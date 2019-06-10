Плохо сели: самые провальные образы «Кинотавра»

Российские актрисы перед церемонией открытия 30 кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, кажется, договорились одеться в наряды, которые будут сидеть на них как можно хуже: такого количества красивых женщин, облачившихся фотосессии на красной дорожке в мешковатые робы еще, кажется, не было. Неофициальным дресс-кодом мероприятия стали просторные наряды, которые должны либо совсем не облегать фигуру, либо просто плохо сидеть.

Наталья Кудряшова

close Актриса Наталья Кудряшова Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Обладательница приза за лучшую женскую роль в картине «Человек, который удивил всех» конкурса «Горизонты» 5 Венецианского фестиваля, номинированная за ту же роль на премию «Ника», на красной дорожке «Кинотавра» появилась в наряде, который наверняка понравился бы представителям столичной богемы – и в нем правда не стыдно пойти на работу в креативное агентство и распить с подружками бокал вина в устричном баре.

Однако вечерним свободное платье белого цвета назвать категорически нельзя, равно как и коктейльным.

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Крой платья напомнит кому-то японское кимоно – а задумка наверняка была такая, — но неискушенному наблюдателю придет на ум, скорее, халат медсестры, ассоциирующийся в лучшем случае с порнофильмами или Хэллоуином, а в худшем – с острым приступом панкреатита.

Виктория Толстоганова

close Актриса Виктория Толстоганова Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В этом году на «Кинотавре» будут представлены сразу две картины с участием 46-летней актрисы – «Гроза» Григория Константинопольского и «Выше неба» Оксаны Карас. Однако сиять на площадке «Кинотавра» Виктория Толстоганова начала, не дожидаясь начала конкурсной программы: цвет настроения оказался золотой.

Глубокий вырез, не позволяющий, однако, обвинить актрису в чрезмерной открытости благодаря надетому под платье черному топу, умеренно откровенный вырез до середины бедра, — все было бы хорошо, если бы не объемный рукав, который, по задумке создателя наряда, должен был бы отсылать к кимоно, но снова отправил мысли наблюдателя к халатам. Правда, на этот раз не медицинским:

в таком роскошном одеянии нужно выходить из отделанной мрамором и золотом ванной и, пока никто не видит, пить кофий из чашки мейзельского фарфора.

Алиса Хазанова

close Режиссер, сценарист, продюсер, актриса Алиса Хазанова Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Талантливая актриса и режиссер Алиса Хазанова, выбирая наряд для торжественного вечера, сделала распространенную, но трагическую ошибку, остановившись на платье, которое сидит на ней катастрофически плохо.

Виноват, возможно, неподходящий размер – других объяснений тому, почему декольте так беспощадно стискивает бедную женщину под мышками, нет.

В целом, платье, конечно, соответствует заложенному на этом «Кинотавре» тренду – актрису оно не украшает. Безусловно, красный цвет – лучший выбор для брюнетки, но драпировка на животе не делает с фигурой ничего хорошего – ее просто не остается, и образ Алисы Хазановой это, увы, подтверждает.

Янина Мелехова

close Актриса Янина Мелихова и актер, композитор Дмитрий Носков Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Одним из самых крупных провалов стал на открытии «Кинотавра» образ российской и белорусской актрисы Янины Мелеховой. Очевидная попытка одеться в стиле 40-х – иначе зачем нужна эта шляпка, это же не скачки в Аскоте – оказалась неудачной хотя бы потому, что стиль оказался не выдержан. И не нужно оправдываться тем, что это была попытка современного осмысления моды середины XX века – просто нет никакого смысла украшать плохо сидящий футляр из тюлевой занавески декольте в стиле Риты Хейворт.

Право косплеить звезд 40-х и 50-х у нас давно и плотно закреплено за Ренатой Литвиновой, и она со своей задачей успешно справляется.

Елена Борщева

close Актриса Елена Борщева Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отдельной неудачей стал выход актрисы Елены Борщевой в шелковом платье цвета яичного желтка. Просто потому, что это, увы, не платье – ученица девятого класса, наверное, с тем же успехом могла бы соорудить такой наряд для старшей сестры на выпускной. Но только та его не надела бы.

Можно было бы отметить лаконичный крой, асимметричный рукав, цвет, который актрисе правда идет, но сделать все это не поворачивается язык, потому что наряд очевидно плохо скроен и неудачно сидит. Ученица девятого класса, возможно, не знала, как это сложно — работать с шелком.