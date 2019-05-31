Светлый образ: 5 типов культовых блондинок

Каждый год в последний день весны по всему миру отмечают день блондинок. Несмотря на то, что светловолосых девушек принято считать любимицами мужчин, они изрядно пострадали из-за не самых приятных стереотипов. Но к счастью, сегодня связь цвета волос с уровнем интеллекта становится пережитком прошлого, и на смену этому клише приходят более приятные ассоциации.

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Секс-символ

Редкую блондинку можно назвать несексуальной, однако в киноиндустрии, а вследствие и в жизни, давно сложился образ светловолосой девушки, для которой сексуальность — это самая выдающаяся черта.

Именно кинематограф растиражировал типаж роковой красотки с соблазнительным взглядом, идеальным телом и необыкновенным цветом волос, который, словно, нейтрализует пошлость образа.

Так в 50-е годы весь мир покорила, пожалуй, самая известная блондинка в истории — Мэрилин Монро. И вот уже более половины века в каждой пятой кинокартине спускается с лестницы какая-то шикарная блондинка в сияющем коктейльном платье, за сердце которой весь фильм будут бороться миллионеры, принцы или гангстеры, или же все сразу.

Ангел во плоти

В противовес первому образу идет не менее популярный типаж невинной красавицы. Если режиссеру понадобится изобразить в своей картине непорочного ангела, скорее всего эту роль будет играть светловолосая девушка с детскими чертами лица, как у Хлои Морец или Дженнифер Лоуренс. Светлый цвет волос так или иначе ассоциируется у нас с чем-то чистым и хрупким, какими и ходят видеть женщин многие мужчины. Не исключено, что так много девушек перекрашиваются в блонд ради того, чтобы стать еще женственнее и выглядеть и по-ангельски очаровательно.

Инопланетянка

Блонд всегда был самым редким натуральным цветом волос, и, если верить ученым, в течение ближайших двухсот лет он исчезнет с лица земли. Довольно часто светлые от рождения волосы сопровождаются крайне необычной внешностью, которую сегодня так ценят в модельных агентствах, кинокастингах и любых сценических профессиях.

Взгляните на легендарную Тильду Суинтон, сыгравшую уйму разнообразных необычных ролей или на модель Диандру Форрест, которую считают одной из самых нестандартных моделей в мире моды.

Их черты лица в сочетании с редким цветом волос непременно привлекают внимание зрителей или обычных прохожих.

Аристократка

Еще один яркий типаж блондинки, так любимый величайшим режиссером Альфредом Хичкоком. Это девушка с «правильными», утонченными чертами лица, холодным взглядом и завуалированной сексуальностью. Их фигуры будто созданы для того, чтобы носить платья для принцесс — аристократичная худоба и небольшая аккуратная грудь всегда считались неотъемлемыми чертами «хичкоковской» блондинки.

Эталоном этого образа принято считать Грейс Келли, снявшуюся в лучшем фильме Хичкока «Окно во двор». Позже актриса и правда превратилась настоящую принцессу: она вышла замуж за князя Монако и родила ему двух дочерей и сына.

К слову, ее сын по сей день является правящим князем этого карликового европейского государства.

Интеллектуалка

Образ, разбивающий в пух и прах стереотип о глупых и легкомысленных блондинках. И это не обязательно та самая властная женщина в черных очках, которая держит в страхе весь офисный планктон. Внедряя образ белокурой интеллектуалки, режиссеры пытались сыграть на антитезе, но слишком зачастили, поэтому словосочетание «умная блондинка» больше не звучит как оксюморон.

«Хрупкая снаружи, но сильная внутри», — один из наиболее часто встречающихся образов в фильмах о женщинах, а хрупкость, как мы уже выяснили, проще всего показать цветом волос.

Однако этот типаж нередко встречается и в жизни: стоит вспомнить только Шэрон Стоун, за которой давно закрепился статус самой умной голливудской актрисы. Ее IQ равен 154 баллам, в то время как среднеамериканский показатель IQ колеблется в пределах 90–110 баллов.