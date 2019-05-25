Хотим и можем: как жили британцы в викторианскую эпоху

Период правления королевы Виктории называют «Золотым веком» британской истории: викторианская эпоха отмечена не только необычайным развитием промышленности — одной из самых могущественных правительниц Европы мир обязан появлением на свет популярного викторианского стиля, которым и сейчас вдохновляются дизайнеры одежды и интерьеров. Это целая совокупность модных трендов конца XIX века.

Дело в том, что до недавнего времени Виктория держала рекорд по количеству лет на престоле — 63 года, но в 2015 году ее праправнучка Елизавета II уже пересекла установленную черту.

Несмотря на идеалы женственности и невинности среди женщин, привитые им с детства пуританским воспитанием, мода периода начала правления Виктории была нацелена на создание не слишком естественного образа. Модницы той эпохи носили плотные корсеты, гигантские юбки-обручи и турнюры, если позволяли финансовые возможности. Последние представляли собой подкладки, которые должны были делать фигуру более пышной, и, в соответствии с канонами красоты, привлекательной.

В 30-е годы XIX века представительницы высшего сословия носили под платьями кринолины — жесткая конструкция из множества слоев означала, что ее было невозможно надеть без посторонней помощи. На торжественный прием или бал аристократок зачастую собирало несколько горничных, но днем они, как правило, носили более простые и комфортные конструкции.

В 1836 году Великобритания ушла от очевидного романтизма в одежде, отказавшись от широких рукавов «гиго» или, как их называли, «бараньих окороков».

Им на смену пришли корсеты, которые были призваны подчеркнуть линию талии, также как и драпировка ткани на юбке, создававшая дополнительный объем. Однако в столь неудобную одежду одевались только богатые женщины — предполагалось, что они будут воздерживаться от физической активности, при которой мог бы помешать корсет.

Фасоны менялись в связи с постепенной эмансипацией женщин, которой, кстати говоря, противилась сама королева — о том, что независимость женщин она считала противоестественной, общественность узнала из личных писем уже после ее смерти.

Больше влияние на модные оказало увеличение рабочих мест для женщин, но в свете индустриальной революции произошли куда более значительные изменения. До развития швейного производства практически вся одежда создавалась вручную, а услуги портных и швей могли стоить дорого, в особенности для представителей среднего класса. Золотой век закончился в 1901 году, а в 1907-м практически вся одежда британцев была сшита при помощи машин.

Фабрики разработали единую систему размеров, поэтому большинству женщин больше не приходилось подшивать готовую одежду по своим меркам. На предприятиях стало возможно шить то, что раньше считалось прерогативой богачей, за довольно низкую цену.

Таким образом в массовое производства поступили кружева, которые раньше плели специально обученные мастера, поэтому даже те, кто работал на заводе, могли позволить себе одежду с вышивкой и стандартными кружевами.

За всю викторианскую эпоху наименьшие изменения произошли с мужским костюмом, потому что тогда модификацией классического костюма-тройки заниматься было некому. Жилетки зачастую были с ярким рисунком, а обеспеченные мужчины могли позволить себе больше видов одежды в зависимости от вида деятельности — охоты, похода в театр или трудовых будней.

Мальчики до пяти лет носили платья, а по достижении школьного возраста «переодевались» в короткие брюки и пиджаки с кепками, но когда они подрастали, их одевали как взрослых в миниатюре. Девочки носили платья с передниками, но их черед носить турнюры наступал только тогда, когда они входили в брачный возраст. Впоследствии британцам полюбилась простота, и платья девушек и женщин стали — во всех смыслах слова — легче.

Развитие промышленности привело не только к тому, что носить кружево смогли себе позволить даже фабричные работницы.

У людей появилась возможность украшать интерьеры благодаря появлению фабричного декора — в частности, текстиля. Поэтому викторианский стиль в интерьере сегодня кажется кошмаром любителям минимализма: в викторианскую эпоху отказываться от украшения дома считалось проявлением дурного вкуса.

В интерьерах даже небогатых домов появились только обои, массовое производство которых в Великобритании началось в 1840-е годы. Их клеили от плинтуса либо на половину стены — до молдинга, — либо во всю стену, до потолочного плинтуса: дома украшали изображения цветов, птиц и даже животных. Полы выкладывалась паркетом или полированной доской и тоже украшались — на сей раз коврами.

Цветовая палитра в интерьерах была мягкой, неброской — в викторианскую эпоху старались избегать ярких оттенков в интерьере. Нежно-розовый, бежевый, лавандовый, серый, серо-зеленый оттенок листа шалфея призваны были утешать и успокаивать мятущуюся душу викторианского человека с его скрытыми страстями и бешеным ритмом жизни.

В эпоху промышленной революции важное значение в интерьере приобрел текстиль. И, как и обои — непременно с узором: цветами украшали шелковые и бархатные портьеры, диванные подушки, ковры. Комнаты пестрели самыми разнообразными орнаментами и сочетать их в одном интерьере проявлением дурного вкуса не считалось: чем их больше, тем лучше.

Современный человек счел бы викторианский интерьер перегруженным: каждое свободное место заполнялось фарфоровыми фигурками, настольными лампами, картинами cс сентиментальными изображениями котят или щеночков, фотографиями в рамках, вазами с цветами, зеркалами. А еще — мягкой мебелью в виде пуфиков, кресел и оттоманок. Она, разумеется, богато украшалась — распространено было резное дерево.

Пресыщенность выражалась и в архитектурных элементах — эркерах, арках, лепнине: во всем сквозило материальное благополучие, которое обрели британцы при королеве Виктории. Впереди их ждало крушение империи, войны, экономические кризисы и бесконечный Brexit, однако при Виктории они еще об этом не знали — и спокойно пили выращенный в своих колониях чай из фарфоровых чашек.