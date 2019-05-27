Боится ошибиться? Меланья Трамп перестаралась в Японии

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья находятся в Японии с официальным визитом: они прибыли сюда 25 мая по приглашению нового императора Нарухито и стали первыми иностранными лидерами, посетившими страну с начала эпохи «Рэйва». За несколько дней, что супруги находятся в стране, Меланька Трамп еще ни разу не стала жертвой насмешек со стороны интернет-пользователей: она настолько осторожна, что даже во время просмотра борьбы сумо на ее лице выразилось лишь легкое замешательство. Первая леди США, которая во время поездок регулярно дает своим критикам повод в очередной раз возмутиться в твиттере своим модным выбором или неоднозначным выражением лица, сейчас ведет себя подчеркнуто осторожно, усвоив все прежние ошибки.

1. Ошибка №1: слишком дорогой наряд

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В конце мая 2017 года первая леди США оказалась в центре скандала, когда прибыла вместе с супругом на Сицилию – здесь, в Таормине, проходил саммит G7. Пользователи соцсетей резко осудили ее выбор наряд – Меланья Трамп накинула на плечи пальто Dolce&Gabbana, расшитое крупными объемными цветами, стоимость которого составляла $51,500. Своим выбором первая леди США, вероятно, хотела отдать дань уважения модным домам Италии – в частности, Dolce&Gabbana, которые черпают вдохновение в сицилийской избыточности, — однако оценил ее попытку только один из дизайнеров дома: он опубликовал фото Меланьи на своей станице в соцсетях, поблагодарив первую леди за оказанную ему честь.

Остальные пользователи интернета лишь задавались вопросами: что может сделать обычно летнее пальто настолько дорогим и как Меланье не стыдно перед лицом разрастающегося разрыва между богатыми и бедными так откровенно демонстрировать свой достаток.

В Японии первая леди США еще ни разу не сделала подобной ошибки. Возможно, потому, что ей было бы трудно таким же образом проявить уважение к японской моде – авангардный стиль дизайнеров японского происхождения явно расходится с представлениями бывшей модели о прекрасном. Во время своего визита в Японию Меланья выбирает наряды американских брендов – в частности, платья X-силуэта Calvin Klein и Carolina Herrera. Они помогают ей демонстрировать скромность и некоторый аристократизм – не зря именно такой фасон предпочитает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

При этом цены нарядов нареканий не вызывают. Например, платье Calvin Klein, в котором первая леди США прилетела в Японию – белое, с длинным рукавом, украшенное принтом в виде почтовых открыток с американскими видами, — стоит около $3900. А наряд, надетый на встречу с императорской четой, императором Нарухито и его супругой Масако, стоит $4290 – это белое миди-платье с вышивкой в виде цветов, которые оказываются в нем единственной яркой деталью. Меланья Трамп явно не избавилась от любви к цветам со времен скандального пальто, однако точно умерила пыл.

Ошибка №2. Неуместные шпильки

Не меньше, чем за любовь к вычурным и слишком дорогим нарядам, Меланью Трамп ругают за любовь к обуви на шпильке, которую не раз надевала в самых неподходящих случаях.

В августе 2017 года первую леди США осудили за то, что она выбрала вызывающие лодочки на шпильке для поездки к жертвам урагана «Харви» в Техасе: выходя из Белого дома, чтобы отправиться в Техас, первая леди США привлекла внимание пользователей твиттера туфлями на тонком 10-сантиметровом каблуке. Твиттер мгновенно переполнился возмущенными отзывами людей, которые нашли такой выбор обуви некорректным и оскорбительным по отношению к пострадавшим от урагана людям.

Того, что из самолеты первая леди США вышла уже в другой одежде, а туфли она сменила на белые кроссовки, пользователи твиттера не заметили.

В своей поездке в Японию Меланья Трамп не так ярко демонстрирует свою преданность туфлям на шпильке. В воскресенье, 26 мая, она вместе с супругой премьер-министра Японии Аки Абэ в цифровой музей в Токио – там для нее была запланирована встреча с детьми. Наблюдатели с удивлением обнаружили, что первая леди США предпочла надеть на эту встречу не платье и туфли на каблуке, а темно-синий комбинезон и обувь на плоской подошве.

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Так она снова избежала скандала: туфли без каблука помогли ей стать во всех смыслах ближе к детям, не подавляя их высотой своего и без тог модельного роста, так что она совершенно спокойно рисовала вместе с ними рыбок для виртуального аквариума.

Ошибка №3. Руки по швам

Начало 2018 года было отмечено грандиозным скандалом, в котором оказались замешаны президент США и его супруга. В январе стало известно, что порноактриса Сторми Дэниэлс вступила в интимную связь с будущим президентом в 2006 году и позже получила от его адвоката Майкла Коэна $130 тысяч за молчание. Ситуация усугублялась тем, что в момент предполагаемого свидания Дональда Трампа и Сотрми Дэниэлс миллиардер уже был женат на Меланье Трамп, и у пары уже родился сын Бэррон.

СМИ внимательно следили за реакцией первой леди США на всенародное обсуждение интимной встречи ее мужа и порноактрисы, однако она хранила молчание.

То, что она в ярости, можно было понять только по языку жестов: наблюдатели отмечали, как во время выходов в свет супруг пытался взять за руку Меланью Трамп, но она ее отнимала. Выражение ее лица также не оставляло сомнений: на лице первой леди не бывало и тени улыбки.

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В поездке в Японию первая леди США проработала и эту ошибку: на трап борта №1 супружеская чета в субботу, 25 мая, вышла, взявшись за руки. Позже, на матче борьбы сумо, куда Дональд и Меланья Трамп явились в компании Синдзо и Аки Абэ, американский лидер был подчеркнуто внимателен к супруге, наблюдавшей за происходившим на ринге с несколько озадаченным видом.