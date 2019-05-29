Помешалась на младенце: Меган Маркл прогнала няню

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз подтвердила свою репутацию руководителя, с которым невозможно работать. Как сообщает Daily Express, от нее сбежала очередная сотрудница — на этот раз няня, которая была нанята для присмотра за новорожденным Арчи Харрисоном. Причиной того, что няня продержалась в коттедже Фрогмор всего две недели, стала страсть Меган Маркл к контролю: по сведениям австралийского таблоида New Idea, она ни на минуту не оставляет сотрудников резиденции наедине с Арчи.

«Меган любит контролировать все, — сказал источник изданию. — Она просто не может оставить Арчи с кем-нибудь одного. Она игнорирует помощь. За ним не смотрит никто, кроме нее». Инсайдер добавил, что даже няни, нанятые для присмотра за младенцем, не могут выполнять свои задачи. «Она не подпускает их к Арчи». При этом не совсем понятно, сколько сотрудниц были приняты на работу для ухода за ребенком.

Даже мать Меган Маркл, Дория Рэгланд, которая, как предполагалось, будет помогать своей дочери в первое время после родов, уже вернулась в Лос-Анджелес.

Предполагают, что проблемой также стало то, что бабушку Арчи не допускали до ребенка. «Меган позволяет Дории подержать его только минуту. Она в буквальном смысле выбегает из душа, чтобы выхватить его обратно», — рассказал аноним, знакомый с ситуацией.

Дория Рэгланд была замечена в Лос-Анджелесе прогуливающейся со своими собаками еще 22 мая — чуть более чем через две недели после рождения Арчи Харрисона. Это означало, что она покинула Великобританию, не дожидаясь, когда новорожденному внуку исполнится хотя бы месяц. В Лондон она прилетела за три недели до родов Меган с намерением поддерживать дочь на последнем сроке беременности. Она присутствовала на родах дочери 6 мая и стала одной из первых, кто увидел малыша.

Появилась Рэгланд и на совместной фотографии, снятой в Виндзорском замке при первой встрече Арчи Харрисона с его прабабушкой, королевой Елизаветой II. Более того — мать Меган Маркл была удостоена отдельного упоминания в официальном заявлении Букингемского дворца после рождения Арчи: «Мать герцогини Сассекской Дория Рэгланд рада рождению своего первого внука и находится рядом с Их Королевскими Высочествами в коттедже Фрогмор». Многие эксперты сочли, что такое упоминание нетипично для королевской семьи Великобритании и означает, что Дории предстоит сыграть действительно важную роль в воспитании малыша.

Однако несмотря на внешние признаки доверия и благополучия в семье, Рэгланд, видимо, тоже не справилась с характером дочери, помешанной на контроле.

Комнаты в коттедже Фрогмор, которые были приготовлены для Дории Рэгланд в расчете на то, что она будет проводить в Великобритании много времени, теперь пустуют. Не пригодились и знания, полученные Дорией Рэгланд на курсах Брэнди Джордан, которая обучает воспитанию детей многих голливудских звезд.

Стремление герцогов Сассекских ограничить присутствие посторонних людей в жизни малыша подтверждалось и более ранними сообщениями источников, знакомых с ситуацией. «Меган и Гарри хотят делать все самостоятельно и не создавать вокруг себя слишком много шума — это на них не похоже, — говорили они. — Они хотят участвовать во всем, что происходит в жизни Арчи».

Принц Гарри и Меган Маркл в своем стремлении оградить Арчи Харрисона от влияния извне даже пытались скрыть, где именно он появился на свет. Он родился 6 мая в 5.26 по местному времени, однако СМИ сообщили о начале родов только примерно в 14.00 того же дня, а уже через полчаса было объявлено, что у Меган Маркл родился мальчик. Позже принц Гарри вышел к журналистам и сообщил, что у него родился «абсолютно замечательный мальчик», а также пообещал показать малыша через два дня. Это произошло 8 мая: представители прессы увидели счастливых родителей с завернутым в покрывала ребенком на руках в Виндзорском замке.

Издание Sun сообщало даже, что принц Гарри и Меган Маркл надеялись скрыть от публики свидетельство о рождении Арчи Харрисона — однако это им не удалось. Документ, обнародованный 17 мая, подтвердил предположения журналистов — первенец герцогов Сассекских родился в частном роддоме больницы Портленд в центре Лондона, который принадлежит Американской госпитальной корпорации.

Примечательно, что Меган указана в документе как «Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассексская» под титулом «Принцесса Соединенного Королевства», хотя ввиду неаристократического происхождения бывшая американская актриса не имеет права называться принцессой.