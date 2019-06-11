Что с ним не так? Сын Ким Кардашьян напугал фанатов

Ким Кардашьян-Уэст опубликовала первую фотографию своего сына Псалма Уэста в инстаграме с подписью «Псалм Йе». Поклонники звезды реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» отметили, что мальчик очень похож на свою маленькую сестру Чикаго, однако больше всего комментариев оказалось посвящено его странному имени. Подписчики заметили, что у четвертого ребенка одной из самых знаменитых женщин в мире, в отличие от троих других ее детей, есть и второе имя — Йе. Теперь фанаты Канье Уэста и Ким Кардашьян-Уэст спорят о его происхождении.

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Предположения о том, что эксцентричные родители действительно могли дать ребенку подобное имя официально, подтверждаются несколькими фактами из жизни Канье Уэста. Во-первых, «Йе» — новый псевдоним, под которым его 41-летний отец выступает с сентября 2018-го, а во-вторых, именно так называется последний, восьмой студийный альбом рэпера («Ye»).

Несмотря на спекуляции в интернете, супруги Уэст никак не прокомментировали подпись к снимку, поэтому остается только ждать официальных данных. Супруги и раньше отличались эксцентричностью при выборе имен для своих детей — у них уже есть дочь Норт («Север»), сын Сейнт («Святой») и полуторагодовалая Чикаго.

10 мая новость о рождении малыша появилась в официальном аккаунте Ким в твиттере и не отличалась большим количеством деталей: «Он уже здесь, и он идеален». 11 мая мать четверых детей поделилась первыми впечатлениями от своего ребенка, которого за нее уже второй раз рожала суррогатная мать. Кардашьян-Уэст опубликовала несколько фотографий со своей вечеринки в честь рождения ребенка и призналась: «Я невероятно переживала по несуществующим причинам, потому что на данный момент он самый спокойный и расслабленный из всех моих детей, и все очень его любят».

На данный момент уже известно, что мальчик весом чуть больше трех килограммов родился примерно в семь вечера в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе — об этом стало известно из опубликованного свидетельства о рождении. Из того же документа стало известно, что все роды семьи принимал один и тот же акушер-гинеколог.

Самая первая фотография мальчика появилась в сети благодаря переписке Ким и Канье, который поздравил 38-летнюю супругу с Днем матери с фотографией новорожденного Псалма, спящего в кровати. «Прекрасного Дня матери с появлением нашего четвертого ребенка, — написал Уэст. — Мы неописуемо благословлены. У нас есть все, что нам нужно». Тогда же поклонники семьи узнали об имени мальчика — Псалм.

В конце мая портал TMZ сообщил, что предприимчивая Ким уже зарегистрировала имя нового члена семьи как товарный знак, поэтому Псалм Уэст, как и его братья и сестры — в том числе двоюродные — начал зарабатывать деньги с абсолютно бессознательного возраста. Тогда же эту информацию подтвердило Ведомство по патентам и товарным знакам США — поиск по ключевым словам показывает 16 результатов. В «сферу» Псалма включены развлекательные сервисы, косметическая и уходовая продукция, игрушки, программное обеспечение, зонтики, карточки коллекционеров, китайские палочки, а также горячо любимая всем кланом Кардашьян-Дженнер индустрия БАДов.

Необходимость прибегнуть к услугам суррогатной матери, которая уже родила для звездной пары их дочь Чикаго (ей недавно исполнился год), объясняла сама Ким в различных интервью и в эпизодах «Жизни семейства Кардашьян».

Дело в том, что во время беременности Норт (сейчас ей пять лет) и Сейнтом (три года) у знаменитости были проблемы со здоровьем. Ее состояние после 20-й недели беременности было осложнено преэклампсией — резким нарушением показателей артериального давления. После вторых родов врачи сказали Кардашьян-Уэст, что на третий раз осложнения могут вызвать слишком серьезные риски для здоровья матери и плода.

Согласно информации портала Entertainment Tonight, в ноябре 2017 года, когда родители ждали своего первого ребенка, рожденного другой женщиной, Ким заявила, что этот процесс во многом сложнее из-за иллюзии отсутствия контроля над ситуацией. По ее словам, даже если полностью доверять человеку, убедить себя в том, что все в порядке, оказалось отдельной задачей.