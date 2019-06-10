«Волосы начали вылезать»: как убивает диета

В Северной Ирландии произошла история, которая может стать поучительной для родителей подростков. Девушка по имени Кейтлин Хоррокс едва не умерла после того, как решила похудеть из-за неуместного замечания: как сообщает Daily Mail, за полгода она сбросила 57 килограммов и чуть не умерла.

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На рождественской вечеринке знакомая семьи Хоррокс отметила, что раньше была такой же «огромной», как Кейтлин, но ей удалось сбросить лишние килограммы. Этот комментарий обидел 19-летнюю девушку, и она решила срочно похудеть. «Это действительно задело меня. Я лежала около четырех часов и плакала, пытаясь уснуть. Тогда я решила, что собираюсь похудеть», — рассказала девушка.

Менее чем за полгода ирландка сбросила почти 60 килограммов, похудев с британского 26-го размера до 14-го. Девушка стала получать множество комплиментов от друзей и знакомых, поэтому не обращала внимание на тот факт, что ее здоровье оказалось под угрозой.

Вместо необходимых 1,5 тысяч Кейтлин начала потреблять 700 килокалорий в день, а если съедала больше, то просто вызывала рвоту.

«Я не думала о негативных последствиях. Я просто испортила свое здоровье», — позже призналась девушка. Она рассказала, что после того, как попыталась прекратить диету и начать питаться нормально, организм отказывался усваивать еду, и Кейтлин рвало до 10 раз в день. Она постоянно чувствовала голод, потому что не могла нормально поесть.

Спустя несколько месяцев Хоррокс госпитализировали. Ей поставили диагноз «гипофосфатемия» — низкий уровень фосфатов в крови, который провоцировал постоянные приступы рвоты.

«Моя мама еще никогда не видела, чтобы я выглядела хуже, чем сейчас. Она провела рукой по моим волосам, а они начали вылезать», — рассказала девушка.

У Кейтлин действительно стали выпадать волосы. Ей диагностировали заболевания десен, анемию и булимию. Врачи предупредили девушку, что если она сейчас же не перейдет на здоровое сбалансированное питание, ей останется жить всего несколько месяцев. Ирландке прописали пить воду с электролитами и специальную диету.

Несмотря на то, что Хоррокс страдала от серьезных проблем со здоровьем и в любой момент могла упасть в обморок, девушка признается, что ее ничего не смущало. «Я любила свою жизнь в этот момент, потому что все мной восхищались», — призналась Кейтлин.

Все это время девушка выкладывала в инстаграм фотографии для своих 13 тыс. подписчиков. Она получала сотни мотивирующих комментариев от поклонников, которые восхваляли ее быструю потерю веса, но не понимали, как это опасно для ее здоровья.

«Как кто-то может выглядеть так прекрасно?», «Ты выглядишь потрясающе, продолжай в том же духе», — писали под фотографиями девушки.

Однако со временем появились и те, кто начал указывать на нездоровый вид ирландки, что тоже ее очень оскорбляло. По словам Хоррокс, ей было отвратительно слышать, как кто-то упрекал ее в том, что она себя «угробила».

Ей казалось, что она все еще выглядит здоровой, поскольку у нее не было выпирающих костей, а до анорексии было еще далеко. Однако позже она все-таки осознала, что сделала со своим телом.

«Расстройства пищевого поведения грозят не только людям нулевого размера. Я думала, что исключительно худые люди могут сталкиваться с такими проблемами, но это не так. Я не думала о негативных побочных эффектах. Я просто портила себе здоровье», — рассказала Хоррокс. Она добавила, что «все еще не худая».

Теперь она девушка встала на путь выздоровления и планирует также поддерживать свое здоровье с помощью физических нагрузок. Кейтлин собирается начать тренироваться со своим 21-летним бойфрендом Майклом. По ее словам, именно он заставил ее прекратить сидеть на нездоровой диете, в то время как ни ее мама, ни ее сестра никак не могли достучаться до девушки.

Сегодня Кейтлин надеется, что, откровенно рассказывая свою историю, она покажет другим людям, что стать жертвой расстройства пищевого поведения может стать кто угодно.