«Боялся за свою жизнь»: чем заразила Джонни Деппа его бывшая

Дробила кости: из-за Эмбер Херд Джонни Депп заразился стафилококком

Таблоиды опубликовали судебные материалы дела иска Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд. По словам голливудского актера, однажды Херд разозлилась на его адвоката за то, что он упомянул брачный договор, и бросила в него стеклянную бутылку. Осколки сломали кость в руке Деппа, и во время каждой из трех восстановительных операций он заражался золотистым стафилококком. «Газета.Ru» — о том, как Эмбер Херд едва не убила бывшего мужа.

Джонни Депп подал очередной судебный иск на свою бывшую жену Эмбер Херд. Согласно новому заявлению, в 2015 году Депп едва не умер после того, как Херд бросила в него бутылкой водки. Емкость якобы разлетелась на мелкие осколки, которые поранили актеру палец и занесли золотистый стафилококк.

В апреле звезда фильма «Аквамен» в очередной раз обвинила экс-супруга в домашнем насилии — это стало реакцией на иск Джонни Деппа о диффамации на сумму $50 млн. Теперь же «Джек Воробей» детально описывает подробности ранения, которое он получил от рук своей 33-летней экс-возлюбленной.

В документах суда, опубликованных таблоидом Daily Mail, говорится, что инцидент произошел в 2015 году. В то время

поклонники заметили перебинтованную руку актера, но решили, что он просто бурно отдыхал вместе с друзьями. Теперь Депп назвал куда более печальную причину травмы — у его жены случился приступ ярости, когда его адвокат попросил ее подписать брачный договор.

Актер серии фильмов «Пираты Карибского моря» признался, что женщина начала бросать в него бутылки, и одна из них попала на мраморную столешницу и разбилась — кусок стекла оторвал ему часть подушечки пальца.

По словам Деппа, после инцидента ему пришлось сделать несколько операций, и в этот период он трижды заразился опасной инфекцией золотистого стафилококка.

Показания голливудского актера перед судьей были вполне четкими: «Пока я был на съемках фильма в Австралии, примерно через месяц после того, как я женился на мисс Херд, в день, когда мой еще действующий юрист пытался обсудить с мисс Херд необходимость подписания брачного договора, она будто сошла с ума и начала бросаться в меня бутылками».

Как вспоминает Депп, первая бутылка пролетела мимо его головы, а вот бутылка водки, которую супруга швырнула следом, ударилась о столешницу, о которую он опирался рукой, и разбилась. Из рассказа в зале суда следует, что «снаряд» раздробил кость в пальце и отрубил его кончик. К материалам следствия приложены фотографии, на которых отчетливо видна отсутствующая часть конечности.

Все три операции по его восстановлению привели к заражению и, по словам Джонни, заставили его бояться за то, что он потеряет свои «палец, руку и жизнь».

Портал People также сообщил о документах, которые удалось получить от анонимных источников в суде.

В заявлении о распространении порочащих честь и достоинство сведений со стороны Эмбер Херд Джонни Депп подчеркнул, что с мая 2016 года он продолжает отрицать обвинения актрисы в домашнем насилии.

Тогда его бывшая вошла в зал суда для того, чтобы добиться приказа, который бы запретил Деппу приближаться к Херд. Основным доказательством, по словам ответчика, стали «нарисованные синяки, которых не усмотрели свидетели и камеры видеонаблюдения за всю предыдущую неделю».

Актер заявляет, что продолжит опровергать сказанное его бывшей женой и добавил: «Она была преступницей, я был жертвой». «После смешения психостимуляторов, который отпускают по рецепту, и алкоголя мисс Херд совершила надо мной бесчисленное количество актов домашнего насилия, — признался Депп. — Периодически это происходило в присутствии третьих лиц, и в некоторых ситуациях стоило мне серьезный физических увечий».

Адвокат, представляющий актрису в суде, отрицал все сказанное. По словам представителя Эмбер Херд Эрика Джорджа, поведение звезды «Ромового дневника» являет собой типичные действия домашнего насильника, винящего во всем жертву и строящего «конспирологические теории». Джордж по-прежнему считает, что Депп обманывал всех журналистов, которым он давал интервью за последние четыре года.

Впервые Эмбер Херд подала на Джонни Деппа в суд в мае 2016 года: спустя 15 месяцев после свадьбы молодая актриса решила подать на развод с формулировкой «неразрешимые разногласия». На тот период многие профессионалы индустрии заметили, что малоизвестная до свадьбы с Деппом девушка слишком быстро для человека без брачного договора решила расстаться с мультимиллионером — еще через пару лет она могла бы получить при разводе куда больше, тогда.

После публикации фотографий Херд с синяками, она получила запретительный судебный приказ, но в 2017-м бывшие супруги смогли договориться и достаточно спокойно разойтись. Эмбер получила $7 млн, которые она отдала благотворительным организациям и детской больнице в Лос-Анджелесе. В их совместном заявлении для прессы и фанатов их отношения были названы «невероятно страстными и взрывными, но всегда завязанными на любви».