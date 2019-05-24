Уши подвели: что не так с БДСМ-вечеринкой школьников

Старшеклассники в школе №74 во Владивостоке решили устроить неординарный флешмоб. Некоторые девушки пришли на праздник в костюмах полицейских, купленных в магазине спецодежды, а молодые люди надели кожаные шорты, подтяжки и маски с заячьими ушами.

Помимо неординарных костюмов старшеклассники удивили собравшихся применением цветных дымовых шашек и огнетушителя в актовом зале школы, но больше всего претензий вызвали их костюмы, а не использованные ими опасные спецэффекты. Видео «флешмоба» во время праздника быстро распространилось в интернете, а власти города пообещали провести проверки, в том числе полицейские, и даже думают назначить административный штраф за незаконное ношение формы.

В региональных и федеральных СМИ наряды выпускников назвали стилем БДСМ, однако у представителей БДСМ-сообщества это, скорее всего, вызвало улыбку. Подтяжки и кожаные шорты не сделали из выпускников поклонников игр с наручниками и плетками.

Ученики школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла, которое предполагает знакомство с мировыми культурными традициями, если и пытались одеться в стиле БДСМ, то, очевидно, плохо ознакомились с материалом.

Прежде всего, имитируя эстетику БДСМ, школьники ошиблись с материалами. Джинсы и шортики с подтяжками превратили их, скорее, в стриптизеров из дешевого клуба для женщин — и за это их, разумеется, тоже можно осудить.

На деле же этот стиль — это, в зависимости от индивидуальных предпочтений, классическая кожа, латекс, винил. У большинства сторонних наблюдателей БДСМ-культура ассоциируется именно с облегающими кожаными и латексными костюмами. Тем, кто никогда не пробовал продумать причинно-следственную связь использования этих материалов, приходят в голову варианты с животной и природной эстетикой. Другая категория людей считает, что облегающая одежда в принципе призвана соблазнять и выполняет функции «второй кожи». Многие думают, что облегающая одежда, ремни и прочее служат для облегчения доминирования над человеком — якобы таким образом его легче подчинить.

Со стилистикой БДСМ связаны и портупеи — кожаные ремни, которые соединяются друг с другом при помощи карабинов и разнообразных застежек. Вдохновением для более карикатурного образа может послужить участник диско-группы Village People Гленн Хьюз, который выступал в костюме байкера, но его атрибутика схожа с искомым внешним видом. А множество заклепок и кожаная кепка завершат костюм ничуть не хуже пластиковых «ушей». Не стоит забывать про шипы на все тех же ремнях и куртках.

Практикующие БДСМ говорят, что различные предметы гардероба зависят не от практики, а исключительно от договоренности в паре и предпочтений доминанта, или «верхнего».

Немаловажным фактором служит запах материала.

В качестве основных атрибутов практикующаяся БДСМ девушка, согласившаяся дать «Газете.Ru» интервью на условиях анонимности, выделяет ошейники и корсеты, но она подчеркнула, что общие ощущения от костюма зависят от партнера: «Если это отношения «раба и госпожи», то неважно, как выглядит топ, потому что все его фантазии воплощаются в его сабе». Чаще всего во время сессии используют чулки и корсеты, а более изощренные нередко выбирают латексные костюмы кошки. Нельзя не упомянуть и так пугающие многих full body костюмы, при ношении которых закрыты все части тела, кроме глаз, рта и носа.

Эксперт объяснила, что латекс иногда применяют для ощущения разницы температур: «Кожа горячая, латекс — холодный, что само по себе возбуждает организм».

Назначение масок в БДСМ самое очевидное — прятать лицо равнозначно отказу от собственной личности, которую вы привыкли видеть в зеркале. В ней вы как будто становитесь кем-то другим, за кого вы не будете нести ответственность, когда — простите за каламбур — маски будут сняты.

На вопрос о том, чем ее так привлекает культура БДСМ, спикер «Газеты.Ru» отмечает: «Хочется яркости и исполнительности. Хочется большего, и ты начинаешь искать себя». Она также подчеркивает, что здесь имеет место дополнительная стимуляция, и она совсем не обязательно физическая, потому что разговор об этом движении невозможен без упоминания психологической стороны вопроса. Она заключила: «Если чувствуешь, что уже не «вывозишь» впечатления и эмоции, для этого всегда есть стоп-слово».