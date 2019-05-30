«Чем я хуже?» Бузова снова стала жертвой Собчак

Ксения Собчак призналась, что отечественные модельеры стыдятся того, что их одежду покупает, носит и отмечает в инстаграме телеведущая и модель Ольга Бузова. Об этом бывший главный редактор российской версии L'Officiel рассказала в выпуске своего шоу на ютьюбе «Осторожно, Собчак». 29 мая в богатой на инфоповоды передаче ведущая собрала троих популярных инстаграм-блогеров, которых обозначила как «инстаграмщиц», и троих представительниц отечественной элиты, или «тяжелый люкс».

В программе под названием «Высший свет против девушек в купальниках» появились супруга Олега Шелягова, главы крупной компании, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, Виктория Шелягова, совладелица винодельни Снежана Георгиева и жена девелопера и основательница бренда купальников Наталья Якимчик.

На роль девушек нового поколения руководство программы выбрало инстамодель Викторию Одинцову, финалистку шоу «Холостяк» с Егором Кридом Викторию Короткову и еще одну модель и мать двоих детей Дарью Коновалову.

Изначально задачей встречи было узнать две различные точки зрения постоянных героинь светской хроники и популярных инстаграм-моделей на меняющиеся реалии, в том числе относительно того, что блогеры, а не знаменитости, становятся лидерами мнений. По словам Снежаны Георгиевой, она бы не стала покупать костюм культового модного дома, если бы увидела, что этот бренд «одел» в него инфлюенсера, который не является представителем определенного социального слоя.

Владелицу самого популярного инстаграм-аккаунта в России (15,7 млн подписчиков) Ольгу Бузову как раз упомянули в качестве примера нежелательной рекламы. Несмотря на то, что автор хита «Мало половин» может позволить себе больше дизайнерских вещей, чем половина столичного бомонда, его представители все еще воспринимают Бузову как скандальную участницу «Дома-2».

Когда Наталья Якимчик сказала, что ей совершенно безразлично, кто носил вещь, которую ей хочется приобрести, Собчак рассказала о совершенно противоположном отношении к этому вопросу: «Я дружу с одним очень модным дизайнером, который почему-то считал, что я близко общаюсь с Ольгой Бузовой».

Неназванный модельер попросил Ксению посодействовать улучшению имиджа марки довольно странным образом для человека, который хочет, чтобы его предприятие оставалось успешным в 2019 году.

«Он говорит: «Слушай, ты можешь попросить ее перестать носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим — она везде ее надевает и отмечает наш бренд», — рассказала ведущая.

Если верить Собчак, проблема заключалась в том, что Ольга Бузова купила предмет гардероба «за свои деньги», а это значит, что представители марки не могли связаться с ней и объяснить, что исполнительница портит ей имидж.

Дело в том, что несмотря на свои финансовые возможности, Ольга Бузова часто покупает предметы одежды в шоурумах, где продаются реплики дизайнерских вещей и не видит в этом ничего плохого. Эта бизнес-модель имеет право на существование, однако, покупая подделки, звезда приобретает определенную репутацию, из-за которой светское общество ее не принимает — а значит, бросает тень на модные бренды,, выбирая их вещи.

Наталья Якимчик присоединилась к обсуждению с позиции владелицы собственного бренда: «Насчет количества и качества аудитории — очень важно, и я все-таки понимаю кто продает, а кто не продает. Это очень сильно видно». Якимчик выразила мнение, что дело не столько в самой Ольге Бузовой как личности, как в ее аудитории, которая в большинстве своем не может себе позволить вещи из высшего ценового сегмента, то есть люкс.

В свою очередь Снежана Георгиева заметила: «Знаете, когда выходит Рената Литвинова в Chanel, для меня это понятно, не потому что это Рената Литвинова. Для меня это человек, который ассоциируется с домом Chanel. Слабо ассоциируется диджей, которого я не знаю, с домом Chanel». Главным аргументом в этой позиции был, по словам Георгиевой, «ассоциативный ряд», но «никакой статусности, ничего».

В выпуск вошло чуть больше часа общей беседы женщин, которые к концу программы все же перестали говорить об абстрактных явлениях и перешли на личности и ответам на стандартные в этих ситуациях вопросы от инстаграм-блогеров «Почему вы лучше меня?». К общему мнению никто так и не пришел, и осталось ясно одно: Ольга Бузова — хуже Ксении Собчак.