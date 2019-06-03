Не сошлось: Ксения Собчак опозорилась в инстаграме

Телеведущую Ксению Собчак жестко раскритиковали в сети. Пользователи инстаграма осмеяли ее выбор наряда – они обнаружили, что платье, в котором журналистка снялась для фотографии и видеоролика 1 июня, не сходится на ее животе. Между пуговицами платья с цветочным принтом, ромбовидным декольте и рукавами-фонариками, была видна кожа ведущей.

«Платье трещит по швам», — прокомментировал один из пользователей.

Когда пуговицы на платье или рубашке едва сходятся на животе, это означает, что одежда подобрана не по размеру – она слишком мала. Это одна из самых серьезных ошибок при выборе наряда: если одежда вам мала или велика, это моментально убивает весь образ, поскольку вещи элементарно плохо сидят – ни красивое платье, ни элегантный дорогой костюм не украсят человека, если они плохо сидят.

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Как Ксения Собчак допустила такую оплошность – вопрос, который, скорее всего, останется без ответа. Однако она не единственный публичный человек, подвергшийся насмешкам за неподходящую по размеру одежду.

В неудобные ситуации из-за неправильного выбора костюма регулярно попадает бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили: насмешки пользователей сети вызывают не только брюки, заправленные в носки, или привычка жевать галстук, но и пиджаки и брюки, которые сидят так, будто Саакашвили вдохновлен образом Чарли Чаплина.

В 2015 году на презентации патрульной полиции в Одессе Михаил Саакашвили, занимавший тогда пост губернатора Одесской области, был одет в синий костюм, который очевидно был слишком мал украинскому политику грузинского происхождения. Пиджак обтягивал живот настолько плотно, что застегнуть удалось лишь одну пуговицу, а штанины брюк книзу перекручивались, а сверху выпирали карманы. Ошибка оказалась системной: Саакашвили, не отличающийся стройностью, регулярно привлекает внимание слишком обтягивающими рубашками-поло, узкими джинсами и ветровками, туго натягивающимися на животе, хотя любой стилист скажет, что с его фигурой нужно выбирать вещи попросторнее.

А вот герцогиня Сассекская Меган Маркл, напротив, чаще ошибается с размерами в большую сторону – пользователи соцсетей не раз отмечали слишком просторные платья, висящие мешком на признанной иконе стиля.

С критикой в интернете обрушились, в частности, на свадебное платье Меган Маркл, в котором она шла к алтарю в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Одним из комментаторовстала певица Кети Перри. «Я бы сделала еще одну примерку», — написала она.

И действительно, простое белое платье с рукавом в три четверти, юбкой-шестиклинкой и вырезом «лодочной» смотрелось на Меган так, будто оно ей велико: жесткий лиф наряда не сидел плотно по фигуре, хотя, по идее, должен был. Об этом написала и модельер Эмилия Уикстед, утверждавшая, что дизайн наряда модельер Клэр Уайт Келлер позаимствовала у нее. «Если вы выбираете простой дизайн, посадка должна быть идеальной, — написала дизайнер. – Ее свадебное платье довольно сильно провисало».

В июне 2018 года Меган Маркл совершила, наверное, самую крупную модную ошибку за последний год, когда пришла на свадьбу кузины принца Гарри по материнской линии Селии Маккоркодейл в цветочном платье с запахом, которое категорически не понравилось пользователям интернета.

Слишком свободный – до бесформенности – наряд напомнил им бабушкин халат, и хотя из запаха на платье выглядывали стройные ноги, это не улучшало впечатление. Модные критики сошлись тогда на том, что Меган Маркл, переживавшая в тот момент процесс превращения из голливудской актрисы в герцогиню, еще не нашла свой новый аристократичный стиль. И действительно, больше она в подобных халатах на публике не появлялась, отдавая предпочтение вещам, скорее обтягивающим или хотя бы жестко держащим форму.

Понять, подходит ли вам одежда по размеру, довольно просто.

Если это пиджак, блейзер, кофточка или рубашка, то пуговицы должны застегиваться так, чтобы они не стягивались и между ними не образовывались вертикальные просветы, рукава не должны врезаться в подмышки, а когда вы пытаетесь кого-то обнять, одежда не должна жать в плечах.

Примеряя брюки, убедитесь, что вы можете просунуть два пальца за пояс – этот старый трюк поможет удостовериться, что одежда не будет врезаться в живот, когда вы сидите. И не повторяйте ошибки Саакашвили – карманы брюк не должны торчать по сторонам.

Если платье обтягивает так, что приходится втягивать живот, а под одеждой четко просматриваются очертания бюстгальтера, это тоже неправильно. Главное – помните: одежда меньшего размера, чем нужно, не сделает вас стройнее, а слишком просторная – не скроет недостатки фигуры.