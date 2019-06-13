Ей все мало: новый скандал с Меган Маркл

После недавнего рождения королевского наследника герцогиня Сассекская Меган не собирается «успокаиваться» и заниматься исключительно благотворительностью и воспитанием новорожденного сына принца Гарри Арчи. Вместо этого бывшая актриса собирается устроить вечеринку в честь его рождения и пригласить на нее своих голливудских друзей. Об этом сообщает таблоид Radar Online со ссылкой на анонимные источники из окружения герцогов Сассекских.

«Меган по-настоящему скучает по общению со своими знаменитыми друзьями, и ей бы никогда не позволили провести праздник в Букингемком дворце или даже в ее новой резиденции», — объяснил инсайдер выбор Маркл.

Он добавил, что 37-летняя герцогиня устроит вечеринку в США, попасть на которую можно будет только по приглашениям, и недостатка в звездах шоу-бизнеса явно не будет. В люксе одного из американских отелей ожидается появление четы Клуни, Бэкхемов и близкой подруги Меган Серены Уильямс, устроившей и оплатившей Маркл роскошный праздник в честь скорого появления лорда Маунтбеттен-Виндзора на свет в начале года.

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В конце мая таблоид The Sun сообщил, что большую любовь к домашним вечеринкам герцоги Сассекские продемонстрировали, еще пока жили в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце. На это намекнул французский посол в Великобритании Жан-Пьер Жуйе: он рассказал, что соскучился по своим веселым бывшим соседям — его резиденция располагается на улице Кенсингтон Палас Гарденс. Жуйе признался: «Здесь стало так тихо после отъезда Гарри и Меган. Они устраивали фейерверки, суаре, которые продолжались всю ночь, приходили и уходили друзья и родственники. Теперь все, что мы видим и слышим — приземления вертолетов. Стало скучно».

Грядущий праздник, который едва ли мог порадовать старших Виндзоров, якобы назначен на конец июня, чтобы к тому моменту герцогиня полностью оправилась после родов.

Устраивая вечеринку, Меган Маркл нарушит ряд королевских правил. Дело в том, что обо всем, что касается рождения детей, королевская семья предпочитает не распространяться и традиционно пропускает торжества, связанные с новорожденными наследниками. До сих пор не слишком понятно, как Меган Маркл разрешили устроить как минимум одно дорогостоящее мероприятие в окружении знаменитостей еще до того как она стала матерью, так что можно только гадать, как Букингемский дворец одобрил последнюю инициативу.

В прошлый раз публика негодовала из-за чересчур роскошного образа жизни герцогини в начале июня, когда стала известна окончательная цена ремонта их коттеджа Фрогмор в Виндзоре.

Несмотря на то, что переделки на сумму более $4 млн были закончены еще до рождения Арчи, дополнительные средства налогоплательщиков, которые оплачивают большинство «банкетов» семьи Виндзор, были потрачены на доработку детской. Декретный отпуск деятельной герцогини тяжело дался ее семейному бюджету — анонимные источники рассказали, что она тратит «целые состояния» на детский и собственный гардероб.

Презрение к королевским обычаям со стороны супруги принца Гарри только усилилось с рождением ее ребенка — у экс-звезды сериала «Форс-мажоры» оказалось достаточно претензий к заведенному порядку во время подготовки к родам. В числе прочего, Маркл отказалась от фотосессии с новорожденным ребенком на руках на ступеньках роддома и предпочла подождать пару дней прежде чем показать сына журналистам, хотя до нее это дважды делала принцесса Диана и трижды — Кейт Миддлтон у госпиталя Святой Марии в Лондоне.

После рождения сны Меган и Гарри в прессу попала информация о том, что герцогов могут на неопределенный срок отправить в Африку, чтобы они представляли Великобританию в странах Содружества. Среди королевских конспирологов бытует мнение, что попытка отослать Гарри и Меган из Великобритании связана с тем, что сейчас королевская семья прилагает колоссальные усилия, чтобы отодвинуть герцогиню Сассекскую на второй план. Это необходимо для увеличения рейтингов ее невестки, герцогини Кембриджской — именно ее муж когда-нибудь станет королем.

Однако американка не собиралась сдаваться и отказалась от предложенной позиции в составе британской дипмиссии, так что теперь тем, кто хочет выдвинуть Кейт Миддлтон на первый план, осталось надеяться на ее элегантные дизайнерские наряды и приближенность к королеве.