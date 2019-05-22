Возбудить интерес: мэр города во Франции повысит рождаемость

Мэр французского городка Монтеро в департаменте Луар издал указ, обязующий бесплатно раздавать всем парам, проживающим в населенном пункте, препараты для увеличения потенции. Глава поселения Жан Дебузи надеется, что таким образом ему удастся повысить уровень рождаемости, чтобы не закрывать местную школу в поселке, численность населения которого составляет около 600 человек.

«Деревня без детей — это деревня, которая умирает», — заявил Жан Дебузи французскому изданию The Local мэр. По этой причине на прошлой неделе, 16 мая, он издал муниципальный указ, согласно которому «мэр будет способствовать распространению препарата, который будет раздаваться парам в возрасте от 18 до 40 лет, чтобы дать им возможность зачать ребенка, тем самым сохранив школы двух деревень». В указе упоминается вторая школа из соседней деревни, тоже находящаяся под угрозой закрытия.

Мэр Монтеро заявил, что был вынужден принять меры, поскольку сокращающееся число детей в сельской школе означает, что в течение короткого промежутка времени она может быть закрыта или объединена с другой школой. В указе также говорится, что муниципальный совет рассмотрит вопрос о предоставлении разовых выплат всем парам в деревне, у которых есть хотя бы один ребенок.

Как рассказал Дебузи журналистам, у его офиса еще не стоят толпы людей, выпрашивающих маленькие голубые таблетки — по факту с четверга, когда был издан указ, по этому поводу к нему пока не обратился ни один человек.

Дебузи признался, что на самом деле он и не подготовился к такому сценарию, и у него не было таблеток наготове.

Примечательно, что во Франции средство для увеличения потенции можно получить только по рецепту врача, поэтому на каких юридических основаниях Дебузи намерен способствовать таким образом повышению рождаемость, не совсем ясно. По его словам, этот шаг должен, в первую очередь, привлечь внимание властей, и дать им понять, что закрывать школу нельзя.

Судьба провинциальных городов и деревень — острая проблема во Франции: жители небольших поселков из-за оттока населения лишаются школ, больниц, рабочих мест и начинают протестовать.

Мэры других деревень выдвигали такие же шутливые инициативы, как глава Монтеро. Например, мэр Сент-Женевьев-де-Буа недавно издал указ, запрещающий горожанам болеть, — так он надеется привлечь внимание властей к отсутствию медицинской помощи в этом районе.

Подобные меры были предприняты в итальянской деревне Селлия, мэр которой также запретил местным жителям болеть. Необычный указ Давид Зичинелла выпустил для того, чтобы спасти деревню от вымирания, стимулируя горожан следить за здоровьем. В документе отмечалось, что мэр призывает всех 537 жителей деревни «заботиться о своем здоровье, а также о своих родных и близких». Кроме того, Зичинелла стимулировал горожан посещать новый медицинский центр: обратившиеся в новую больницу освобождаются от ежегодного налога на здравоохранение в размере 10 евро. Медицинский центр за первый месяц его работы посетило более 100 жителей деревни.

В 1960 году население деревни насчитывало 1300 человек, а полвека спустя их осталось всего 537, каждый второй из которых — старше 65 лет. При этом Селлия — далеко не единственная итальянская деревня, находящаяся на грани вымирания. В целом более 20% жителей Италии составляют люди старше 65 лет. Дети есть у меньшей половины итальянцев, а прирост населения в стране практически равен нулю.

Другой способ борьбы за жизнь выбрали в Италии в деревне Бормида на западе Лигурии.

Мэр Даниэль Гальяно предложил новоселам низкую арендную ставку от 50 евро и вознаграждение в размере €2 тыс. согласившимся переехать.

В живописной горной деревне на северо-западе Италии проживало всего 394 человека, и большинство двух-трех этажных домиков на холмах пустовало и разрушалось. О необычном указе мэра написали британские издания The Daily Mail и The Guardian, после чего на призыв откликнулось более 17 тыс. человек. Многие из них были готовы отказаться от денежного бонуса в обмен на работу в деревне.

Гальяно был шокирован таким ажиотажем, поблагодарил всех за проявленный интерес и извинился за то, что не сможет поселить всех желающих.