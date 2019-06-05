Они сговорились: Уильям и Гарри огорчили Трампа

Принц Гарри и его брат принц Уильям лишили Дональда Трампа возможности сфотографироваться с собой или с их их знаменитыми женами во время его государственного визита в Великобританию. Коллективное фото могло бы стать бесценным рекламным ходом для его кампании по переизбранию в 2020 году после разногласий с герцогиней Сассекской, однако внуки Елизаветы II не сделали Трампу такое одолжение.

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Это произошло после того, как в преддверии визита в Великобританию Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной, хотя и впоследствии попытался оправдаться, уверяя, что не хотел оскорблять герцогиню, а всего лишь описал ее отношение к нему самому.

Вероятно, принц Гарри очень возмущен недипломатичными замечаниями в адрес своей супруги, которые лидер США сделал в беседе с репортером The Sun. Хоть он и не отказался от запланированного обеда с Трампом и его семьей в понедельник, его лицо выглядело весьма сердито и грозно, когда семье американского президента представляли экспонаты Королевской коллекции.

Гарри сопровождал дочь Трампа Иванку во время просмотра выставки, однако как только он заметил, что их снимают, принц быстро отдалился от камер фотографов.

Трамп, однако, не имел права жаловаться и требовать фото с Гарри или Уильямом, поскольку ему все же предоставили несколько моментов, чтобы сфотографироваться с королевой и принцем Чарльзом. Елизавета II и ее сын все же имеют куда больше влияния, чем принц Гарри, который является всего лишь шестым в очереди на трон, и по сути не обязан принимать участие во всех государственных мероприятиях.

Холоднось проявили и принц Уильям и Кейт Миддлтон, что можно расценить как провокацию по отношению к Трампу. Принцу Уильяму как второму в очереди на престол действительно следовало бы вместе со своей супругой поприветствовать президента Соединенных Штатов Америки перед камерами, однако герцоги Кембриджские искусно избежали этого момента. На официальном ужине они также сидели на приличном расстоянии от Трампа, что кажется их преднамеренной попыткой ограничить возможности президента извлечь выгоду из популярности молодых членов королевской семьи.

Принц Гарри, в свою очередь, никогда не планировал появляться на этом мероприятии, однако его отсутствие все же интерпретируется как пренебрежительный жест в адрес Дональда Трампа.

Меган Маркл в данный момент находится в декретном отпуске и имеет вполне весомое оправдание за свои пропуски официальных мероприятий, однако никто не знает, встретилась ли бы она с Трампом, не будь она занята своим младенцем.

Также был заметен негативный намек, когда Трамп посетил Вестминстерское аббатство в этот понедельник.

Когда американский лидер отправился возложить венок к могиле Неизвестного солдата, его сопровождал не Уильям, как следовало ожидать, а принц Эндрю, второй сын королевы.

Дело в том, что в большинстве штатов Америки ничего не слышали об этом принце, что серьезно снижает престиж этого мероприятия в глазах американцев. Поэтому Трампу придется довольствоваться фотографиями его приветствий с Елизаветой II и принцем Чарльзом.

На тему не самого теплого приема семьи американского лидера уже шутят в соцсетях. «Принц Гарри будто такой «Ну, подержу-ка я дистанцию от подонка, который сказал, что моя жена отвратительна, и грозился прибить мою мать», — написала, в частности, пользовательница по имени Барбара Мэлмет в твиттере.

До того, как принц Гарри женился на Меган Маркл, он, возможно, не так отрицательно относился к Дональду Трампу. Об этом свидетельствует, по крайней мере, рассказ отец его супруги Томас Маркл в интервью для ITV, которое он дал в прошлом году, — в нем он поведал о телефонном разговоре с женихом дочери.

«Мы разговаривали, я жаловался, что мне не нравится Дональд Трамп. Он сказал: «Дайте ему шанс». Я с ним не согласен. Но мне все равно нравится Гарри. Это его политика, у меня есть своя», — вспоминал Маркл.

На вопрос, считает ли он Гарри сторонником Трампа, отец Меган ответил: «Я надеюсь, что сейчас нет. Но в то время он мог им быть», — подытожил отец герцогини.