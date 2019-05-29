Сестре плевать? Томас Маркл стал бездомным

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший выступил с очередным скандальным заявлением: он обвинил сестру в том, что его жизнь пошла под откос – по мнению 52-летнего мужчины, именно младшая сводная сестра по отцу виновата в том, что он уже два месяца живет в штате Орегон в крошечной комнате отеля вместе со своей невестой Дарлин, ее сыном и двумя собаками после того, как лишился работы.

Маркл-младший уверен: из-за того, что к его фамилии сейчас привлечено всеобщее внимание, никто не хочет взять его на работу или сдать ему дом – из-за этого ему приходится жить «под микроскопом» безо всякой поддержки своей прославленной родственницы. В своем интервью изданию Sun он сказал: «Моя жизнь находится в самой низкой точке. И жизнь в маленькой комнате сказывается на Дарлин и ее сыне — на всех нас. И все это из-за того, что наша жизнь внезапно оказалась под прицелом камер — без моего участия».

Томас Маркл-младший пожаловался британскому таблоиду, что в последнее время внимание публики привлечено к каждому его шагу. «Столько всего было сказано обо мне — правдивого и лживого, — что никто не хочет дать мне работу или сдать в аренду дом», — сказал он.

Проблемы Томаса Маркла-младшего начались после того, как он тяжело заболел, из-за чего ему пришлось оставить работу стекольщика. Несмотря на то, что он пытался объяснить ситуацию своему арендодателю Полу Уолтеру, тот потребовал, чтобы семья выехала из дома в Грант-Пассе, где она проживала ранее. Томас Маркл, его невеста и ее сын выехали из дома добровольно, хотя хозяин жилища грозился выселить их через суд. По словам Маркла, они оставили дом в приличном состоянии, однако после этого Уолтер рассказал в нескольких интервью, что сводный брат герцогини Сассекской — человек из низов, который должен ему денег и разгромил его недвижимость.

Попытки Томаса Маркла найти новую работу после того, как он потерял предыдущую из-за проблем с суставами, не увенчались успехом. Неудачи преследуют его и в попытке найти жилье. «У меня на примете было правда милое место, где я бы жил в лесу и выполнял бы работы по хозяйству, но я потерял его из-за всего этого (скандалов вокруг семьи Марклов — прим. ред.)», — посетовал Маркл. Он рассказал, что куда бы ни он ни пришел в поисках работы, люди, едва услышав его фамилию, отвечают отказом. «Проблема в том, что меня знают как Томаса Маркла, сумасшедшего братца Меган», — говорит он.

Стремясь залатать дыры в семейном бюджете — а проживать в отеле оказалось дорого, — Томас Маркл-младший согласился принять участие в боксерском матче знаменитостей. В следующем месяце он будет драться с актером Генри «Начо» Лауном, близким другом Марка Уолберга. По словам Маркла, этим боем он надеется не только заработать денег, но и показать людям, что он «нормальный человек».

«Это будет бой за семью Марклов, — сказал он Sun. — Я надеюсь, он покажет Меган, что у нее есть здесь семья, о которой она, возможно, забыла, и что всем из нас приходится нелегко из-за того, что наши жизни оказались перевернуты вверх дном».

Томас Маркл-младший действительно не раз попадал в новостные сводки таблоидов: СМИ уже дважды сообщали о том, что в его дом в Грантс-Пасс приезжала полиция по заявлению о домашнем насилии.

Оба раза в нападении подозревалась невеста Маркла Дарлин Блаунт. В июле прошлого года СМИ сообщили, что Дарлин Блаунт была задержана и помещена под арест по обвинению в нападении четвертой степени. На следующий день Блаунт освободили под залог, а на судебном заседании, прошедшем в начале мая этого года, ее признали невиновной в том, что она ударила Маркла в лицо.

В январе 2019 года Томас Маркл-младший сделал очередную попытку показать герцогине Сассекской и общественности, что он нормальный человек, а не сумасшедший братец Меган. Он объявил, что в новогоднюю ночь сделал Дарлин Блаунт предложение и планирует пригласить на свадьбу родственников – принца Гарри и Меган Маркл.

Маркл-младший был уверен, что, пригласив на свадьбу Меган и Гарри, он восстановит разорвавшуюся связь между членами семьи. «Я абсолютно уверен, что наша свадьба сведет всю семью вместе, — заявил он Daily Mail. — Я надеюсь, что если приедут Меган с Гарри и наш отец, то Меган с Гарри смогут провести с ним какое-то время, и это будет хорошо».