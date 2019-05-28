«Идеальная трофейная жена»: как Трамп преследовал леди Диану

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья готовятся к официальному визиту в Великобританию: на следующей неделе, 3 июня, они прилетят в Лондон, чтобы провести три дня в компании членов королевской семьи. Официальный статус визита предполагает, что американский лидер будет общаться в основном с главой государства, то есть с королевой Елизаветой II и ее наследниками: если во время прошлогодней рабочей поездки он всего лишь выпил с ней чаю, то на этот раз все будет куда серьезнее.

Мероприятия для Дональда Трампа и членов его семьи организуют не только королева Елизавета, но и принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Встретиться с Трампом готовятся и их наследники: герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, будут общаться с ним во время приветственной церемонии в Букингемском дворце и за чаем на второй день визита, а принц Гарри поприветствует американского президента и его семью за частным обедом.

Единственный член клана Виндзоров, который не почтит своим вниманием приезд лидера США, — это Меган Маркл, у которой есть уважительная причина в виде новорожденного сына, которому еще не исполнится месяц. И это к счастью: Меган — известная противница Дональда Трампа.

Президент США всегда испытывал интерес к членам королевской семьи Великобритании — точнее, к одной ее представительниц, матери принцев Уильяма и Гарри принцессе Диане. Есть немало подтверждений тому, что он испытывал к ней некоторое влечение, которое никогда не скрывал, что привносит определенную неловкость в предстоящий визит.

После того, как стало известно о разводе принцессы Дианы и принца Чарльза, эксцентричный американский миллионер Дональд Трамп засыпал ее цветами — об этом рассказала британская журналистка Селина Скотт в своей колонке в Sunday Times. «Трамп явно видел в Диане идеальную трофейную жену. Когда в ее квартире образовалась груда роз и орхидей, она чрезвычайно забеспокоилась о том, что ей теперь делать, — вспоминает журналистка. – Появлялось ощущение, будто Трамп преследовал ее».

Когда годом позже леди Диана трагически погибла в автокатастрофе, по словам Скотт, Трамп стал говорить, что единственное, о чем он жалеет — это то, что он никогда имел с ней романтических отношений. Собственно, это он подтвердил и в своей книге «Искусство возвращения», опубликованной в 1997-м. «В том, что касается женщин, я жалею только об одном — что у меня никогда не было возможности соблазнить леди Диану Спенсер, — написал Трамп. — Я встречал ее на нескольких мероприятиях. Я не мог не заметить, как она заводила людей. Она освещала комнату своим обаянием, своим присутствием. Она была настоящая принцесса — леди мечты».

Как сообщает Daily Beast, в том же году, давая интервью ведущему Говарду Стерну, Трамп высказывался не так романтично. Когда Стерн спросил у него, могло ли у него быть что-нибудь с леди Дианой, миллионер уверенно ответил, что могло — однако позже добавил, что только в случае, если она сделает анализы на ВИЧ-инфекцию.

Оценочные высказывания Дональд Трамп в прошлом допускал не только о матери принцев Уильяма и Гарри, но и о супруге старшего из братьев. Когда в 2012 году в прессу попали фотографии Кейт Миддлтон, загоравшей топлес в частном замке во время отдыха во Франции, будущий президент США резко осудил ее поведение в своем твиттере.

«Кейт Миддлтон великолепна – но она не должна загорать голышом, — написал будущий президент США. — Виновата только она сама».

Позже он добавил еще один твит: «Кто не сфотографировал бы Кейт и не сделал бы на этом кучу денег, если она загорает голой. Да ладно, Кейт!»

Во время своего предыдущего визита в Великобританию Дональд Трамп с герцогами Кембриджскими не виделся, что, вероятно, позволило избежать неловкости из-за его ранних комментариев, однако в этот раз встреча все же произойдет. Впрочем, вспоминать о неприятных эпизодах прошлого наверняка никто не будет: учитывая, как обычно Трамп отзывается о тех, с кем ему доводится общаться, можно сказать, что и в этот раз он скажет, что все было блестяще и великолепно.

В прошлом году он примерно в таких выражениях отозвался о королеве Великобритании Елизавете II: «Мы пообщались фантастически хорошо, — заявил Трамп во время президентской кампании в рамках промежуточных выборов прошлым летом. — Знаете, когда вам нравится тот, с кем вы общаетесь – возникает химия, — время летит незаметно. Так что мы проговорили около часа».