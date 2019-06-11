Дочь подставила посла? Почему Хантсман бежит из Москвы

Посол США в России Джон Хантсман объявил о своем намерении вернуться на родину и баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Еще в год своего назначения (в 2017-м) дипломат подчеркнул, что он не останется в России надолго и уедет через два года. Сейчас, согласно информации издания The Atlantic, Хантсман планирует покинуть свой пост ради продолжения политической карьеры в США и напомнить избирателям, что в период с 2004-го по 2009-й Юта под его руководством стала одним из самых быстроразвивающихся штатов в стране.

Однако некоторые полагают, что заявленный отъезд связан не с амбициями политика, а с охлаждением отношений между ним и лидером государства Дональдом Трампом. Дело в том, что с критикой Трампа и членов его семьи неоднократно выступала дочь будущего бывшего посла Эбби Хантсман.

За последние два года Эбби Хантсман успела прославиться в качестве телеведущей благодаря своей работе на крупных кабельных телеканалах Fox and Friends и ABC.

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В июне 2018 года в период работы на консервативном телеканале Fox News ведущая подверглась критике со стороны своих работодателей за то, что прямом эфире назвала встречу Дональда Трампа и президента Северной Кореи знакомством «двух диктаторов». Она извинилась за сказанное, но ее фраза инициировала появление нового хештега в твиттере. Пользователи, которые поддерживали демократическую партию и следили за ходом встречи, довольно быстро переместили хештег во вкладку «актуальное» в глобальной сети.

После ухода с Fox News Эбби Хантсман подписала контракт с корпорацией ABC, чтобы занять место телеведущей в ток-шоу «The View» вместе с Вупи Голдберг, Джой Бехар, Меган Маккейн и другими. Изначально подразумевалось, что Хантсман станет голосом консерваторов вместе с дочерью покойного сенатора Маккейна. Однако как только Дональд Трамп начал оскорблять память Джона Маккейна едкими замечаниями в его адрес в твиттере в марте 2019-го, Эбби Хантсман не нашла в себе сил сдержаться.

Все началось с того, что Трампа раскритиковала Меган Маккейн — она заявила в прямом эфире, что ей очень жаль семью президента, поскольку ей «сложно представить отца, который занимается подобным на выходных». Помимо прочего телеведущая назвала жизнь Трампа «жалкой».

Эбби Хантсман поддержала подругу — уже не в эфире The View, а в своем аккаунте в твиттере. Дочь посла США в России написала: «Лидерство и благоразумие могут не иметь значения на реалити-шоу, но они точно важны, когда ты возглавляешь свободный мир».

Хантсман намекала на то, что Трамп стал медийной персоной во многом благодаря популярному американскому реалити «Ученик» — нынешний президент США и бывший крупный девелопер вел первые 14 сезонов программы.

Таким образом она напомнила, что национальный лидер не может позволить себе высказывания, допустимые для ведущего реалити-шоу.

В феврале этого года оказалось, что у дочери Джона Хантсмана были вопросы не только к президенту, но и к его дочери Иванке, которая согласилась дать интервью шоу The View в стенах Белого дома. Американские СМИ назвали Эбби Хантсман «самым жестким интервьюером», с которым приходилось сталкиваться Иванке Трамп за всю ее карьеру.

Женщины должны были разговаривать о новом проекте Иванки в поддержку женщин в развивающихся странах во всем мире. Но Хантсман использовала эту возможность для того, чтобы выяснить мнение защитницы прав женщин относительно спорных действий ее отца, которого многие называют шовинистом и сексистом.

Иванке удалось грамотно ответить на провокационные вопросы журналистки, однако критике подверглась корпорация ABC — пользователи соцсетей обвинили руководство канала в том, что интервью брало заинтересованное лицо. Зрители решили, что дочь представителя администрации Трампа не может быть объективной, а один из них написал: «Так, значит, ABC назначило Эбби Хантсман задавать вопросы Иванке по поводу России? Ту Эбби Хантсман, чей отец — посол Трампа в России? Корпорации заранее заявляют, что их абсолютно не заботит этическая сторона вопроса».