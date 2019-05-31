Вот это канцлер: глава Австрии обречена стать иконой стиля

Правительство Австрии впервые в истории этой страны возглавила женщина: 69-летняя Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером после отставки своего предшественника Себастьяна Курца.

Послужной список политика с юридическим образованием весьма впечатляет: юрист и специалист по уголовному праву, она с конца 70-х работала в прокуратуре, к 1995 году дослужившись до члена исполнительного совета Ассоциации прокуроров Австрии. С 2001 по 2003 год занимала пост президента этой организации, а в 2002-м стала членом Конституционного суда Австрии. На посту вице-президента суда – Бригитте Бирляйн стала первой женщиной, занявшей это место, — новая канцлер Австрии оставалась до декабря 2018 года, после чего была назначена президентом взамен ушедшему на пенсию предшественнику Герхарту Хольцингеру.

Несомненно, Бирляйн – самое яркое лицо австрийской политической сцены. В самом прямом смысле: ее образ никак не вяжется с представлениями обывателей о том, как должен выглядеть прокурор, расследующий уголовные дела, глава Конституционного суда или канцлер. Она выглядит, скорее, как супруга американского миллионера, большую часть времени посвящающая уходу за собой или благотворительности.

Идеально уложенные волосы крупными локонами спадают на плечи, украшения в стиле 80-х, губы цвета фуксии, броские костюмы, кружевные кофточки, — все это может позволить себе только смелая и жизнерадостная женщина.

Страсть к украшению себя у Бригитте Бирляйн, скорее всего, была с юности: ее мать получила художественное образование, а сама Бирляйн после окончания школы в 1967 году собиралась поступать в венский Университет прикладных искусств и изучать архитектуру или изобразительное искусство. Однако выбрала будущая канцлер все же юриспруденцию – отчасти по совету матери, отговорившей ее связывать жизнь с искусством, отчасти – потому, что хотела как можно скорее достичь финансовой независимости от родителей. В результате Бригитте поступила в Университет Вены, откуда вышла доктором юриспруденции в 1971 году.

Тем не менее, страсть к искусству осталась – она любит театр, оперу, живопись и даже собрала коллекцию работ современных художников, хотя и не считает себя коллекционером. Кроме того, она любит кататься на лыжах и ходить под парусом, что показывает ее как женщину, умеющую наслаждаться жизнью. Тем более, что она официально не замужем, а детей у нее нет — но есть гражданский партнер, отставной судья.

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Бригитте Бирляйн, которой 25 июня этого года исполнится 70, несомненно, станет самым звездой государства в Европе и наверняка – иконой стиля, особенно после того, как 7 июня уйдет в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее именно Мэй слыла самой большой модницей среди западных лидеров, однако ее стиль совсем не похож на тот, что избрала Бригитте Бирляйн.

Единственное, что роднит двух глав европейских держав – любовь к украшениям большого размера: критики не раз обращали внимание на крупные серьги и ожерелья британского премьер-министра. Однако если Мэй использует броские украшения и туфли с леопардовым принтом как яркие акценты, разбавляющие в целом строгие силуэты и лаконичные образы, то Бригитте Бирляйн, по всей видимости, одевается по принципу «чем больше, тем лучше».

Образы нового канцлера Австрии никак нельзя назвать скромными: Бригитте Бирляйн явно стремится к тому, чтобы ее заметили.

Если бант на блузке – то крупный, если костюм с принтов – то красный, усыпанный огромными цветами, если клипсы – то огромные, если ожерелья – то блестящие, выпуклые, бросающиеся в глаза. Бригитте Бирляйн – наверное, единственный юрист в мире (не считая героини фильма «Блондинка в законе»), которая не боится рюш, жабо, обтягивающих кружевных платьев, розовых атласных костюмов и жакетов фасона «шанель» ярко-красного цвета. И, разумеется, каблуков — при таком образе они просто необходимы.

Еще одна деталь образа Бригитте Бирляйн – загорелая кожа: кто-то может сказать, что загар в 2019 году вышел из моды, но для тех, кто сформировал свой стиль в 80-е, модные тренды не имеют значения. Верность своему стилю – еще одно очевидное качество нового канцлера. Не как политика — но как женщины.