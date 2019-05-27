Рано жениться: с кем живет Себастьян Курц

Парламент Австрии отправил в отставку самого молодого канцлера в истории страны: 32-летнему Себастьяну Курцу вынесли вотум недоверия. Это стало итогом скандала, разразившегося в связи появившейся ранее в немецких СМИ видеозаписью, на которой вице-премьер Австрии и экс-глава Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с девушкой, представившейся племянницей российского олигарха Игоря Макарова, финансирование выборов 2017 года. После публикации видео Штрахе 18 мая подал в отставку, однако в итоге «потянул» с собой и Себатьяна Курца, которого отстранили сегодня большинством голосов австрийские депутаты.

Себастьян Курц — и остается — весьма популярным австрийским политиком. При этом его частная жизнь, несмотря на молодость, всегда оставалась закрытой для публики. Единственное, что знают о личной жизни своего теперь уже бывшего канцлера — это то, что он не одинок.

Избранница Курца Cюзанна Тир — девушка и, как многие австрийцы не боятся предполагать, будущая жена Себастьяна Курца. Поскольку 31-летний политик не любит распространяться подробностями своей личной жизни, о ней мало что известно. В своем интервью для OE24TV Курц однажды подчеркнул, что предпочитает, чтобы СМИ говорили о его достижениях в сфере политики, а не межличностных отношениях.

«Я не заинтересован в том, чтобы о моих родителях или девушке говорили в СМИ. Вовсе наоборот. У меня есть своя политика, я хочу делать свою работу и делать ее как можно лучше. Я хочу, чтобы меня оценивали по результатам моей работы», — объяснил молодой политик.

Сюзанна и Себастьян познакомились 13 лет назад и начали встречаться, когда им было по 18. Тир получила образование в сфере бизнеса и финансов, сейчас она, по данным СМИ, работает в министерстве финансов.

Влюбленные довольно редко появляются вместе на публике. Каждый раз, когда Себастьян Курц выходит в свет со своей девушкой, — для австрийских СМИ это настоящая сенсация. Ранее Сюзанну видели только на таких мероприятиях, на которые среди политических лидеров принято приходить в сопровождении вторых половинок, однако недавно она появилась вместе с Себастьяном в Венской опере, чем, несомненно, порадовала публику. Каждый выход Сюзанны в свет сопровождается общественным поиском помолвочного кольца на ее пальце, однако пока что пара не спешит узаконивать свои отношения.

Вопрос, когда же Сюзанна и Себастьян вступят в брак, мучает журналистов уже долгие годы, поэтому редкое интервью с политиком обходится без этой темы. В беседе с ОЕ24TV он заявил, что если и соберется жениться, СМИ об этом известно не будет. А на вопрос о том, входят ли дети в его планы на жизнь, Курц ответил, что, безусловно, хотел бы когда-нибудь стать папой, но пока что считает себя слишком молодым для отцовства.

При этом недостаточно зрелым для политики Себастьян Курц себя не считает: министром иностранных дел Австрии он стал в 2013 году, когда ему было всего 27 лет — он оказался самым молодым человеком, который когда-либо в истории Австрии занимал эту должность

А в октябре 2017 года в результате досрочных парламентских выборов Себастьян Курц, который на тот момент являлся также лидером Австрийской народной партии, занял пост федерального канцлера.

Молодость амбициозного политика Себастьяна Курца не раз становилась поводом для шуток: достаточно упомянуть, что на момент назначения на пост государственного секретаря по делам интеграции в 2011 году он еще учился в Венском университете — на юридическом факультете, — и австрийские журналисты сомневались, что молодой госсекретарь сможет полноценно совмещать учебу с работой.

Позже те же журналисты удивлялись, что 27-летнему юноше доверили пост министра иностранных дел. «Всем ясно, что у него есть политический талант и он — надежда Народной партии на будущее. Однако есть разница между тем, чтобы давать союзам мигрантов ощущение, что их пожелания принимаются всерьез, и тем, чтобы садиться за стол переговоров с главами МИД, которые в два раза старше тебя», — писала газета Wiener Zeitung.

Однако австрийцев, видимо, возраст теперь уже бывшего канцлера не смущает: на выборах в Европарламент, которые состоялись за день до того, как Курцу вынесли вотум недоверия, его Народная партия получила 35,4% голосов — на рейтинге 32-летнего политика скандал с видеозаписью не отразился.