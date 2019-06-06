Сумасшедшие траты: Меган Маркл разоряет королевство

Меган Маркл, находящаяся сейчас в декретном отпуске, нашла развлечение — она спускает деньги. Как сообщил источник издания RadarOnline, герцогиня Сассекская покупает детскую одежду и предметы декора для дома. «Она тратит состояния на модную детскую одежду и украшения для королевской колыбели, и на вещи для себя тоже», — рассказал инсайдер.

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По словам источника, близкого к Меган Маркл, ей трудно выдерживать изоляцию – с тех пор, как на свет месяц назад появился ее первенец Арчи, бывшая актриса не появляется на публике. «Ей нелегко быть запертой дома, — сказал он. — Но ей нужно было время, чтобы расслабиться и почувствовать свою связь с Арчи, а также прийти в форму, в которой она хочет быть, когда снова начнет появляться на публике».

Из-за того, что появление малыша на свет накладывает определенные ограничения, у Меган Маркл оказалось не слишком много развлечений. «Пока что шопинг остается ее единственным пороком, поскольку она избегает вина и других порочных увлечений», — констатировал инсайдер.

Среди покупок Меган Маркл оказалась и полностью обновленная спальня новорожденного Арчи Харрисона. Еще 22 мая RadarOnline рассказал, что герцогиня наняла известного дизайнера интерьеров Вики Чарльз, работавшую с семьей Бекхэмов и Джорджем и Амаль Клуни, чтобы она переделала интерьер детской, выполненный в нейтральных серо-бежевых тонах.

По словам источника таблоида, после рождения сына Меган подумала, что ему не подходит его гендерно-нейтральная спальня. «Меган решила, что она хочет другие цвета и другую тему в комнате, после того как увидела Арчи», — рассказал он.

«Она попросила Вики позаботиться о том, чтобы комната отражала его характер, который, как она уверена, она уже видит в ее маленьком мальчике, хотя ему всего несколько недель», — сказал инсайдер. По словам источника, комната Арчи в коттедже Фрогмор должна быть более яркой, поскольку Меган уверена, что он экстраверт. Он добавил, что в спальне теперь должно быть больше шика и что она должна давать четкое ощущение, что вы находитесь в загородном доме.

Герцогиня Сассекская уже приобрела в СМИ репутацию транжиры. На свой гардероб в 2018 году она потратила больше всех представительниц королевских семей Европы — это выяснил портал Unidentified Fashion Object (UFO) No More: эксперты по моде сравнили вещи, в которых выходила на публику Меган, с предметами гардероба 14 других представительниц европейских королевских домов в 2018-м и подсчитали, во сколько в общей сложности обошлись наряды каждой из них.

Меган Маркл, вошедшая в королевскую семью только в мае 2018-го, оказалась в безусловных лидерах: ее траты составили 427 072 фунта стерлингов. И это только те 256 предметов из 324, происхождение которых эксперты портала смогли распознать, так что конечная сумма должна быть еще больше. Сюда не включалось и свадебное платье, созданное для Меган Маркл креативным директором Givenchy Клер Уайт Келлер на заказ — розничной цены оно не имеет.

Кейт Миддлтон, с которой Меган соперничает в погоне за популярностью, оказалась в этом списке на четвертом месте — ее траты составили 71 825 фунтов стерлингов.

Отдельное внимание экспертов привлекал гардероб Меган Маркл во время беременности — эксперты портала Love the Sales тщательно проанализировали, что она надевала. Общая сумма, потраченная герцогиней на одежду, в которой ее видели, составила при переводе в доллары $637 950.

Наряды, которые выбирала Меган, не всегда были дорогими: самое дешевое платье, которое было на герцогине Сассекской, стоило $30 — это было вязаное бежевое платье H&M из их линии для беременных. В то же время самое дорогое обошлось ей в $13 000 – это был вечерний наряд Oscar de la Renta, в котором Меган Маркл появилась на вручении наград Географического общества в октябре 2018 года. В среднем, один комплект одежды Меган во время беременности стоил $8 285.

Тратит Меган Маркл, разумеется, не свои деньги: ее расходы покрывает свекр, принц Чарльз. Как сообщает журнал «Hello!», именно он обеспечивает из средств, которые зарабатывает принадлежащее ему герцогство Корнуэлл, себя, свою жену герцогиню Корнуольскую, а также семьи детей — принца Уильяма и принца Гарри. Хватает ему пока на всех: с 2017 по 2018 год герцогство заработало 21,7 млн фунтов стерлингов.