказывала Шейк.

Супермодель объяснила, что ее профессиональная деятельность подразумевает активность в соцсетях, поэтому она не публикует в них материалы, которые носят частный характер.

«Поскольку моя работа требует присутствия там (в соцсетях — «Газета.Ru»), я просто решила оставить свою личную жизнь в покое. Вот почему она называется личной: потому что это только ваше и вашей семьи, и я счастлива от этого», — пояснила Ирина Шейк.

Инсайдер заверил всех, что Леди Гага не имеет абсолютно никакого отношения к расставанию пары, несмотря на подогревающиеся слухи о возможном романе певицы с Купером после их выступления на «Оскаре» с песней «Shallow».

Несмотря на четкую иллюзию того, что пару связывают искренние чувства, тот факт, что между артистами завязалось нечто большее, чем дружба, отрицала и сама Леди Гага.

«Да, люди увидели любовь, — сказала она на шоу Джимми Киммелана следующий день после выступления. — И знаете, что? Мы хотели, чтобы вы ее увидели. Знаете, «Shallow» — это песня о любви. Фильм «Звезда родилась» — это история любви. Мы очень много работали. Мы всю неделю трудились над этим выступлением», — объяснила певица.