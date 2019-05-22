«Боялся за свою жизнь»: чем заразила Джонни Деппа его бывшая

Джонни Депп подал очередной судебный иск на свою бывшую жену Эмбер Херд. Согласно новому заявлению, в 2015 году Депп едва не умер после того, как Херд бросила в него бутылкой водки. Емкость якобы разлетелась на мелкие осколки, которые поранили актеру палец и занесли золотистый стафилококк.

В апреле звезда фильма «Аквамен» в очередной раз обвинила экс-супруга в домашнем насилии — это стало реакцией на иск Джонни Деппа о диффамации на сумму $50 млн. Теперь же «Джек Воробей» детально описывает подробности ранения, которое он получил от рук своей 33-летней экс-возлюбленной.

В документах суда, опубликованных таблоидом Daily Mail, говорится, что инцидент произошел в 2015 году. В то время

поклонники заметили перебинтованную руку актера, но решили, что он просто бурно отдыхал вместе с друзьями. Теперь Депп назвал куда более печальную причину травмы — у его жены случился приступ ярости, когда его адвокат попросил ее подписать брачный договор.

Актер серии фильмов «Пираты Карибского моря» признался, что женщина начала бросать в него бутылки, и одна из них попала на мраморную столешницу и разбилась — кусок стекла оторвал ему часть подушечки пальца.

По словам Деппа, после инцидента ему пришлось сделать несколько операций, и в этот период он трижды заразился опасной инфекцией золотистого стафилококка.

Показания голливудского актера перед судьей были вполне четкими: «Пока я был на съемках фильма в Австралии, примерно через месяц после того, как я женился на мисс Херд, в день, когда мой еще действующий юрист пытался обсудить с мисс Херд необходимость подписания брачного договора, она будто сошла с ума и начала бросаться в меня бутылками».

Как вспоминает Депп, первая бутылка пролетела мимо его головы, а вот бутылка водки, которую супруга швырнула следом, ударилась о столешницу, о которую он опирался рукой, и разбилась. Из рассказа в зале суда следует, что «снаряд» раздробил кость в пальце и отрубил его кончик. К материалам следствия приложены фотографии, на которых отчетливо видна отсутствующая часть конечности.

Все три операции по его восстановлению привели к заражению и, по словам Джонни, заставили его бояться за то, что он потеряет свои «палец, руку и жизнь».

Портал People также сообщил о документах, которые удалось получить от анонимных источников в суде.

В заявлении о распространении порочащих честь и достоинство сведений со стороны Эмбер Херд Джонни Депп подчеркнул, что с мая 2016 года он продолжает отрицать обвинения актрисы в домашнем насилии.

Тогда его бывшая вошла в зал суда для того, чтобы добиться приказа, который бы запретил Деппу приближаться к Херд. Основным доказательством, по словам ответчика, стали «нарисованные синяки, которых не усмотрели свидетели и камеры видеонаблюдения за всю предыдущую неделю».

Актер заявляет, что продолжит опровергать сказанное его бывшей женой и добавил: «Она была преступницей, я был жертвой». «После смешения психостимуляторов, который отпускают по рецепту, и алкоголя мисс Херд совершила надо мной бесчисленное количество актов домашнего насилия, — признался Депп. — Периодически это происходило в присутствии третьих лиц, и в некоторых ситуациях стоило мне серьезный физических увечий».

Адвокат, представляющий актрису в суде, отрицал все сказанное. По словам представителя Эмбер Херд Эрика Джорджа, поведение звезды «Ромового дневника» являет собой типичные действия домашнего насильника, винящего во всем жертву и строящего «конспирологические теории». Джордж по-прежнему считает, что Депп обманывал всех журналистов, которым он давал интервью за последние четыре года.

Впервые Эмбер Херд подала на Джонни Деппа в суд в мае 2016 года: спустя 15 месяцев после свадьбы молодая актриса решила подать на развод с формулировкой «неразрешимые разногласия». На тот период многие профессионалы индустрии заметили, что малоизвестная до свадьбы с Деппом девушка слишком быстро для человека без брачного договора решила расстаться с мультимиллионером — еще через пару лет она могла бы получить при разводе куда больше, тогда.

После публикации фотографий Херд с синяками, она получила запретительный судебный приказ, но в 2017-м бывшие супруги смогли договориться и достаточно спокойно разойтись. Эмбер получила $7 млн, которые она отдала благотворительным организациям и детской больнице в Лос-Анджелесе. В их совместном заявлении для прессы и фанатов их отношения были названы «невероятно страстными и взрывными, но всегда завязанными на любви».