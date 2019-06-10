Куда смотрел «Терминатор»? Дочь Шварценеггера вышла замуж

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта. Кэтрин Шварценеггер и звезда киносаги «Стражи галактики» поженились в субботу, 8 июня, на элитном курорте San Ysidro Ranch в Монтесито, Калифорния. Жених и невеста отпраздновали свой состоявшийся брак в компании ближайших друзей и родственников всего спустя год после начала отношений — инсайдеры сообщали, что их познакомила мать Кэтрин, Мария Шрайвер.

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9 июня молодожены поделились новостью со своими подписчиками в инстаграме. Под свадебной фотографией 39-летний Пратт со свойственной многим новобрачным эмоциональностью написал:

«Вчера был лучший день наших жизней! Мы стали мужем и женой перед лицом Бога, наших семей и любимых, — продолжил актер. — Это было уединенно, трогательно и эмоционально. Мы ощущаем огромное благословение за возможность начать новую главу наших жизней».

Образ 29-летней невесты состоял из облегчающего белого платья без бретелей, расшитого кружевом, и длинной пышной фаты. К сожалению, в отличие от многих деятелей развлекательной индустрии, семейная чета не захотела поделиться другими фотографиями с мероприятия, поэтому вся остальная информация осталась приватной.

К поздравлениям и почти пяти миллионам лайков присоединились коллеги по работе — в комментариях порадовались такие деятели шоу-бизнеса как Гвинет Пэлтроу, партнерша Пратта по нескольким фильмам Карен Гиллан и актеры Джон Красински, Джейсон Момоа, режиссер Джеймс Ганн и Приянка Чопра. К тому же, если пролистать несколько страниц комментариев, можно сразу убедиться в том, что семья жены приняла Криса Пратта как родного — ее брат Патрик Шварценеггер написал: «Люблю тебя, брат».

О скорой помолвке знаменитостей (они начали встречаться в июне 2018-го) стало известно из социальных сетей в январе после того, как Крис опубликовал небольшое обращение к будущей супруге: «Милая Кэтрин, я так рад, что ты сказала «да»! Я счастлив жениться на тебе. Горжусь смело жить с тобой в вере. Поехали».

Тогда же посредством соцсетей к ним обратилась мать невесты Мария Шрайвер, которая, как предполагается, свела влюбленных. «Поздравляю двух любящих, добрых, заботливых, внимательных и верующих людей. Мы так рады за вас. Вы благословенны, как и все, кто знает вас», — написала она. Знаменитый своей актерской и политической карьерой папа невесты также дал им родительское благословение, которое хоть и выглядит излишним в реалиях 2019 года, играет важную роль для обеих религиозных семей.

До знакомства с Кэтрин Шварценеггер Пратт уже был женат, но, вопреки опасениям поклонников пары и надеждам фанатов его предыдущего союза, бывшая жена комика актриса Анна Фэррис всецело поддержала идею женитьбы своего бывшего, когда прокомментировала новость об их помолвке: «Я так рада за вас обоих! Поздравляю!»

Супруги расстались в 2017 году после восьми лет брака, в котором родился их сын Джек, сейчас ему шесть лет. Все окончательные детали развода были оформлены только прошлой осенью.

По сведениям источников многочисленных таблоидов, сначала Пратт боялся публично проявлять свои чувства к Шварценеггер, но очень скоро понял, что их отношения стали чем-то более серьезным, чем обыкновенный роман. Степень их взаимной привязанности в одно воскресенье запечатлели папарацци — в интернете появились снимки с совместной прогулки Кэтрин, Криса и его сына: влюбленные сначала повели Джека в церковь, а затем купили ему мороженое.

Инсайдеры из близкого окружения подчеркивали значение семьи в жизни Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер, и материнские чувства девушки по отношению к ребенку своего возлюбленного сыграли свою роль в последующем развитии их взаимоотношений.