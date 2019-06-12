Игра на раздевание: где в Европе штрафуют полуголых мужчин

Власти Рима ввели новое ограничение для туристов: в борьбе с их дурными привычками в итальянской столице расширили список того, что больше нельзя делать в Вечном городе. Городской совет включил в число ограничений, некоторые из которых действуют с 1947 года, развешивание «замков любви» на городских постах и нахождение в общественных местах с обнаженным торсом. Последний запрет обращен специально к мужчинам, поскольку о том, чтобы разрешить женщинам ходить топлес, как того требуют феминистки, речь и раньше не шло.

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Кроме того, в Риме запретили пить из уличных питьевых фонтанчиков – однако воду в бутылку из них наливать можно, поскольку в таком случае вы не касаетесь губами крана. Для тех, кто привык зарабатывать на туристах, также введены ограничения. Отныне санкции грозят тем, кто продает билеты на проход без очереди к главным городским достопримечательностям – в частности, на вход в Ватикан, — а также разгуливает в тогах древних римлян и предлагает путешественникам сфотографироваться с собой за деньги.

Среди всего этого списка запретов внимание публики больше всего привлекли штрафы, которые будут налагаться на мужчин, разгуливающих по улицам города без рубашек.

Дело в том, что вопрос, можно ли мужчинам обнажаться до пояса в условиях города, долгое время оставался скорее этическим, чем юридическим. Несмотря на то, что сейчас в большинстве стран Запада на государственном уровне не существует законов, ограничивающих людей в их выборе одежды, мужчин призывают усмирять в себе желание снять рубашку в жару, поскольку это может оказаться оскорблением общественного вкуса.

Запреты вводятся на муниципальном или частных уровнях. В 2014 году ходить без рубашки мужчинам запретили в детском парке развлечений в Великобритании Adventure Island. Руководство парка сочло, что обнажение по пояс среди детей выглядит неприличным. «Мы очень стараемся оставаться местом семейного отдыха, а далеко не всем нравится наблюдать обнаженную грудную клетку».

В 2011 году оказалось, что к обнаженным мужским торсам с отвращением относятся и жители Барселоны: городской совет ввел штрафы для туристов, разгуливающих по одному из самых красивых и популярных у путешественников городов мира в пляжных одеждах. Женщинам в купальниках и обнаженным до пояса в каталонской столице теперь грозит штраф в размере от 120 до 300 евро. Предусмотрены денежные санкции и для тех, кто выйдет с пляжа для натуристов, в чем был – то есть вообще без ничего: голые люди должны приготовить для городской казны 300-500 евро.

«Некоторым людям, которые живут здесь, мешают туристами, которые прохаживаются в одних бикини или, если это мужчины, без рубашки, — заявила тогда член городского совета Ассумпта Эскарп, инициировавшая введение запрета. – Мы должны придерживаться стандартов».

С полуголыми туристами борются и в другой туристической местности Испании – власти Коста дель Соль запретили отдыхающим разгуливать по улицам в пляжной одежде в 2018 году. Теперь нарушение этого правила грозит туристам штрафом в размере 750 евро. Как заявил мэр города Марбелья, ограничения направлены на то, чтобы сохранить приличный имиджа города.

Похожая история наблюдается и во Франции, где до 1994 года существовал закон, запрещающий мужчинам обнажаться до пояса в публичных местах, который позже был отменен. Сегодня муниципалитеты сами вводят подобные запреты в отдельных городах.

Особенно распространены такие запреты в прибрежных городах, причем размеры штрафов устанавливают сами городские советы. Так, в городке Трувей-сюр-Мер попытка скинуть рубашку обойдется мужчине в 17 евро. А вот в Ля Гранд Мотт на юге Франции, в Аквитании, штраф составит 60 евро. Что, конечно, все же далеко от аппетитов испанцев, назначающие штрафы в трехзначных числах.

Впрочем, бывали случаи, когда мужчины пытались опротестовать наложенное на них наказание и выигрывали в суде, поскольку вводить такие штрафы, по мнению некоторых французских туристов, все же не совсем законно. В 2008 году пенсионер Андре Боэ, дважды оштрафованный за выход на публику без рубашки, подал иск в административный суд города Монпелье и выиграл: в конечном итоги судьи признали незаконным решение городских властей о введении подобных санкций.

В России законов, запрещающих мужчинам ходить по городским улицам без рубашки или футболки, нет. Однако представления о приличиях – остаются. Только поэтому купаться в день ВДВ в городских фонтанах в полуголом виде не считается зазорным – все-таки праздник у людей. А вот гулять без футболки по центру крупного города хотя и можно, но все же не нужно: все же и правда, не все окружающие – поклонники обнаженных торсов. Тем более, что, признаем это – большинство мужчин не могут похвастаться телосложением античных богов.