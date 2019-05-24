«Старуха выжила из ума»: любовники королевы Виктории

Внучка короля Георга III, королева Виктория стала королевой в 18 лет — и пробыла на троне 63 года, семь месяцев и два дня. Время ее правления стало расцветом Британской империи: промышленная революция, подъем науки и культуры — перечислять, чего достигла Великобритания при королеве Виктории, можно совершенно бесконечно, однако ее личная жизнь всегда оставалась под покровом тайны.

Рано овдовевшая — принц Альберт, муж королевы, ушел из жизни в 1861 году, когда ей было всего 42, — она славилась строгими нравами, однако поздние исследования показывают, что королева Виктория была чрезвычайно страстной натурой.

Когда в 1937 году юная Виктория взошла на престол, вся Британия была очарована монархиней — она слыла в народе настоящей умницей и красавицей. И у этой завидной невесты была бурная личная жизнь как до замужества, так и после.

С первых дней ее правления во дворец сыпались горы писем с заявлениями о страстной любви к новоиспеченной королеве и предложениями руки и сердца. Послания поступали как от потенциальных мужей, так и от обыкновенных воздыхателей. Некий юноша, известный как капитан Джон Гуд, питал иллюзии, что ему суждено однажды овладеть рукой и сердцем Ее Величества. Он преследовал Викторию, когда она жила еще в Кенсингтонском дворце, и продолжал делать это, даже когда та отправлялась на отдых: Джон ехал за Викторией, и если ее карета останавливалась, он выпрыгивал из своей, бежал к королеве и пытался привлечь ее внимание.

В 1837 году за нездоровый интерес к королеве Гуда отправили в психиатрическую лечебницу.

Еще один поклонник ворвался в Королевскую часовню, чтобы заявить о своей любви; другой, капитан 15-го драгунcкого полка по имени Том Флауэр, попытался проникнуть еще на церемонию коронации в Вестминстере. Не раз воздыхатели королевы пытались останавливать на ходу ее лошадь. У одного из таких это получилось, и он вручил Виктории письмо с предложением выйти за него замуж. Некоторые поклонники в прямом смысле сходили с ума, попадали в психиатрические больницы и совершали попытки суицида.

Однако все эти попытки привлечь внимание Ее Величества были напрасны. С самого дня рождения Виктории ее родители распланировали всю жизнь своей дочери. Они давно прочили ей в мужья двоюродного брата, принца Саксен-Кобургского Альберта, который родился всего тремя месяцами позже будущей королевы.

Когда дети выросли, настало время их познакомить. Любви с первого взгляда у Альберта и Виктории не случилось: как следует из записей их личных дневников, впечатления друг о друге у них сложились весьма посредственные. Возможно, это было связано с тем, что королева была увлечена великим русским князем Александром Николаевичем, который однажды наведался в Лондон, одарил всех щедрыми подарками, пожертвовал уйму денег в британские фонды для нуждающихся и поразил всех своей статностью и красотой. Виктория с придыханием описывала встречи и танцы с князем. Однако по политическим соображением они не могли быть вместе и драматично распрощались за своим последним ужином.

Полгода спустя королеве снова организовали встречу с принцем Альбертом. Виктория была приятно удивлена тем, как он изменился, и в тот же вечер описала его в своем дневнике как «чрезмерно красивого». На следующий же день королева сама предложила ему стать своим мужем, и Альберт согласился.

Их церемония бракосочетания, которую прозвали главной свадьбой XIX века, состоялась 10 февраля 1840 года. Виктория шла под венец в однотонном белоснежном платье, что в то время считалось серьезным нарушением традиции, поскольку все высокопоставленные дамы выходили замуж в ярких, расшитых золотом нарядах.

Однако все были так очарованы выходом королевы, что белый цвет подвенечного платья закрепился в свадебной традиции навсегда.

О браке Альберта и Виктории ходили легенды. Говорят, что за все годы замужества они поссорились только один раз, когда не могли решить, как лечить заболевшую дочь. Королеве пришлось уступить мужу, когда тот предупредил ее, что в случае смерти девочки ответственность за это ляжет на мать. Всего за 20 лет совместной жизни у них родились девять детей. Это при том, что королева ненавидела быть беременной и кормить грудью «уродливых» новорожденных, как она писала в своем дневнике. Зато Виктория была без ума от своего мужа Альберта и любовных утех. Однако сам Альберт весьма сдержано отзывался о своей жене и друзьям просто писал, что вполне доволен супружеской жизнью.

В 1861 году в семье случилось несчастье: Альберт заболел брюшным тифом и скоропостижно скончался. После его смерти королева долго не выходила в свет, спала под его портретом и приказывала слугам каждый вечер класть на кровать свежую пижаму для усопшего мужа. До конца жизни она ходила исключительно в траурной одежде.

Однако поскольку Виктории на момент смерти мужа было всего 42, вскоре она завела себе фаворита. При дворе разгорелся настоящий скандал, поскольку этот человек не мог похвастаться аристократическим происхождением: это был всего лишь слуга королевского замка Джон Браун. Придворные были шокированы выбором королевы и сочли ее слишком ветреной: Виктория и Джон любили выпить вместе и пошуметь во дворце.

Джон Браун был на семь лет моложе королевы и искренне любил ее. Они, разумеется, никогда не состояли в браке, однако Джону были предоставлены все супружеские привилегии. За глаза королеву называли «Миссис Браун», и многие приняли Джона как избранника королевы, поскольку тот был хоть и не титулованным, но благороднейшим человеком. Как позже писал историк А. Н. Уилсон, вступать в отношения влюбленным изначально не стоило, поскольку репутация королевы Великобритании должна была быть чистой и правильной, а вся непристойность и похоть — скрыты от посторонних глаз.

Отношения Виктории и Джона продлились около 20 лет, пока ее новый возлюбленный не скончался. И в 68 лет королева решила не отказывать себе в удовольствии обзавестись новым фаворитом.

Виктории пригляделся молодой индийский слуга Абдул Карим, которого заслали во дворец. Вскоре Ее Величество присудила ему уникальный титул придворного советника, поскольку тот жаловался, что к нему в Англии неуважительно относятся.

Этот фаворит оказался более смелым и жадным, чем предыдущий: он выпрашивал у королевы всевозможные ордена и чины, а также перевез свою многочисленную родню в королевскую резиденцию. Несмотря на все капризы, Виктория обожала Абдула, в то время как все придворные думали, что «старая королева выжила из ума». Их возмущало, что какой-то случайный выходец из колонии надменно разгуливает по дворцу с орденами и позолоченной саблей и дерзко ведет себя с представителями самых знатных семейств Англии.

Считается, что в силу возраста королевы отношения у них были чисто платонические, однако известен эпизод, когда Виктория провела с Каримом ночь в супружеских покоях. В 1901 году королева скончалась в возрасте 82-х лет. После ее смерти Абдул вернулся в Индию и пережил ее всего на восемь лет.

Несмотря на наличие фаворитов, любила королева Виктория все же одного Альберта. По ее завещанию королеву похоронили возле мужа, в белом платье и фате — той самой, в которой она когда-то шла под венец.