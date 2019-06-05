Горькая пилюля: Меланья и Иванка напомнили о принцессе Диане

Заканчивается исторический визит президента Дональда Трампа и членов семьи в Великобританию: сегодня американская делегация вместе с королевой Елизаветой присутствовала на мероприятиях в Портсмуте, посвященных 75-летию высадки в Нормандии. Одним из последних нарядов, которыми блеснула во время визита Меланья Трамп, стали бежевое пальто, напоминающее британские тренчи времен Первой мировой войны и полагающаяся по протоколу шляпка-диск – эффектная и не пошлая переработка стиля «милитари», которая венчает ее модные образы в которых она выходила во время трехдневного визита.

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Наряд Меланьи станет еще одним из образов, в котором ее снова сравнят с леди Дианой: первая жена принца Чарльза нередко выбирала подобные фасоны шляп – с широкими жесткими полями и небольшой округлой тульей.

С самого начала – то есть с первого приема по случаю приезда американской делегации в Букингемском дворце в понедельник – в костюмах и платьях первой леди США можно найти очевидные отсылки с первой жене принца Чарльза и любимице всего мира.

close Принцесса Уэльская Диана и принц Гарри в Лондоне, 1995 год Greg Bos/Reuters

После того, как Меланья Трамп появилась в Букингемском дворце в полдень понедельника, 3 июня, в белом платье на пуговицах Dolce&Gabbana, соцсети взорвались сравнениями леди Дианой. Пользователям сети ее подчеркнутое тонким темно-синим поясом платье и белая шляпа с темно-синей лентой, надетая слегка набок, напомнили образы принцессы, до сих пор остающейся иконой стиля.

Мнения пользователей об уместности оммажа Меланьи принцессе Диане разделились.

«Нынешний наряд Меланьи Трамп в Букингемском дворце – прелестный оммаж принцессе Диане. Даже фасон и наклон шляпы», — написал один из пользователей сети. «Очень умно со стороны Меланьи надеть костюм принцессы Дианы на приветствие со стороны Чарльза и Камиллы», — саркастично прокомментировал другой.

Меланья продолжила копировать Диану и после этого, хотя и менее очевидно. На торжественном ужине в Букингемском дворце она появилась в весьма лаконичном вечернем платье Dior белого цвета и белых перчатках до локтя – этот образ могла бы выбрать мать принцев Уильяма и Гарри.

Фоторепортаж: Королева приняла Трампа в Букингемском дворце __is_photorep_included12392869: 1

На вечере, который устраивала американская делегация на следующий день в резиденции посла США в Великобритании, первая леди США сделала выбор в пользу красного наряда Givenchy — и ее платье-кейп заставляло вспомнить самые эффектные выходы леди Ди.

Впрочем, платье, которая надела Меланья Трамп вечером 4 июня, было также и посвящением американской республиканской партии, поскольку ее цвет – именно красный. А при выборе фасона Мелаья оказалась верна себе: она часто выбирает одежду с рукавами-кейпами.

Соревноваться с Меланьей в выражении почтения к принцессе Диане попыталась и Иванка Трамп. Она явно выбирала наряды, руководствуясь модой 80-х, когда стиль сему миру задавала леди Ди.

close Первая леди США Меланья Трамп и президент Дональд Трамп около Вестминстерского аббатства в Лондоне, 3 июня 2019 года Matt Dunham/AP

Белый костюм с огромными рукавами-фонариками и баской, в котором дочь президента США появилась на полуденном приеме в Букингемском дворце в понедельник, выглядел так, будто практически скопирован с нарядов Дианы образца середины 80-х. Равно как и ее белое ассиметричное платье с одним открытым плечом — тоже будто снятом с Дианы.

Впечатление усилил образ, который Иванка Трамп выбрала для встречи с Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10, 4 июня: в весьма похожих на ее наряд белых блузах с черными пятнами, отличающими псов-далматинцев можно было увидеть когда-то леди Ди.

Модные критики, анализируя образы Меланьи и Иванки Трамп, отметили в целом, что в этот раз они следовали стилю 80-х – надо сказать, что дочь Дональда Трампа делала это более тщательно, чем Меланья, которая все же не отказывалась от любви к юбкам-карандашам. Издание Vox, сочло, что в этом – выражение жизненного кредо семьи Трампа.

Избыточность, подчеркнутая женственность в противовес мужскому напору и стремлению доминировать, демонстрация богатства – Трампы будто вышли из сериала «Даллас», одного из самых популярных телешоу той эпохи, рассказывавшего о жизни весьма обеспеченных людей.

Дональда Трампа – а он тянет за собой всю свою семью – действительно можно назвать продуктом 80-х, ведь именно тогда будущий президент стал добиваться колоссального успеха в области строительства и девелопмента и написал свою знаменитую книгу о том, как добиваться своего – «Искусство сделки». Именно флер успеха и богатства американский президент, во времена принцессы Дианы слывший эксцентричным миллиардером – в 1989 году его состояние достигло $1,5 млрд – и привез с собой в Великобританию на встречу с аристократией.