Злобная принцесса: Трамп оскорбил Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп признался, что был крайне удивлен «злобными» комментариями Меган Маркл в его адрес. Американский лидер в преддверии официального трехдневного визита в Великобританию, куда он прилетит вместе с семьей 3 июня, дал изданию The Sun интервью, в котором выразил свое удивление по поводу высказываний о нем герцогини Сассекской. Во время предвыборной гонки Трампа и Клинтон Меган Маркл обвиняла кандидата в том, что он делал «женоненавистнические» и «обостряющие противоречия» заявления в рамках президентской кампании в 2016 году. Актриса также пообещала голосовать за его соперницу Хиллари Клинтон.

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Дональд Трамп заявил, что впервые об этом слышит, однако вполне спокойно отреагировал на эту новость.

«Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп.

Кроме того, бывшая актриса грозилась переехать в Канаду в случае победы Дональда Трампа. Услышав об этом, президент ответил, что после его победы многие, наоборот, переезжают в США.

Американскому лидеру в самое ближайшее время предстоит посетить королевскую резиденцию в Лондоне, и уже известно, что герцогиня Сассекская пропустит официальный прием в Букингемском дворце. Связано ли это с тем, что она не хочет надолго отлучаться о своего сына Арчи, которому 6 июня исполнится месяц, или с неприязнью к президенту — неизвестно. Для Дональда Трампа эта информация тоже оказалась сюрпризом. «Я этого не знал. Надеюсь, она в порядке», — ответил президент.

Вместо того, чтобы в своей привычной манере нанести ответный удар за неприятные высказывания в свой адрес, Дональд Трамп проявил дипломатичность и выразил свое почтение герцогине Сассекской, сказав, что желает ей преуспеть в роли члена британской королевской семьи. Он считает, что Меган Маркл станет «очень хорошей американской принцессой».

В 2016 году Меган Маркл подробно объясняла, чем ей так не нравится Трамп. В интервью на ток-шоу The Nightly Show с Ларри Уилмором звезда сериала «Форс-мажоры» рассказала, что Трамп вызывает противоречивые эмоции у женщин, которые никогда не простят ему предложения хватать их за интимные места, которое он когда-то высказал. По мнению Маркл, это нанесло серьезный урон кандидату Республиканской партии, поскольку в результате он потерял огромное количество женских голосов.

«Вы не просто голосуете за женщину, если это Хиллари [Клинтон]. Да, вы можете голосовать [за нее], потому что она женщина, но скорее всего просто Трамп дал понять, что вы не хотите такой картины мира, которую он собирается рисовать», — объяснила звезда сериала «Форс-мажоры».

Подготовка к визиту Трампа в Великобританию идет полным ходом — и американский президент поделился планами с британским таблоидом. Помимо всего прочего Трамп рассказал в интервью, что намеревается обсудить с принцем Чарльзом экологические проблемы. Ожидается, что их разговор повлияет на отношение американского лидера к Парижскому соглашению по изменению климата.

«Я могу сказать, что у нас сейчас самый чистый климат в мире», — заявил президент.

«С воздухом и водой у нас все хорошо. Мы надеемся, что другие страны могут добиться таких же результатов», — добавил Трамп.

Также президент отметил, что будет несправедливо, если страны с хорошей экологической обстановкой будут страдать от других стран, которые о природе не заботятся.

Американский лидер также подчеркнул, что уже встречался с Чарльзом ранее и что у них прекрасные отношения, как и с королевой Елизаветой II. «Наша первая беседа была прекрасной. У нас было много всего интересного, чтобы обсудить. Это был действительно отличный визит. Моя мама тоже любила королеву», — признался Трамп. Он добавил, что «будет здорово увидеть королеву во второй раз».

В знак глубокого почтения Дональд Трамп совершит государственный визит в сопровождении своей супруги Меланьи, а также четверых взрослых детей Иванки, Тиффани, Эрика и Дональда Трампа-младшего, чтобы они как «следующее поколение» пообщались с принцами Уильямом и Гарри.