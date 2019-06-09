Это конец: в браке Собчак и Виторгана поставлена точка

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены – об этом телеведущая объявила в эфире программы «Ты не поверишь!». Таким образом поставлена точка в истории, тянувшейся с осени прошлого года, когда пошли слухи о том, что у Ксении Собчак появился новый возлюбленный, театральный режиссер Константин Богомолов, и публиковались сообщения о его драке с Максимом Виторганом.

Реклама

Долгое время супруги открыто не комментировали ситуацию, однако их действия подвергались анализу в СМИ и соцсетях – публика искала подтверждения тому, что брак телеведущей и актера распался. Например, в начале января 2019 года Собчак и Виторган опубликовали в инстаграме фотографии из самолетов двух разных авиакомпаний с одинаковой подписью «Полетели». В ответ на недоуменные вопросы подписчиков Виторган выложил видео, на котором со вздохом произносит: «Ну вот и все, разлетелись!». Позже в комментариях Собчак и Виторган свели все в шутку, убедив поклонников, что их брак вполне крепок.

Однако уже через два месяца, в марте, 37-летняя телеведущая и 46-летний актер признали, что их супружеские отношения действительно завершились, тем самым остановив поток слухов и сплетен относительно «любовного треугольника», в котором якобы оказались.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему, — говорилось в совместном заявлении. — Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган».

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года: о том, что они вступили в брак, было объявлено на премьере картины с участием актера в кинотеатре «Фитиль». Свадьба оказалась тайной: гости светского мероприятия не были предупреждены заранее о том, что их ждет объявление о бракосочетании. Как оказалось, молодожены расписались в одном из ЗАГСов Москвы на Ленинском проспекте за несколько часов до премьеры.

«Одной из главный целей было — скрыть от общества, не делать из этого очередной пиар, — сообщила сайту kp.ru мать невесты, сенатор Людмила Нарусова. — Она этого добилась. Я — мать, приму любой ее выбор, и рада, что она счастлива».

Позже, вечером дня свадьбы, Ксения Собчак выложила в своем твиттере фотографию обручальных колец и поблагодарила поклонников за поздравления.

В браке у супругов родился сын Платон – он появился на свет в ноябре 2016 года в подмосковном роддоме «Лапино». Об этом Ксения Собчак сообщила сама в инстаграме: «18.11.16 — теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика».

После рождения первенца Ксения Собчак довольно быстро вернулась к светской жизни, однако все знакомые отмечали, что ее характер изменился.

В частности, Людмила Нарусова, которая на первых порах жизни Платона жила вместе с молодыми родителями, в беседе с изданием StarHit с одобрением отзывалась о дочери, которая, по ее словам, читала много разнообразной литературы о воспитании детей.

«Она большая молодец, – рассказала Нарусова.– Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю. Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать. Сейчас много инновационных методик, больших умных книг. Я же с удовольствием во всем помогаю: гуляю с внуком, укачиваю его, пеленаю. Помимо меня есть еще и няня – она приходит не каждый день, а по мере необходимости. Мы очень тщательно ее подбирали».

Несмотря на светскую активность, личную жизнь Ксения Собчак тщательно скрывала – до недавнего времени публика не знала, как выглядит ее сын, поскольку ни на одном опубликованном в инстаграме фото не было видно его лица. Лишь в феврале этого года телеведущая выложила в сториз ролик, на котором Платон запечатлен играющим у ее туалетного столика. Кроме того, до недавнего времени не было известно, какую фамилию носит ребенок – как оказалось, она у него двойная, Виторган-Собчак.