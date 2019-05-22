Мышиный помет и жадность: что погубило Джейми Оливера

В 2012 году британская газета The Independent выпустила статью о Джейми Оливере с заголовком «Рецепт успеха Джейми Оливера». Она рассказывала о том, что привело к успеху звездного повара, который в 1999 году стал телезвездой благодаря своей передаче «Голый шеф». Тогда, в 2012-м, Джейми Оливер входил в 500 самых богатых людей Великобритании – его личное состояние исчислялось в 150 млн фунтов стерлингов.

В сеть ресторанов Jamie's Italian входили в то время 44 заведения – ее оценочная стоимость составляла 110 млн фунтов стерлингов. К итальянским ресторанам в 2012-м добавлялись еще три Fifteen, один Barbecoa, два Union Jack, два кафе Recipease, а также кулинарные школы, кейтеринговая компания Fabulous Feasts, студия передач, открытая совместно с французскими партнерами, издательская компания, выпускавшая книги и журнал Jamie, — все вместе это складывалось в империю, созданную юношей из деревни Клаверинг, графство Эссекс. И империя разрасталась – открывались все новые заведения основанных Оливером сетей.

На момент написания хвалебной статьи в Independent годовой доход Jamie Oliver Holdings за 2012 год до вычета налогов прогнозировался на уровне от 25 до 30 млн фунтов стерлингов. Империя насчитывала 6400 сотрудников, из них 2900 были заняты в сети Jamie's Italian. Тогда автор статьи отмечала, как много вливаний требует эта сеть итальянских ресторанов: каждое новое заведение обходилось в 1,9 млн фунтов – однако, по ее словам, вложения окупались за два с половиной года.

Ключом к успеху Джейми Оливера называли семь лет назад его прагматичный подход к бизнесу – серьезный контроль финансовых потоков, дисциплину, профессионалов в управлении и четкое целеполагание.

Однако сегодня, когда сеть его итальянских ресторанов переведена под внешнее управление, 22 из оставшихся 25 заведений будут закрыты и более 1000 человек потеряют работу тот же Independent – правда, словами другого автора, — говорит о том, что крах империи мог бы предвидеть сам звездный шеф, если бы уделял больше времени бизнесу, а не укреплению своего звездного статуса.

После 2012 года можно было начинать вести отсчет закрывшихся заведений Джейми Оливера. К 2015-му у него не осталось ни одного кафе-кулинарии сети Recipease, которые до этого были открыты в нескольких точках Лондона. В 2014 году разразился скандал в мясном ресторане сети Barbecoa на Пикадилли – санитарная инспекция обнаружила там мышиный помет, заплесневелые каркасы и просроченное мясо.

Ресторан добровольно закрылся на 24 часа, чтобы исправить недочеты, однако репутацию восстановить так и не удалось – через четыре года, в 2018-м, сеть Barbecoa перешла под внешнее управление, однако Оливер все же выкупил точку у собора Святого Павла.

В 2017 году неудача постигла Джейми Оливера и в его успешном издательском бизнесе — прекратил свое существование кулинарный журнал Jamie.

Ситуация ухудшалась с каждым годом. В 2017 году закрылись шесть ресторанов сети Jamie's Italian, в 2018-м – еще 12. К тому моменту у сети было уже 71,5 млн фунтов стерлингов долгов, покрыть которые в итоге не смогли ни вливания из личных средств Оливера, ни банковские займы.

Пытаясь оценить причины краха своей сети итальянских ресторанов, Джейми Оливер говорил, что не понимает, как это произошло. «Я честно не понимаю, — говорил он о причинах произошедшего. — Мы до сих пор пытаемся разобраться, но, по-моему, высшее руководство имело дело с тем, что можно назвать идеальным штормом — аренда, налоги, упадок на рынке, цены на продукты, Brexit, рост минимальной заработной платы. Происходило много чего».

Однако он умалчивает еще об одной причине – крайней непопулярности своих заведений, негативные отзывы на которые наводняют интернет. Ресторанные критики отмечали, что блюда в них слишком дороги для ресторана среднего ценового сегмента, а качество блюд – недостаточно высокое.

Лондонский критик Марина О'Лафлин, как передает Daily Mail, сказала однажды, что ей должны приплатить, чтобы она пошла в одно из заведений Jamie's Italian.

Как рассказывали Daily Mail бывшие работники ресторанов Оливера, качество их ухудшалось по мере того, как росло количество заведений. «В ранние годы это был ресторан, куда нужно было пойти, но я думаю, со временем это ушло, — рассказал изданию Джош Сингх, бывший сотрудник сети. – Компания перестала обращать внимание на какие-то вещи, и рестораны превратились в средненькие заведения, каких много на центральных улицах, вместо того чтобы оставаться звездными».

Другой источник – анонимный, сообщил изданию, что ресторанам не пошла на пользу погоня за прибылью. «Я чувствовал себя под давлением, потому что нужно было заставлять гостей занимать места, заказывать, а потом быстро уходить», — сказал он. «В шумные ночи я чувствовал себя, как на конвейере. А зачем платить 100 фунтов, когда тебя заставляют есть быстрее? Можно с тем же успехом пойти в Макдональдс».

Сеть Джейми Оливера оказалась такой огромной, что не выдержала собственного веса. Обаятельный телеведущий, автор популярнейших кулинарных книг, борец за здоровое питание детей не смог справиться с управлением гигантской ресторанной империей: возможно ее убили Brexit и рост цен. Но еще – неумение основателя вовремя остановиться.