Стараться не пришлось: как прославилась Лили-Роуз Депп

Дочь французской актрисы и модели Ванессы Паради и голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп празднует 20-летие. Сегодня девушка — одна из самых успешных моделей мира и одна из муз покойного Карла Лагерфельда, а начала она профессионально сниматься в кино и работать моделью в 17 лет — ее первой «обложкой» стал итальянский Vogue, который сразу спровоцировал дискуссию в соцсетях.

В 2013-м ее мать спросили как бы она отнеслась к актерской карьере дочери, на что Паради ответила, что она бы хотела, чтобы у ее ребенка было детство. Однако на фотографии, которую несколько лет назад, еще до времен #MeToo, сделал фотограф Том Мунро, 17-летняя девушка точно не выглядела как ребенок — она позировала топлесс, прикрывая грудь руками. Довольно распространенная поза в модной индустрии не вызвала вопросов редакции издания, но после того, как девушка выложила получившуюся съемку в свой аккаунт в инстаграме, начались неприятности.

Комментаторы и СМИ осудили профессионалов, позволивших несовершеннолетней Лили-Роуз обнажиться, и потребовали убрать номер из печати. Фотограф и журнал не стали реагировать на разгоревшийся скандал, но дочь знаменитостей решила удалить снимок из своего аккаунта. В любом случае, то, что однажды попадает в интернет, остается там навсегда, так что первый болезненный опыт заставил Депп быть осторожнее.

Помимо незнакомых пользователей соцсетей, дочь Джонни Деппа подвергалась критике со стороны собственного отца, который не хотел, чтобы его дочь пошла по родительским стопам и становилась актрисой. Но родители явно изменили свое решение относительно будущего Лили-Роуз — в 2016-м в прокат вышел комедийный фильм ужасов «Йоганутые», в котором сыграли сразу все трое, а главная роль досталась как раз 16-летней девушке.

После этого случилась полюбившаяся жюри Каннского кинофестиваля «Танцовщица», в которой она сыграла Айседору Дункан, однако многие заметили, что молодая симпатичная актриса просто сыграла молодую симпатичную танцовщицу, что не требует большого таланта.

Съемки в Париже отвлекали дочь Ванессы Паради от получения среднего образования в США, поэтому она решила не дожидаться окончания школы и «всерьез» заняться актерской карьерой. В одном из интервью Депп призналась: «Я осознала, что сниматься в кино и посещать занятия, а также делать домашнюю работу, было невозможно».

Несмотря на громкие слова о серьезном отношении к работе и толпы снующих вокруг нее папарацци, пока ее главным карьерным достижением можно считать контракт с Chanel, который можно назвать наследственным — ее мать также подписала контракт с брендом в подростковом возрасте.

Лили-Роуз, по ее же собственным словам, была знакома с Карлом Лагерфельдом с восьми лет, а кайзер, при его многочисленных талантах, никогда не видел проблемы в том, чтобы нанять детей своих друзей на работу.

Тенденция в культовом модном доме просматривалась очень четко — помимо дочери знаменитых актеров в Chanel пришла дочь и легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

Правда, в отличие от Кайи, которой перешли материнские модельные параметры, в качестве модели Лили-Роуз ростом около 160 см может только фотографироваться.

Для человека со всего одним рекламным контрактом и очень редко растущей отметкой с подписчиками в инстаграме (100 тысяч за полтора года), Депп может похвастаться работами для самого влиятельного мирового глянца — помимо подростковых журналов у нее уже семь обложек международных изданий Vogue.

В наше время, когда родственные связи уже не продвигают так далеко, как раньше, Лили-Роуз Депп можно назвать практически феноменом. Хотя бы потому, что она смогла добиться известности, не работая на износ. Это отличает ее от другой супермодели с родственными связями — Кендалл Дженнер, которую долго называли обыкновенной младшей сестрой Ким Кардашьян.

Кендалл Дженнер неоднократно заявляла, что для успеха в этой области ей пришлось работать вдвое больше, чем всем остальным, чтобы ее воспринимали всерьез и отдельно от родственников. Однако Лили Роуз-Депп, по всей видимости, не так работоспособна. Дочь Джонни и Ванессы, несмотря на пару лет финансово независимой жизни, все также продолжает зависеть от родительского статуса, а их главным вкладом в ее карьеру стало решение не показывать девочку прессе до того момента, пока она не будет напоминать готовую героиню обложки.